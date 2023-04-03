Стала известна величина компенсации за увольнение Поттера из «Челси»

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вчера, 22:53

получит 13 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера «Челси».

За 7 месяцев работы в лондонском коллективе специалист заработал около 7 млн фунтов.

Ранее «Челси» заплатил Томасу Тухелю 10 миллионов фунтов в качестве компенсации за увольнение, после чего выкупил у «Брайтона» права на Поттера за 22 млн.