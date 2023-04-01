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«Рексхэм», принадлежащий голливудским актёрам, понёс рекордные убытки

вчера, 09:02

Валлийский «Рексхэм», принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, понес рекордные убытки за последний год. Сообщается, что речь идет о сумме в 3 млн фунтов. Во многом это произошло из-за высоких трат на оклады футболистов.

В то же время общий оборот клуба вырос на 400 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, владельцы уже заверили, что не собираются бросать проект. Более того, они планируют вскоре вывести команду в Премьер-Лигу. Сейчас «Рексхэм» играет в 5-м по рангу дивизионе Англии.

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Рексхэм
Перевод с goal.com
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51
Плохим актёрам... пфу ты перепутал, там вроде про танцоров было...
Matrix-333W
Matrix-333W
вчера в 10:42
Прежде всего, поздравляю 1984 с победой в первом туре. Но, тем не менее, я до сих пор, с 2021 года, не интересуюсь этой борьбой всерьез. Да и о какой "борьбе" может идти речь, если почти все в этой группе играют с коэффициентами от 1,01 до 3,5 максимум? И 62 000 баллов от администрации превращаются в +60000 или +70 000. Взрослые мужчины, но говорят, что это борьба... В один из месяцев выиграл 61000 в начале месяца, да еще и после этого играл по-крупному, и Вещий (то есть Анатолий), с +19 очками (разница), с коэффициентом 1,01 выиграл в итоге. Неужели вы не понимаете, что вся ваша "тактика", так сказать - это не тактика. Разве вы не понимаете, что после 61 000 я мог бы играть, как все вы, - и превратить оставшиеся 50 000 очков в 53 000, как вы всегда делаете, и выиграть +100 000 очков. А я как ИГРОК играл как хотел. Мне пока не интересны такие игроки, которые выжидают и играют с коэффициентом 1,5 в среднем. Это детская игра, извините, но это детская игра. И потом такие люди позволяют себе сарказм или что-то другое после "игры".

Вчера был мой день рождения, и после хорошего дня я хотел поздравить 1984 с победой в первом круге 0:1, но оставил на утро. Для меня победа в этом противостоянии не принципиальна, потому что у меня есть более важные дела в жизни. Но это не значит, что я отказываюсь от борьбы.

А в финальной группе Яшина я выиграл с большим отрывом, очень рискуя, потому что иначе не могу - в этом и есть вся игра. 41000 очков против 4957. И я не из тех пользователей, которые в топе по лучшим комментариям. И в финале играл с одним Нейтроном 004. Так что о клоноводстве, как вы любите это называть, не может быть и речи. У меня были баллы на всех счетах, но я не использовал их для получения призов.

И хоть сейчас при счете 0:1 у меня есть мотивация на победу, потому что при счете 0:0 у меня ее не было - я уже писал об этом и повторяться не буду. Играйте по настоящему: когда у тебя 62000 баллов от администрации и ты горд тем что превратил их в 65000 даже не знаю как это назвать...

И я даже уверен что после такого текста все равно вы будете умничать, типа потерялся и обиделся. Да ладно, играю я, а вы не играете - это не игра. Ваша игра выглядит так: взял стакан у администрации, поставил на стол, потом снова взял. Разница в весе только в пыли. Вот сколько пыли может появиться в стакане в течении месяца— вот и вся ваша "игра".
ОПС
ОПС ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 10:07
Спасибо за совет.. А то я сам из дома почти не выхожу.А ведь мы с Вами земляки и можно переписываться по поводу каких то сложных матчей.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 09:58
Тогда можно на пункт с ноутбуком прийти и показать код, ну или внуки могут почту открыть и сами получить приз.
ОПС
ОПС ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:54
Да, телефон у меня кнопочный, танк, подарок мне на какое то там летие. А на сайте на ноутбуке сижу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 09:45
Так вы, что на сайте с кнопочного телефона "сидите"?
Брулин
Брулин
вчера в 09:44
«Рексхэм» Рейнольдса сыграет с «МЮ» в США 25 июля. Актер звонит Фергюсону и отключает связь в промо-ролике матча
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:37
Учитывая, что Дэдпул вошел в Marvel studios, денег у Рейнольдса прибавилось нормально.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:27
Для клубов низшей Лиги не малая сумма, а для Дэдпула - это копейки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:15
Совсем небольшая сумма по нынешним временам.
ОПС
ОПС ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:11, ред.
Да не знаю я, земеля,. Раньше все понятно было. А, сейчас. Телефон кнопочный и камера не работает. Посмотрим. Пришли внуки с смартфонами, разберутся.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:10
Это начало десятилетней программы по выходу а Премьер-Лигу.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 09:05
Здравствуйте.

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