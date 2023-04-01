«Рексхэм», принадлежащий голливудским актёрам, понёс рекордные убытки

Валлийский «Рексхэм», принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, понес рекордные убытки за последний год. Сообщается, что речь идет о сумме в 3 млн фунтов. Во многом это произошло из-за высоких трат на оклады футболистов.
В то же время общий оборот клуба вырос на 400 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Несмотря на непростую финансовую ситуацию, владельцы уже заверили, что не собираются бросать проект. Более того, они планируют вскоре вывести команду в Премьер-Лигу. Сейчас «Рексхэм» играет в 5-м по рангу дивизионе Англии.
Вчера был мой день рождения, и после хорошего дня я хотел поздравить 1984 с победой в первом круге 0:1, но оставил на утро. Для меня победа в этом противостоянии не принципиальна, потому что у меня есть более важные дела в жизни. Но это не значит, что я отказываюсь от борьбы.
А в финальной группе Яшина я выиграл с большим отрывом, очень рискуя, потому что иначе не могу - в этом и есть вся игра. 41000 очков против 4957. И я не из тех пользователей, которые в топе по лучшим комментариям. И в финале играл с одним Нейтроном 004. Так что о клоноводстве, как вы любите это называть, не может быть и речи. У меня были баллы на всех счетах, но я не использовал их для получения призов.
И хоть сейчас при счете 0:1 у меня есть мотивация на победу, потому что при счете 0:0 у меня ее не было - я уже писал об этом и повторяться не буду. Играйте по настоящему: когда у тебя 62000 баллов от администрации и ты горд тем что превратил их в 65000 даже не знаю как это назвать...
И я даже уверен что после такого текста все равно вы будете умничать, типа потерялся и обиделся. Да ладно, играю я, а вы не играете - это не игра. Ваша игра выглядит так: взял стакан у администрации, поставил на стол, потом снова взял. Разница в весе только в пыли. Вот сколько пыли может появиться в стакане в течении месяца— вот и вся ваша "игра".
Вчера был мой день рождения, и после хорошего дня я хотел поздравить 1984 с победой в первом круге 0:1, но оставил на утро. Для меня победа в этом противостоянии не принципиальна, потому что у меня есть более важные дела в жизни. Но это не значит, что я отказываюсь от борьбы.
А в финальной группе Яшина я выиграл с большим отрывом, очень рискуя, потому что иначе не могу - в этом и есть вся игра. 41000 очков против 4957. И я не из тех пользователей, которые в топе по лучшим комментариям. И в финале играл с одним Нейтроном 004. Так что о клоноводстве, как вы любите это называть, не может быть и речи. У меня были баллы на всех счетах, но я не использовал их для получения призов.
И хоть сейчас при счете 0:1 у меня есть мотивация на победу, потому что при счете 0:0 у меня ее не было - я уже писал об этом и повторяться не буду. Играйте по настоящему: когда у тебя 62000 баллов от администрации и ты горд тем что превратил их в 65000 даже не знаю как это назвать...
И я даже уверен что после такого текста все равно вы будете умничать, типа потерялся и обиделся. Да ладно, играю я, а вы не играете - это не игра. Ваша игра выглядит так: взял стакан у администрации, поставил на стол, потом снова взял. Разница в весе только в пыли. Вот сколько пыли может появиться в стакане в течении месяца— вот и вся ваша "игра".
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