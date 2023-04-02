Матч «Зенита» и «Урала» посетили 27 534 зрителя

Матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» на «Газпром Арене» посетили 27 534 человека.
Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют с «Локомотивом» (9 апреля), а екатеринбуржцы в Грозном встретятся с «Ахматом» (8 апреля).
Дзюба-победитель навряд ли остановиться на том что Галактионов стал Лучшим тренером марта...он ещё "дублями,хет-триками и пяточками" поможет Локо вернуться в верхнюю часть таблицы...
На единственный в РПЛ весенний домашний матч с Краснодаром в пришло всего 3335 зрителей...на матч с Гегемоном конечно будет больше...
Дзюба-победитель навряд ли остановиться на том что Галактионов стал Лучшим тренером марта...он ещё "дублями,хет-триками и пяточками" поможет Локо вернуться в верхнюю часть таблицы...
На единственный в РПЛ весенний домашний матч с Краснодаром в пришло всего 3335 зрителей...на матч с Гегемоном конечно будет больше...