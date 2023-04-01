«Рексхэм», принадлежащий голливудским актёрам, понёс рекордные убытки

1680328945

вчера, 09:02

Валлийский «Рексхэм», принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, понес рекордные убытки за последний год. Сообщается, что речь идет о сумме в 3 млн фунтов. Во многом это произошло из-за высоких трат на оклады футболистов.

В то же время общий оборот клуба вырос на 400 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, владельцы уже заверили, что не собираются бросать проект. Более того, они планируют вскоре вывести команду в Премьер-Лигу. Сейчас «Рексхэм» играет в 5-м по рангу дивизионе Англии.