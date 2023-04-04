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«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России

вчера, 21:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗакончился после серии пенальти

В поединке 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московское «Динамо» и представитель Первой лиги «Акрон» из Тольятти. Основное время матча завершилось вничью 0:0.

В серии пенальти точнее оказался «Акрон» — 4:1. У москвичей не забили 11-метровые Даниил Фомин и Даниил Лесовой.

«Динамо» покинуло Кубок. «Акрон» сыграет в следующем этапе Пути регионов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:55
Пока, Ваня!!!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:55
После игры с Зенитом в прошлой стадии Кубка, Динамо, на мой взгляд, Динамо выдохлось. Все последующие игры были ни о чем, мягко говоря. не было ни огня, ни искры, даже намека на тень игры, которую они показали чемпиону страны. Им нужен отдых, а может и сбавить амбиции. Акрон с очередной сенсационной победой!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:53, ред.
Господа, я на боковую, спасибо Всем за общение.
Capral
Capral
сегодня в 00:44
Даже Колыванов не выдержал и написал: "В мое время, таких пенальти не ставили"!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:43
Если у дятла забрать все купленные очки в прошлом сезоне, то он был бы, в лучшем случае в десятке. Я когда вспоминаю, что судьи творили в прошлом чемпионате- мне стыдно. Такого, у нас не было НИКОГДА!!! ПОЗОРИЩЕ!!!
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Что касается призов, то у нас есть еще восемь игр и вполне есть шанс завоевать серебро, только этого нужно желание всех игроков команды, а что касается Кубка, так и вашему любимчику шварцу он не покорился и если уж вешать ярлык "физрук" и "бездарь", то это как раз на немца, которому чудесным образом удалось таки получить бронзу, заметьте, не завоевать, а получить, благодаря нашим продажным судьям, позволившим, будем объективными, да простят меня сораДники, добиться побед в ряде скандальных матчах, но профукать при этом серебро.
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Ну пусть ищут нового тренера- я не против. Давно призываю Славишу- послать банкиров на ЙУХ!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35
Нужен тренер с новыми идеями,нужно встряхнуть команду. А по сегоднешнему матчу,то он сыгран,нужно отпустить этот результат и двигаться дальше.Это футбол,все бывает.
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:34
У дятла из Герты, было три равноценных диспетчера- Шиманськи, Фомин и Захарян. Сыгранная защита и мобильная полузащита. Ну и атака- в лице Смолова. А кто есть у Йокановича- наспех скупленные игроки сомнительного уровня???
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:30
Самая большая потеря в составе,это Шимански,трудяга на поле.
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Адам, я не знаю, кто нужен. Знает только любитель веселых разгромов. А я не знаю.
Ну, пожалуй- шварц, с его легендарной разницей 9:19, проигранным финалом, позорищем от Сочи 1:5 и с тремя подряд баранками от Осинькина, особенно от последних 2:5. Вот, кто нам нужен.
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Да, Йоканович должен уйти.
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Тут я целиком и полностью согласен, я против утверждения, что нет оправдания, всегда можно найти оправдание и причинно-следственную связь, но и по составу, прошлогодний состав был куда гораздо сильнее нынешнего, ведь у нас сегодня нет полузащиты, а это лицо команды. Нет, номинально она есть, но на поле ее нет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10
Виктор,клубу нужен новый тренер,этот закончился.Ну не ладится,что делать.
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 00:10
А кого из капитанов, выводивших на поле игроков Динамо при Йкановиче я должен признать бесхребетным, и вообще можно хотя бы озвучить цифру, сколько у нас было в этом году капитанов?
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:07
Сегодня, кроме Фомина- все играли с полной выкладкой. Другое дело, что не все могут играть всегда стабильно, в ввиду недостатка класса. Сегодня, пожалуй, мы сыграли лучшую игру, по всем компонентам, но не повезло...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:06, ред.
За все несет ответственность тренер.Или я не правСТАНИЧНИК?🤣
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Доброго Здоровья Патриот!
Виноват всегда тренер, а игроки святые!
Но, если футболистам плевать на главного, то хотя бы должно быть у них хоть какое-то самолюбие? - Нет в последних матчах я этого не заметил.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ваня, а Лобан, вообще, только качался на стуле и не вставал. Ваня, не теряй зря время...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:59
проходимец, лжец и циник- в одном флаконе, который сейчас насилует Герту, причем в очень извращенной форме. Команда, которая немецкими журналистами, по составу оценивается, как команда первой шестерки, сейчас- на грани вылета, в двух очках от последнего места... В последних 15 играх 3-1-11 17-32!!! Ну что сказать- любитель веселых разгромов!!!
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:58
Что значит, нет его на поле во время игры? Или он должен как Тедеско с Петреску скакать по бровке орать и махать руками, так Великий Бесков вообще сидел во время матча на трибуне, так что это слабый аргумент в пику Йокановичу.
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:51
Кевин, а с кто по вашему в Динамо был лучше Йокановича за тот период, как от нас ушел Черчесов?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:49, ред.
Нет оправдания и тренеру и команде.Имея такой состав клуб не имеет право проваливать такие матчи.Как Динамо вернулось с пердива,в клуб влито около 70 лямов,наверно не для того,чтобы проигрывать Акрону.
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:26
И на счёт Бувача полностью согласен. Этот человек изжил себя у нас, ему здесь просто неинтересно. И уходить им желательно одним рейсом, а то приведёт нам очередного "йокановича"
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:21
Первой ошибкой этого физрука было - отдать повязку бесхребетному игроку.

Но назначение йокановича изначально было обречено на провал. Это абсолютно безликий человек. Он не участвует в жизни команды, он не на одной волне с игроками, его нет на поле во время игры. С самого старта его "карьеры" в Динамо стало ясно, что тут он не будет своим. С таким составом йокановичу даже делать ничего не требовалось, чтобы залезть в призы по окончании сезона, но он только сломал всё, что худо-бедно работало и выкинул год футбола у молодёжи. Это не худший "тренер" Динамо за последние годы, но абсолютно точно это самая безликая посредственность, что у нас оказывалась.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:13
Ваня, всё понятно. Мы и раньше догадывались, что в клубе плетутся интриги, а отдельными игроками саботируется игра. Давно говорю- Славиша уходи из этого болота. Только с нашим руководством возможны такие подлости, чтобы за спиной ГТ вести переговоры с другими тренерами и давно... НОНСЕНС- но факт!!!
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:08
В точку!
stanichnik
stanichnik ответ Михаил Шацк (раскрыть)
вчера в 23:07
Доброго Здоровья Михаил!
Вы правильно начали свой комментарий, хотя и с Главного Тренера ответственность за провал этого сезона не снимается, но всё же основная вина лежит на руководстве администрации клуба. Йокановича привезли в команду на самом старте сезона, комплектование основного состава тоже происходило на спех по ходу первых туров и даже в зимнее трансферное окно, когда закончилась главная футбольная ярмарка в Катаре, на просьбу Славиши усилить точечно состав, ему ответили, у Вас игроков на две команды. Уже перед началом второй половины чемпионата было решено менять Главного, это и была основная причина отказа в усилении команды, потому как покупать футболистов придётся под нового, а за его спиной стали подыскивать ему нового кандидата на его замену. Зная об этом некоторые игроки просто перестали пахать на поле, а в раздевалке начался раздрай. И вот здесь ГТ дал маху, вместо того чтобы встряхнуть, как следует команду, а бузотёров и лодырей усадить на лавку в глубокий запас, он продолжил доверять им место на поле, и как итог сегодняшний вылет из Кубка и возможная отставка с не вполне заслуженным позором.
Sosna69
Sosna69
вчера в 23:06
А кубок то взять по зубам Акрону.Молодцы.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:57
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