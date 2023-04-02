«Челси» рассматривает возможность назначения Нагельсманна

Руководство «Челси» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера недавно уволенного из «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Боссы лондонцев высоко оценивают способности этого немецкого специалиста.
Ожидается, что в ближайшие дни руководители «Челси» проведут встречу, на которой обсудят дальнейшую судьбу нынешнего рулевого Грэма Поттера. Вчера «синие» потерпели при нем очередное поражение в АПЛ, уступив дома «Астон Вилле».
Пускай он даже это выполнит, его всё равно выгонят, если есть уже на примете хороший тренер. Нагельсманн как раз подумает до лета, отдохнёт за счёт Баварии, взвесит все за и против, и начнёт новый сезон с Челси, я в ожидании как заиграет этот дуэт. Сейчас время Артеты, следующий сезон время Нагельсманна.
Пускай он даже это выполнит, его всё равно выгонят, если есть уже на примете хороший тренер. Нагельсманн как раз подумает до лета, отдохнёт за счёт Баварии, взвесит все за и против, и начнёт новый сезон с Челси, я в ожидании как заиграет этот дуэт. Сейчас время Артеты, следующий сезон время Нагельсманна.