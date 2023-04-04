«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России

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вчера, 21:35

В поединке 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московское «Динамо» и представитель Первой лиги «Акрон» из Тольятти. Основное время матча завершилось вничью 0:0.

В серии пенальти точнее оказался «Акрон» — 4:1. У москвичей не забили 11-метровые Даниил Фомин и Даниил Лесовой.

«Динамо» покинуло Кубок. «Акрон» сыграет в следующем этапе Пути регионов.