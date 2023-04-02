Поттер покинул «Челси»

Грэм Поттер покинул пост главного тренера «Челси».
Отмечается, что рулевой согласился взаимодействовать с клубом в целях обеспечения «плавного перехода». Бруно Сальтор будет исполняющим обязанности наставника «синих».
Ранее сообщалось, кто может стать новым главным тренером лондонцев.
Интересно кто следующий, надеюсь американцы перестанут чудить и назначат норм тренера.
Интересно кто следующий, надеюсь американцы перестанут чудить и назначат норм тренера.
Поразительно, конечно. Такой беспрецедентный, безграничный кредит доверия от руководства, такие вложения в состав - и умудриться не доработать хотя бы до конца сезона. Это насколько же плохо всё должно быть? Сабж, конечно, возглавит все рейтинги худших тренеров Челси за очень долгое время, Сколари и АВБ нервно курят в сторонке.
Поразительно, конечно. Такой беспрецедентный, безграничный кредит доверия от руководства, такие вложения в состав - и умудриться не доработать хотя бы до конца сезона. Это насколько же плохо всё должно быть? Сабж, конечно, возглавит все рейтинги худших тренеров Челси за очень долгое время, Сколари и АВБ нервно курят в сторонке.