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Тренер «Брайтона» может возглавить «Челси»

вчера, 09:49

В число претендентов на пост главного тренера «Челси» входят Юлиан Нагельсманн, Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби, сообщает Independent.

Также возможными кандидатами называются Зинедин Зидан и Оливер Глазнер.

Вчера Грэм Поттер был уволен. Команда в субботу проиграла «Астон Вилле» (0:2). Временно исполнять обязанности главного тренера будет помощник Поттера Бруно Сальтор.

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Все комментарии
протон
протон ответ g8t4qwhuv647 (раскрыть)
вчера в 23:01
Гус пойет, Назначением Нагеля в Челси круг замкнётся, Поттер просто был буфером обмена между Юликом и ТТ. Боссы Баварии и Челси решили в шахматы поиграть)
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:55
Аплодирую стоя- мой юный Друг!!!!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:50, ред.
Будет смешно, если выкупят Де Зебри, а Брайтон возьмет и назначит на его место хорошо знакомого Грэма Поттера!)
При всем уважении к Зидану как игроку, но тренеровать в АПЛ он не готов! Одно дело когда ты тренеруешь Мадридский Реал с игроками которые находятся на пике карьеры и тактически обучены, а другое дело это создать новую команду и привить ей дух победителя еще и с хозяином, который время на раскачку не даст.
Нагельсман конечно же считается молодым и талантливым тренером, но как выяснилось он очень токсичний, а многим руководителям это не нравится....правда на стороне Нагельсмана есть успешная работа в Лейпциге где ему удалось создать и держать в кулаке молодую команду!
Почеттино тут самый подходящий вариант. Во-первых опыт работы в АПЛ огромный, во - вторых с куда более жадным владельцем шпор, Маурисио умудрялся выдавать хорошие результаты и выводил посредственных игроков в топы. Сейчас Челси нужно будет строить новую команду, и если не давить на Поча и дать ему время, то он может создать вполне крепкую команду!
но а если синим нужен результат и забить на стиль игры и все остальное, то пусть в очередной раназначат Жозе!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 12:26
Зидан очень импанировал как игрок. И хочу доказательств что без праймового Роналду способен на титулы
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:05
Был уже один оттуда, хватит, натерпелись)))
azkan
azkan ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 11:49
))
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:45
Щедрость Боэли позволит взять всех пятерых. Затем можно как-то отсеивать по ходу сезона, выплачивая неустойки.
azkan
azkan
вчера в 11:43, ред.
Когда уже поздно все проиграли и не могут попасть даже в зону ЛЕ, Боели увольняет Поттера. Назначение Поттера ошибка руководства. Этим самым они признали свою ошибку в увольнении ТТ, хотя публично никогда об этом не признаются.
А вообще можно было и дотерпеть до конца сезона и потом уже планово назначить сильного тренера. А не как в начале сезона, второпях!
По мне шаги Боели и Ко очень странные и не правильные.
Теперь нельзя ошибаться с назначением тренера. Конец сезона уже ничего и не сделаешь и не изменишь. А вот в следующем году если с самого начала нужны будут сразу результаты. И наверняка зарплату и отступные будут урезать.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:22
И тут круговорот овнов в природе.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:05
Только Нагельсманн оптимально подходит для Челси, поставит свою игру и выведет синих на новый уровень ( свой старый бывший уровень, который должен быть бы сейчас). Почеттино же уготован для Тоттенхэма, вот он то знает всё в этой команде, как раз к ним пойдёт, да они его сами ждут, после Конте он для них будет святым.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:02
Все кандидаты хорошие,будут решать и это неплохо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:00
А что, может пусть Зидан попробует!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:57
Тренер Брайтона весьма хорошая кандидатура
sova147
sova147
вчера в 10:47
Я бы остановился на Зидане! Ему пора уже работать....
adekvat
adekvat
вчера в 10:29
Нагельсманна надо брать и не подпускать журналисток к нему.
Capral
Capral
вчера в 10:13
Почеттино, на мой взгляд- лучший вариант для Челси. Он знает АПЛ, работал в ТХ, думающий тренер, незакомлексованный. Де Дзерби помню еще по Шахтеру. Неплохой тренер, умеющий открывать молодые таланты. Но для Челси мелковат. Зидан? Не уверен, поскольку британский стиль не его, да и сам, он, вряд ли согласится. Нагельсманна сватали- в Челси, Реал и ТХ, как только его уволили из Баварии. Пожалуй, Нагальсманн или Почеттино, других не вижу. Мне больше нравится Почеттино, а там- пусть руководство решает...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:01
Зидана надо в Челси,а то засиделся без дела
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:59
Думаю Нагельсман - лучший кандидат. Молодой, амбициозный тренер, уже имеющий опыт работы в большом клубе, и очень неплохо проявивший себя в этом клубе.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:58
Ещё один с Брайтона?😁
Gahi
Gahi
вчера в 09:52
Возможно лучшим из этих кандидатов Юлиан Нагельсманн. Удачи
g8t4qwhuv647
g8t4qwhuv647
вчера в 09:52
Понравилось аристократам всякий шлак собирать
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