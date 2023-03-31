Агронома «Ростов Арены» уволили после более чем 20 лет работы

Агронома «Ростов Арены» Альберта Ченибалаяна уволили после более чем 20 лет работы. Его слова приводит «Матч ТВ»:

С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника — тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно.