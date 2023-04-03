Стала известна величина компенсации за увольнение Поттера из «Челси»

Грэм Поттер получит 13 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера «Челси».
За 7 месяцев работы в лондонском коллективе специалист заработал около 7 млн фунтов.
Ранее «Челси» заплатил Томасу Тухелю 10 миллионов фунтов в качестве компенсации за увольнение, после чего выкупил у «Брайтона» права на Поттера за 22 млн.
1 млрд 250 млн рублей по биржевому курсу
1 млрд 250 млн рублей по биржевому курсу
1. Оружие.
2. Наркотики.
3. Пост главного тренера в Челси.
1. Оружие.
2. Наркотики.
3. Пост главного тренера в Челси.
Но в сумме все равно огромный провал 22+7+10+13=52
Но в сумме все равно огромный провал 22+7+10+13=52