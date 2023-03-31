«Манчестер Сити» больше всех клубов АПЛ потратил на агентов в прошлом году

Футбольная ассоциация Англии (ФА) опубликовала информацию о расходах каждого клуба АПЛ на гонорары агентам с февраля 2022 года.
Первая десятка списка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 51,563,571 фунтов.
2. «Челси» — 43,160,072.
3. «Ливерпуль» — 33,691,782.
4. «Манчестер Юнайтед» — 24,726,374.
5. «Арсенал» — 16,749,072.
6. «Тоттенхэм» — 16,137,103.
7. «Астон Вилла» — 15,623,203.
8. «Лидс» — 15,310,814.
9. «Эвертон» — 13,542,845.
10. «Вест Хэм» — 12,030,438.
Судя по сми....больше всех уплотил клуб сотрудничащий с Негрейрой...
При чём ещё продолжающий расплачиваться...
Судя по сми....больше всех уплотил клуб сотрудничащий с Негрейрой...
При чём ещё продолжающий расплачиваться...