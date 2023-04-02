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«Челси» рассматривает возможность назначения Нагельсманна

вчера, 13:59

Руководство «Челси» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера недавно уволенного из «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Боссы лондонцев высоко оценивают способности этого немецкого специалиста.

Ожидается, что в ближайшие дни руководители «Челси» проведут встречу, на которой обсудят дальнейшую судьбу нынешнего рулевого Грэма Поттера. Вчера «синие» потерпели при нем очередное поражение в АПЛ, уступив дома «Астон Вилле».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:49
Поттер - точно отстойный тренер.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:24, ред.
Проведут встречу, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Поттера. Что там решать, гнать его в шею, повёл Челси на дно, ужасные игры, ещё и дома. Они нарешают там, что мол его последний шанс будет Лига Чемпионов, успешный выход в 1/2 и финал.

Пускай он даже это выполнит, его всё равно выгонят, если есть уже на примете хороший тренер. Нагельсманн как раз подумает до лета, отдохнёт за счёт Баварии, взвесит все за и против, и начнёт новый сезон с Челси, я в ожидании как заиграет этот дуэт. Сейчас время Артеты, следующий сезон время Нагельсманна.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 14:16
Дайте Поттеру поработать.
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Ну как говорится Поттер уже себя показал... почти полный провал...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:04
Да хоть Васька Березуцкий…Поттер, вообще кадр редкостный.
Гость
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