«Манчестер Сити» больше всех клубов АПЛ потратил на агентов в прошлом году

1680292194

вчера, 22:49

Футбольная ассоциация Англии ( ФА ) опубликовала информацию о расходах каждого клуба АПЛ на гонорары агентам с февраля 2022 года.

Первая десятка списка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 51,563,571 фунтов.

2. «Челси» — 43,160,072.

3. «Ливерпуль» — 33,691,782.

4. «Манчестер Юнайтед» — 24,726,374.

5. «Арсенал» — 16,749,072.

6. «Тоттенхэм» — 16,137,103.

7. «Астон Вилла» — 15,623,203.

8. «Лидс» — 15,310,814.

9. «Эвертон» — 13,542,845.

10. «Вест Хэм» — 12,030,438.