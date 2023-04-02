Поттер покинул «Челси»

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вчера, 22:15

покинул пост главного тренера «Челси».

Отмечается, что рулевой согласился взаимодействовать с клубом в целях обеспечения «плавного перехода». Бруно Сальтор будет исполняющим обязанности наставника «синих».

Ранее сообщалось, кто может стать новым главным тренером лондонцев.