«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России

В поединке 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московское «Динамо» и представитель Первой лиги «Акрон» из Тольятти. Основное время матча завершилось вничью 0:0.
В серии пенальти точнее оказался «Акрон» — 4:1. У москвичей не забили 11-метровые Даниил Фомин и Даниил Лесовой.
«Динамо» покинуло Кубок. «Акрон» сыграет в следующем этапе Пути регионов.
Даже по пеналям не прошли, с великим-то пенальтистом Фомой..
А Акрону- поздравления.
Команда достаточно скромная, но на хорошем подъёме, давно не проигрывает
в официальных матчах, прошла в кубке Локомотив, теперь и нас тоже..
Первый тайм, правда, показал, что ей заметно не хватает мастерства, отчего целых три игрока (все из разных линий) сели на горчичники, но умница Калешин уже в перерыве выставил с поля заменами всех троих, убрав проблему.
Справедливости ради- у нас кое-что получалось.
Много комбинировали, иногда даже с игрой в касание, что у сегодняшнего Динамо встречается редко. Были интересные проникающие передачи
в штрафную.
Много били из разных положений и позиций, выглядело это внушительно, но вот если бы ещё попадали..)
Во втором тайме динамовцы продолжали поддавливать, неоднократно прижимая прессингом гостей к самой их лицевой, но всё тщетно.
Второй матч подряд у Динамо- при большом объеме атакующей работы- нет голов, хотя моментов хватает, особенно сегодня.
Отсутствует Федька; не получается забить у Костика; Захарян будто и не забивал
никогда; один Макаров прицельно бил раз 10, наверное, иногда опасно.
Но чуть-чуть, как грицца, не считается.
Когда ж их прорвёт-то?
Хотя куда уже особенно прорывать..
В результате поражения от сочинских шансы на побороться за подиум в чемпе всё призрачнее, а теперь и из Кубка выбыли.
Невесёлая получается история у нас в этом сезоне..
Даже по пеналям не прошли, с великим-то пенальтистом Фомой..
А Акрону- поздравления.
Команда достаточно скромная, но на хорошем подъёме, давно не проигрывает
в официальных матчах, прошла в кубке Локомотив, теперь и нас тоже..
Первый тайм, правда, показал, что ей заметно не хватает мастерства, отчего целых три игрока (все из разных линий) сели на горчичники, но умница Калешин уже в перерыве выставил с поля заменами всех троих, убрав проблему.
Справедливости ради- у нас кое-что получалось.
Много комбинировали, иногда даже с игрой в касание, что у сегодняшнего Динамо встречается редко. Были интересные проникающие передачи
в штрафную.
Много били из разных положений и позиций, выглядело это внушительно, но вот если бы ещё попадали..)
Во втором тайме динамовцы продолжали поддавливать, неоднократно прижимая прессингом гостей к самой их лицевой, но всё тщетно.
Второй матч подряд у Динамо- при большом объеме атакующей работы- нет голов, хотя моментов хватает, особенно сегодня.
Отсутствует Федька; не получается забить у Костика; Захарян будто и не забивал
никогда; один Макаров прицельно бил раз 10, наверное, иногда опасно.
Но чуть-чуть, как грицца, не считается.
Когда ж их прорвёт-то?
Хотя куда уже особенно прорывать..
В результате поражения от сочинских шансы на побороться за подиум в чемпе всё призрачнее, а теперь и из Кубка выбыли.
Невесёлая получается история у нас в этом сезоне..
Фомину не только нельзя было доверять пробитие одиннадцатиметровые удары, его вообще надо было три тура назад усадить на лавку. Только слепец или глупец не видел и не понимал, что Даня просто напросто саботирует игру и отбывает номер на поле уже несколько матчей подряд. Лучше бы Йоканович, за спиной которого руководство клуба уже давно плетёт интриги, сегодня доверил место в основе молодым, пусть может быть и проиграли бы, но хоть не так позорно.
Фомину не только нельзя было доверять пробитие одиннадцатиметровые удары, его вообще надо было три тура назад усадить на лавку. Только слепец или глупец не видел и не понимал, что Даня просто напросто саботирует игру и отбывает номер на поле уже несколько матчей подряд. Лучше бы Йоканович, за спиной которого руководство клуба уже давно плетёт интриги, сегодня доверил место в основе молодым, пусть может быть и проиграли бы, но хоть не так позорно.