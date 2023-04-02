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Матч «Зенита» и «Урала» посетили 27 534 зрителя

сегодня, 00:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» на «Газпром Арене» посетили 27 534 человека.

Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют с «Локомотивом» (9 апреля), а екатеринбуржцы в Грозном встретятся с «Ахматом» (8 апреля).

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 11:51
Какой то позор...Людей за деньги тащат на футбол.. И этим гордятся, смотрите какая посещаемость.. На уровне 2 Английской лиге, где билет стоит 30 фунтов
nubom
nubom ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 10:39
В настоящее время отдавать ворованные деньги народу - это отличный почин. Не мешало бы и москвичам подключиться...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:31
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 09:48
    А сколько "халявщиков",не подпадающих под закон ай-ди??? Государство в государстве,паханат.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 09:15
    кто бы сомневался что там всё организуют по высшему разряду...надеюсь пенсионеры и школоло были рады)))))))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 09:06
    У Локомотива удивительная весенняя серия в РПЛ...4 игры-4 победы...
    Дзюба-победитель навряд ли остановиться на том что Галактионов стал Лучшим тренером марта...он ещё "дублями,хет-триками и пяточками" поможет Локо вернуться в верхнюю часть таблицы...
    На единственный в РПЛ весенний домашний матч с Краснодаром в пришло всего 3335 зрителей...на матч с Гегемоном конечно будет больше...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:43
    На игру с Локо больше народа подтянется!
    светлый-путь
    светлый-путь
    сегодня в 08:41
    И все с Урала и!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:57
    На СпаМ сходило чуть больше 5 тысяч, но это истинные спартачи. Со всей страны съехались. Гы-гы...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:42
    А что в Питере Фан АД отменили????... или самые "правильные" болелы в стране?
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 07:19
    Ну это наверное рекорд за последние время, но интересно будет посмотреть какое количество болельщиков придёт поддержать новую команду Артёма Дзюбы против "Зенита". Удачи
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 07:03
    Газпром билеты скупает и даром раздает.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 06:45
    к нам, на Байкал
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 06:40
    Ну хоть на Зенит кто-то ходит смотреть, спасибо и на этом.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:36
    Приличное количество болельщиков, но могло бы быть и больше, если бы недалекие избранники не протащили непродуманный закон.
    adekvat
    adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 06:01
    ФАН ИД делает свое злое дело, остальные уже собирались на сегодняшний хоккей, там такую х..нь еще не придумали.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:48
    так себе интерес ..
    swed27
    swed27
    сегодня в 04:40
    Интерес к футболу стремительно падает
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 04:37
    Ну да,стем учетом,что в Питере живет не меньше пяти лямов людей!! Слабенько пришло люду!!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 03:50
    А должно быть по крайней мере в два раза больше.)
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 01:22
    Ну пол страны видело эти объявления на Авито, где за деньги предлагают сходить на стадион в Питере. Так и накручивают.
    Гость
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