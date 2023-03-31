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Агронома «Ростов Арены» уволили после более чем 20 лет работы

вчера, 17:46

Агронома «Ростов Арены» Альберта Ченибалаяна уволили после более чем 20 лет работы. Его слова приводит «Матч ТВ»:

С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника — тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно.

Также телеканал сообщил о том, что произошло это после жалоб на состояние поля от главного тренера «Ростова» Валерия Карпина 22 февраля после кубкового матча с «Уралом» (1:1).

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
В Питере всё под крышей как стадион так и команда))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:13
Теперь у него будет свободное время, чтобы выращивать на полях какую-нибудь другую траву.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:00, ред.
На юге европейской части России, в условиях отсутствия морозов, в которых существует "Ростов - арена", поле круглый год должно быть в идеальном состоянии.
Во времена Союза было как: накрывали поле соответствующим материалом (брезентом?) и пускали под него теплый воздух - все условия для роста травы соблюдены, а холода ей не страшны.
Что - то подсказывает мне, что в условиях тотальной экономии в связи со всеми известными событиями в Украине руководство арены всё пустило на самотёк и отказалось от постоянного подогрева поля, а обвинили, как обычно, стрелочника, т.е. агронома.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:48
Ну в Питере как то умудряются или там климат лучше?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:47
Да меня это тоже всегда умиляло... Когда на работе человек обижается, что его не повышают, с мотивацией я тут уже 10 лет работаю, а повышают других которые позже пришли... А на себя посмотреть не как? Что повышают не за выслугу лет, как в армии(да и там повышения просто так не дают), а за то, как ты делаешь свою работу!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:41
Коноплю и опиумный мак???То-то "Ростов" прёт и прёт вверх,невзирая на посредственную игру.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:40
Стаж службы-не оправдание,когда в городах с более сложными метеорологическими условиями газоны лучше.Даже в Первой лиге.Посмотри на "заслуженном отдыхе" по ТВ последнюю игру в Калининграде,вот и сравни.А то два позорных стадиона-в Сочи и Ростове,и оба -"новоделы".
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:36, ред.
Свой среди чужих , чужой среди своих. Хотя в феврале сделать поле хорошего качества может сделать только старик Хоттабыч.
sova147
sova147 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 18:33
Вот поэтому и уволили
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:23
Тут, как говорится, наработал.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:22
Поле отвратительное, позор агроному.
memphis
memphis
вчера в 18:19
Сажал не то
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 18:16
Качество газона на "Ростов-Арена значительно хуже, чем в Москве и в других городах, где проводятся матчи РПЛ. При этом газон на стадионе Олимп-2 - вполне добротный. Правильно, что уволили агронома. Стадион "Ростов - Арена" находится в собственности Правительства РО, и Карпин мог только жаловаться на качество газона. Удивительно, что услышали и отреагировали.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:02, ред.
Состояние поля - страх. На юге страны не должно быть такого газона. Последние пару лет в Ростове ужасающее поле, любой по картинке с трансляции может понять.
Не первый год у них жёлтое сухое поле без травы по центру от ворот до ворот. И при этом не только весной или поздней осенью.
Если агроному важно, чтобы соперники находились не в хороших условиях, а в равных, то значит правильно уволили.
протон
протон
вчера в 17:59
Меня всегда удивляло, что кто-то кичится, что он 20 лет где-то проработал. Если ты не тянешь уровень (не справляешься с обязанностями), то какая разница сколько ты отработал
Газон что на олимпе что на новой арене не ахти какой, особенно, если сравнивать с Краснодаром (климат примерно одинаковый). Там газон намного лучше.
Валера вроде бы первый тренер Ростова в этом веке, который руководит командой уже 5 лет. И когда каждый раз ему весной подсовывают газон, который в данный момент хуже чем на куче арен нашей страны, и говорят, что подготовить лучше нельзя - это нонсенс. Понятно, что Карпин не сдержался
Гость
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