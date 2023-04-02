Экс-глава «Баварии» уверен, что Нагельсманн сам виновен в своей отставке

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вчера, 14:45

Бывший президент «Баварии» заявил, что тренер сам виноват в том, что его уволили из клуба.

Ему не стоило отправляться кататься на лыжах после поражения от «Байера». Если бы он остался в Мюнхене, руководители встретились бы с ним в понедельник или вторник и поговорили. И кто знает, чем бы тогда всё завершилось?

Нагельсманн был уволен во время недавней паузы на матчи сборных. При этом увольнение получилось скандальным: сначала информация о нем появилась в прессе, а руководство «Баварии» лично известило тренера об отставке только на следующий день.