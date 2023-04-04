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«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии

вчера, 23:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Интером» 1:1.

Счет открыл Хуан Куадрадо на 83-й минуте. На 90+5-й Ромелу Лукаку реализовал пенальти и сравнял результат.

Ответный поединок пройдет в Милане 26 апреля.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 01:14
Первая игра не дала перевеса тем более будет интерес ко второй игре....
протон
протон
сегодня в 00:04
Вся стратегия Интера - в любой ситуации поднимай руку и аппелируй к судье.
Один, Барелла, бежит кричит - сбили в штрафной. Джеко по тому же эпизоду - указывает на руку. Инзаги руки поднимает - ему все со скамейки очевидно и сбили, и рука была.
В общем цирк. ))
Elliada
Elliada
сегодня в 00:01
Матч не смотрел, но пенальти на 90+5 минуте очень обидно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Всё решит ответка. Так чаще всего бывает...
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