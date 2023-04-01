РПЛ и клубы лиги направили предложения по улучшению работы Fan ID

РПЛ и клубы направили предложения по улучшению работы сервиса карты болельщика. Об этом сообщил президент Российской Премьер-Лиги .

Проходит ряд совещаний, будет неправильно, если я буду комментировать работу, в которую вовлечены много государственных структур. Мы благодарны, что нас включили в эту работу, мы с клубами подготовили предложения, направили их. Уже их компетенция — проанализировать все эти предложения с точки зрения возможности реализации как технической, так и финансовой, с точки зрения безопасности. Сейчас, надеюсь, все вместе мы выполним поручения, которые дали нам руководители.