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Поттер покинул «Челси»

вчера, 22:15

Грэм Поттер покинул пост главного тренера «Челси».

Отмечается, что рулевой согласился взаимодействовать с клубом в целях обеспечения «плавного перехода». Бруно Сальтор будет исполняющим обязанности наставника «синих».

Ранее сообщалось, кто может стать новым главным тренером лондонцев.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:41
Теперь только команды из Чемпионшипа для Поттера, начинаем с нуля.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:38
Не тренировать ему теперь гранды.
swed27
swed27
сегодня в 04:36
Нагельсман, Поттер.. Кто следующий? Напрашивается Клопп
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:43
Поспешили как мне кажется. Надо было дать хотя бы до конца сезона Поттеру поработать. Тренерская чехарда ни к чему хорошему не приведет. Тренеру важно чувствовать доверие и нужно время на построение игры.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:02
Наконец-то!!!! Свершилось!!! Осталось не 79аться с назначением нового тренера!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:52
Ну поттер не в накладе, получит неустойку.
Но это не главное, главное теперь не облажатся с назначением нового главного.
Сватают нам Нагельсманна моё дилетантское мнение,что это не наш пассажир,а вот моя ценная мысль, что контракт с кем бы то не было надо максимум на 2 года,не больше.
Capral
Capral
сегодня в 00:25
Поттер сделал главное- вывел команду в 1/4 ЛЧ. А некоторым, напомню, что на момент игр с Дортмундом, соперник Челси делил 1-е место с Баварией, так, на всякий случай. Я- не фанат Поттера, даже не знаю его биографии, но игры с Боруссией мне понравились. Пожелаю тренеру удачи в другой команде, и верю- всё у него получится, возможно, и не сразу.
Tex
Tex
вчера в 23:13
Даааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!! Поздравляю на всех!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:59
Ура товарищи!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54, ред.
Новая тупость от Боэли приходит на смену предыдущей. Можно прям подумать, что и.о. кардинально поменяет картину в оставшихся матчах АПЛ.
Зачем Сальтору *опу рвать, если один хрен нового рулевого летом возьмут ?!

P.S. Де.бильноватый американец..., до мозга и костей д.ебильноватый.
протон
протон
вчера в 22:54
Трансфер Поттера обошелся Челси если ему выплатят неустойку за весь контракт около 100 млн. Трансфер из Брайтона, неустойка Тухеля, неустойка Поттера:)) 100 лямов за 7 месяцев физкультуры от Поттера:)) Челси ты просто космос:))

Поразительно, конечно. Такой беспрецедентный, безграничный кредит доверия от руководства, такие вложения в состав - и умудриться не доработать хотя бы до конца сезона. Это насколько же плохо всё должно быть? Сабж, конечно, возглавит все рейтинги худших тренеров Челси за очень долгое время, Сколари и АВБ нервно курят в сторонке.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:52
Ради Поттера уволили Тухеля, чтобы через полгода отправить в отставку Поттера. Боули гений
протон
протон
вчера в 22:52
За полгода разрушили то, что создавалось 20 лет
протон
протон
вчера в 22:51
Парни, гуляем!!
Господь услышал наши молитвы!
протон
протон
вчера в 22:50
Все Поттер заработал неустойкой на 3 жизни вперёд!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:44, ред.
Да неужели, после очередного позора и антирекорда дошло до руководства…За 7 месяцев Поттер ничего не смог сделать, игры как не было, так и нет. Процент побед составил всего 39%, что является самым низким показателем среди тренеров Челси в 21 веке.
Интересно кто следующий, надеюсь американцы перестанут чудить и назначат норм тренера.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:43
Долго же терпели, только ЛЧ уже не видать.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
вчера в 22:37
ПОТТЕРпели и хватит. Пора возвращаться наверх!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:33
Этот северный олень оказался контрафактным.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Муслим90 (раскрыть)
вчера в 22:32
с новым тренером команда обычно пару матчей на подъеме моральном, укатают ливер в грязь
Муслим90
Муслим90
вчера в 22:31
Жаль, что не подождали до матча с Ливерпулем))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:29
Ожидаемо, но как то неожиданно!
Elliada
Elliada
вчера в 22:27
А говорили о доверии. А как хвалили после того, как прошли в 1/4 финала ЛЧ. И вот увольнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:25
Оказался не волшебник...
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