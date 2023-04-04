«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Интером» 1:1.
Счет открыл Хуан Куадрадо на 83-й минуте. На 90+5-й Ромелу Лукаку реализовал пенальти и сравнял результат.
Ответный поединок пройдет в Милане 26 апреля.
В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Интером» 1:1.
Счет открыл Хуан Куадрадо на 83-й минуте. На 90+5-й Ромелу Лукаку реализовал пенальти и сравнял результат.
Ответный поединок пройдет в Милане 26 апреля.
Один, Барелла, бежит кричит - сбили в штрафной. Джеко по тому же эпизоду - указывает на руку. Инзаги руки поднимает - ему все со скамейки очевидно и сбили, и рука была.
В общем цирк. ))
Один, Барелла, бежит кричит - сбили в штрафной. Джеко по тому же эпизоду - указывает на руку. Инзаги руки поднимает - ему все со скамейки очевидно и сбили, и рука была.
В общем цирк. ))