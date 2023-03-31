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«Манчестер Сити» больше всех клубов АПЛ потратил на агентов в прошлом году

вчера, 22:49

Футбольная ассоциация Англии (ФА) опубликовала информацию о расходах каждого клуба АПЛ на гонорары агентам с февраля 2022 года.

Первая десятка списка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 51,563,571 фунтов.

2. «Челси» — 43,160,072.

3. «Ливерпуль» — 33,691,782.

4. «Манчестер Юнайтед» — 24,726,374.

5. «Арсенал» — 16,749,072.

6. «Тоттенхэм» — 16,137,103.

7. «Астон Вилла» — 15,623,203.

8. «Лидс» — 15,310,814.

9. «Эвертон» — 13,542,845.

10. «Вест Хэм» — 12,030,438.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:05
Враки...
Судя по сми....больше всех уплотил клуб сотрудничащий с Негрейрой...
При чём ещё продолжающий расплачиваться...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:24
Ещё и зарплату урежут некоторым, чтобы Холланду платить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:09
Кругом одни агенты - куда ж без них.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:09
Со Спартаком идёте в лидерах !)
Elliada
Elliada
вчера в 23:01
По-моему, Сити только Холанна купил. А Челси наоборот купил много игроков. Агент Холанна получил больше, чем все агенты игроков Челси??
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