Агронома «Ростов Арены» уволили после более чем 20 лет работы

Агронома «Ростов Арены» Альберта Ченибалаяна уволили после более чем 20 лет работы. Его слова приводит «Матч ТВ»:
С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника — тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно.
Также телеканал сообщил о том, что произошло это после жалоб на состояние поля от главного тренера «Ростова» Валерия Карпина 22 февраля после кубкового матча с «Уралом» (1:1).
Газон что на олимпе что на новой арене не ахти какой, особенно, если сравнивать с Краснодаром (климат примерно одинаковый). Там газон намного лучше.
Валера вроде бы первый тренер Ростова в этом веке, который руководит командой уже 5 лет. И когда каждый раз ему весной подсовывают газон, который в данный момент хуже чем на куче арен нашей страны, и говорят, что подготовить лучше нельзя - это нонсенс. Понятно, что Карпин не сдержался
Газон что на олимпе что на новой арене не ахти какой, особенно, если сравнивать с Краснодаром (климат примерно одинаковый). Там газон намного лучше.
Валера вроде бы первый тренер Ростова в этом веке, который руководит командой уже 5 лет. И когда каждый раз ему весной подсовывают газон, который в данный момент хуже чем на куче арен нашей страны, и говорят, что подготовить лучше нельзя - это нонсенс. Понятно, что Карпин не сдержался
Не первый год у них жёлтое сухое поле без травы по центру от ворот до ворот. И при этом не только весной или поздней осенью.
Если агроному важно, чтобы соперники находились не в хороших условиях, а в равных, то значит правильно уволили.
Не первый год у них жёлтое сухое поле без травы по центру от ворот до ворот. И при этом не только весной или поздней осенью.
Если агроному важно, чтобы соперники находились не в хороших условиях, а в равных, то значит правильно уволили.