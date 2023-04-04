«Челси» и «Ливерпуль» поделили очки

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вчера, 23:55

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью 0:0 в перенесенном поединке 8-го тура чемпионата Англии.

Это был первый матч лондонцев после увольнения главного тренера Грэма Поттера. В прошедшей игре командой руководил его бывший помощник Бруно Сальтор.

«Ливерпуль» с 43 очками идет 8-м. У «Челси» 39 баллов и 11-е место.