«Бавария» серьёзно потеряла в стоимости. Мане оценивается дешевле Гнабри, в топ-3 – игрок «Байера»

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сегодня, 18:39

Самые дорогие – по-прежнему Беллингем и Мусиала.

Игроки «Баварии» серьезно упали в цене

Результатами команды это точно не объяснить – мюнхенцы за последние 3 месяца проиграли лишь дважды, нет ощутимых провалов, откат на вторую строчку – скорее следствие удивительной победной серии дортмундской «Боруссии». Да и в Лиге чемпионов «баварцы» вышли в четвертьфинал.

Дело в том, что некоторые лидеры «Баварии» выступают не так ярко, как раньше. С Нойером все ясно – голкипер хоть и остается важной частью клуба, но уже не в том возрасте, чтобы прибавлять в трансферной стоимости – сейчас ценник на Мануэля упал с 12 млн евро до 7.

Канселу вышел на свой пик недавно и котировался на уровне 70 млн евро. Конфликт с главным тренером «Сити» Пепом Гвардиолой привел к тому, что португалец оказался в «Баварии» на правах аренды – и в немецком гранде стал получать ощутимо меньше игрового времени.

Мане был на пике и по результативности, и по объему проводимой работы в «Ливерпуле» — а в «Баварии» все же не так хорош. При этом стоит учитывать, что эта оценка – лишь на фоне ярчайшего периода карьеры в английском гранде, который оттеняет его показатели в «Баварии» (а они тоже на хорошем уровне). Сейчас сенегалец оценивается в 45 млн евро (на 15 млн меньше).

На 10 млн евро упала стоимость Сержа Гнабри. Что странно – играет он не хуже, чем в те сезоны, когда котировался в районе 90 млн. Сейчас же его ценник упал до 55 млн.

С учетом увеличения цены на некоторых игроков общая стоимость состава «Баварии» упала на 16 млн евро – но отрыв от остальных клубов Бундеслиги все так же велик.

Самый серьезный прирост – у «Вердера» и «Айнтрахта»

«Вердер» поднялся в Бундеслигу по итогам предыдущего сезона, а в трансферные окна потратил суммарно только 4 млн евро. Поэтому тот факт, что костяк команды остался неизменным, а бременцы уверенно держатся на 11-й строчке, спровоцировал соответствующий рост.

Лучший бомбардир клуба Никлас Фюллькруг получил +3 млн евро к своему ценнику – и это лучший показатель команды. У остальных футболистов прирост трансферной стоимости колеблется в диапазоне 1-2 миллионов. В процентном соотношении совокупная стоимость состава «Вердера» выросла на 10,3% (1-е место в лиге по этому показателю).

На втором месте – «Айнтрахт» (+9,9%). Все-таки франкфуртцы сделали большой шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном. Хотя стоит учитывать, что тогда приходилось играть на 2 фронта – и в итоге команда одержала победу в Лиге Европы, заработав путевку в ЛЧ . В то же время боссы «Айнтрахта» не стали сильно тратиться на усиление – самым дорогим приобретением стал 23-летний Йенс Петтер Хауге (10 млн евро). И его тут же отправили в аренду.

Приростом своей трансферной стоимости клуб из Франкфурта обязан скорее Рэндалу Коло Муани – команда получила полноценного топ-исполнителя. В первый же свой сезон за «Айнтрахт» Рэндал забил 11 мячей и отдал 10 ассистов за 24 матча в Бундеслиге – и на данный момент делит пятое место в списке бомбардиров чемпионата с Джамалом Мусиалой. Неудивительно, что руководство коллектива собирается подождать с продажей Коло до Евро-2024 – вполне вероятно, что форвард станет еще дороже.

Больше всех прибавил Коло Муани

Как и говорили выше, серьезный прирост «Айнтрахту» обеспечил французский нападающий – и он лучший по этому показателю не только в клубе, но и во всей Бундеслиге. Теперь Рэндал оценивается в 65 млн евро, что на 28 млн дороже его предыдущего ценника.

Одним из главных талантов Германии становится полузащитник Флориан Вирц – 19-летний полузащитник является системообразующим футболистом «Байера» и котируется уже в районе 85 миллионов евро (его стоимость выросла на 15 млн).

Вполне ожидаемо, что где-то в топ-3 найдется место и для многообещающего центрального защитника Йошко Гвардиола – неспроста на него положил глаз однофамилец-наставник «Манчестер Сити» (и не только он). Хорват уверенно работает на мяче и играет важную роль в начальной стадии атаки «Лейпцига», так что его вовлеченность в продвижение мяча оценивается по достоинству – в 75 млн евро (+15 млн к стоимости).

Замыкают топ-5 два игрока «Боруссии»: Юссуфа Мукоко (+15 млн) и Юлиан Брандт (+12 млн). Первый уже в возрасте 18 лет получает много игровой практики в топ-клубе и отметился 6 голами в Бундеслиге-22/23. На текущей стадии его развития «черно-желтые» вряд ли согласятся продать нападающего – через пару лет от его трансфера можно будет выручить еще больше.

Что касается Брандта, он важная часть системы Терзича в «Боруссии» — Юлиан своими передачами отлично разгоняет быстрые атаки, разбивая прессинг соперника. Плюс его показатели – 8 голов и 4 ассиста в 23 матчах Бундеслиги – делают немца лучшим бомбардиром коллектива.

Беллингем по-прежнему самый дорогостоящий актив Бундеслиги

Теперь 19-летний англичанин оценивается в 120 миллионов евро (а финальная сделка может обойтись потенциальному покупателю еще дороже – это один из самых дорогостоящих футболистов в мире. В погоне за ним все так же Джамал Мусиала – оба продолжают прогрессировать в двух лучших клубах Бундеслиги. А вот на третьей строчке изменения – если ранее топ-3 замыкал Кристофер Нкунку, то теперь его сместил Флориан Вирц.

В первую десятку запрыгнули Йошко Гвардиол, Лерой Сане и Рэндал Коло Муани. О хорвате и французе мы уже сказали – вингер «Баварии» смотрится в немецком коллективе слабее, чем в «Ман Сити», но получил то чего хотел – стал проводить больше времени на поле. При этом его статистика (7 голов и 4 ассиста в 23 матчах) вряд ли отвечает ценнику в 70 млн евро.