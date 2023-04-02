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Экс-глава «Баварии» уверен, что Нагельсманн сам виновен в своей отставке

вчера, 14:45

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что тренер Юлиан Нагельсманн сам виноват в том, что его уволили из клуба.

Ему не стоило отправляться кататься на лыжах после поражения от «Байера». Если бы он остался в Мюнхене, руководители встретились бы с ним в понедельник или вторник и поговорили. И кто знает, чем бы тогда всё завершилось?

Нагельсманн был уволен во время недавней паузы на матчи сборных. При этом увольнение получилось скандальным: сначала информация о нем появилась в прессе, а руководство «Баварии» лично известило тренера об отставке только на следующий день.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:16
Назначение Нагельсмана, уже было какое то недоразумение, боссы Баварии это поняли очень скоро и его увольнение было лишь делом времени. Придти в Баварию и возомнить себя фюрером, это значит быть бесславно уволенным. На таком уровне нужен подход к каждому игроку отдельно, это тебе не Бундесвер и ни третий Рейх…
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:17
После поражения поехал снимать стресс, напряжение, развеяться, назовите, как хотите. С пониманием можно было отнестись к его катанию на лыжах. Хотя тут лыжи не причём. Хотели уволить-уволили. Остальное- оправдение лишь..
112910415
112910415
вчера в 18:44
ерунда, отговорки !
когда поняли, что Тухель согласен - всё прочее стало не важно !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:00
Ну уехал отдыхать и что, приехал бы и всё разрулил!
протон
протон
вчера в 15:50
Ну лыжи это вторичная причина. Основная то что ТТ вернулся после перерыва и Бавария не хотела его упускать
sova147
sova147
вчера в 15:34
Каждый в вправе рассуждать о причинах увольнения и основная пожалуй это результат игры
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:05
Лучше бы снегом завалило. Был бы памятником.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:02
Кан : "Где Нагельсманн??"
Стукач : "Он встал на лыжи, гер Кан."
allemz
allemz
вчера в 14:54, ред.
Покрывает своих обезьян. Какое-то тупое оправдание с лыжами. Вам-то чего? Отпуск можно взять в любой момент, трудовым кодексом определено. Поражение от Байера - долгожданный повод, не более. Этот матч вообще ничего не решал. Настолько обнаглел этот маразматик, что кроме дешёвого корма ничего придумать толкового не может.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:52
Этот весь конфликт, грязь в его сторону, увольнение и это всё из-за катания на лыжах? Чуть что, сразу во все разговоры, записи, новости вписывают его отдых на лыжном курорте, всем завидно что ли.
Гость
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