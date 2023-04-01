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РПЛ и клубы лиги направили предложения по улучшению работы Fan ID

вчера, 19:57

РПЛ и клубы направили предложения по улучшению работы сервиса карты болельщика. Об этом сообщил президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.

Проходит ряд совещаний, будет неправильно, если я буду комментировать работу, в которую вовлечены много государственных структур. Мы благодарны, что нас включили в эту работу, мы с клубами подготовили предложения, направили их. Уже их компетенция — проанализировать все эти предложения с точки зрения возможности реализации как технической, так и финансовой, с точки зрения безопасности. Сейчас, надеюсь, все вместе мы выполним поручения, которые дали нам руководители.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:55
Процедуру надо отменить и забыть,голову морочат,занятся чтоли больше нечем!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:44
Генеральный секретарь...президент...кто там ещё с громкими хлебными должностями в РФС вершит судьбу футбола? Вот же "жучки-короеды"!
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
... в которую вовлечены много государственных структур.
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Всё яснее становится, что дело не в футболе, а в подверженности фанатских объединений влиянию радикальных политиков.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:52
Что , не обязательно будет покупать алкогольное пиво на стадионе ,разрешено будет приходить со своим ??? )))
ABir
ABir
вчера в 20:48
А сразу подумать не додумались
3a5m787p69xf
3a5m787p69xf
вчера в 19:59
Вместе надо хорошо подумать и решить как упростить эту процедуру.
Гость
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