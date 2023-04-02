Матч «Зенита» и «Урала» посетили 27 534 зрителя

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сегодня, 00:46

Матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» на «Газпром Арене» посетили 27 534 человека.

Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют с «Локомотивом» (9 апреля), а екатеринбуржцы в Грозном встретятся с «Ахматом» (8 апреля).