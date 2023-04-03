Тренер «Брайтона» может возглавить «Челси»

В число претендентов на пост главного тренера «Челси» входят Юлиан Нагельсманн, Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби, сообщает Independent.
Также возможными кандидатами называются Зинедин Зидан и Оливер Глазнер.
Вчера Грэм Поттер был уволен. Команда в субботу проиграла «Астон Вилле» (0:2). Временно исполнять обязанности главного тренера будет помощник Поттера Бруно Сальтор.
А вообще можно было и дотерпеть до конца сезона и потом уже планово назначить сильного тренера. А не как в начале сезона, второпях!
По мне шаги Боели и Ко очень странные и не правильные.
Теперь нельзя ошибаться с назначением тренера. Конец сезона уже ничего и не сделаешь и не изменишь. А вот в следующем году если с самого начала нужны будут сразу результаты. И наверняка зарплату и отступные будут урезать.
А вообще можно было и дотерпеть до конца сезона и потом уже планово назначить сильного тренера. А не как в начале сезона, второпях!
По мне шаги Боели и Ко очень странные и не правильные.
Теперь нельзя ошибаться с назначением тренера. Конец сезона уже ничего и не сделаешь и не изменишь. А вот в следующем году если с самого начала нужны будут сразу результаты. И наверняка зарплату и отступные будут урезать.
При всем уважении к Зидану как игроку, но тренеровать в АПЛ он не готов! Одно дело когда ты тренеруешь Мадридский Реал с игроками которые находятся на пике карьеры и тактически обучены, а другое дело это создать новую команду и привить ей дух победителя еще и с хозяином, который время на раскачку не даст.
Нагельсман конечно же считается молодым и талантливым тренером, но как выяснилось он очень токсичний, а многим руководителям это не нравится....правда на стороне Нагельсмана есть успешная работа в Лейпциге где ему удалось создать и держать в кулаке молодую команду!
Почеттино тут самый подходящий вариант. Во-первых опыт работы в АПЛ огромный, во - вторых с куда более жадным владельцем шпор, Маурисио умудрялся выдавать хорошие результаты и выводил посредственных игроков в топы. Сейчас Челси нужно будет строить новую команду, и если не давить на Поча и дать ему время, то он может создать вполне крепкую команду!
но а если синим нужен результат и забить на стиль игры и все остальное, то пусть в очередной раназначат Жозе!
При всем уважении к Зидану как игроку, но тренеровать в АПЛ он не готов! Одно дело когда ты тренеруешь Мадридский Реал с игроками которые находятся на пике карьеры и тактически обучены, а другое дело это создать новую команду и привить ей дух победителя еще и с хозяином, который время на раскачку не даст.
Нагельсман конечно же считается молодым и талантливым тренером, но как выяснилось он очень токсичний, а многим руководителям это не нравится....правда на стороне Нагельсмана есть успешная работа в Лейпциге где ему удалось создать и держать в кулаке молодую команду!
Почеттино тут самый подходящий вариант. Во-первых опыт работы в АПЛ огромный, во - вторых с куда более жадным владельцем шпор, Маурисио умудрялся выдавать хорошие результаты и выводил посредственных игроков в топы. Сейчас Челси нужно будет строить новую команду, и если не давить на Поча и дать ему время, то он может создать вполне крепкую команду!
но а если синим нужен результат и забить на стиль игры и все остальное, то пусть в очередной раназначат Жозе!