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Стала известна величина компенсации за увольнение Поттера из «Челси»

вчера, 22:53

Грэм Поттер получит 13 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера «Челси».

За 7 месяцев работы в лондонском коллективе специалист заработал около 7 млн фунтов.

Ранее «Челси» заплатил Томасу Тухелю 10 миллионов фунтов в качестве компенсации за увольнение, после чего выкупил у «Брайтона» права на Поттера за 22 млн.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:15
Давно следовало это сделать. Таких шансов, такого терпения от регулярных неудач и антирекордов ни один тренер не получал в Челси. Не вина Поттера, что он тренер для середняков, мышление у него всегда было странным после поражений.
протон
протон
вчера в 23:51
Как подписать работника, который не понимает что делает, уволить его по профнепригодности и еще заплатит за это 13 лямов!!!
1 млрд 250 млн рублей по биржевому курсу
протон
протон
вчера в 23:49
Как быстро разбогатеть?
1. Оружие.
2. Наркотики.
3. Пост главного тренера в Челси.
протон
протон
вчера в 23:48
Волшебник похлеще Гарри Потера
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:47
По контракту надо было платить 50 миллионов, так, что 13 не так и много.
Но в сумме все равно огромный провал 22+7+10+13=52
Elliada
Elliada
вчера в 23:19
Можно год и месяц отдыхать
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 22:56
Не малые денюжку откусил.
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