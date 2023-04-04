«Челси» и «Ливерпуль» поделили очки

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью 0:0 в перенесенном поединке 8-го тура чемпионата Англии.
Это был первый матч лондонцев после увольнения главного тренера Грэма Поттера. В прошедшей игре командой руководил его бывший помощник Бруно Сальтор.
«Ливерпуль» с 43 очками идет 8-м. У «Челси» 39 баллов и 11-е место.
с такой реализащией как у хаверца и без нормального чистого форварда ставь сюда хоть анчелотти, хоть нагельсмана, хоть кого угодно - результата не будет. моменты для того и нужны чтобы их реализовывать, а то у челси в этом сезоне победы только по иксджи.
челси играет по-хозяйски, и это при том что судья - энтони тейлор. от джеймса наконец начала исходить опасность.
центр поля с канте смотрится куда увереннее, понятно что это всего лишь кризисный ливерпуль, но тем не менее.
сразу видно что ливерпуль выбрал своей целью давление через кукурелью, но пока тот справляется и самоотдача на уровне.
феликс в начале тайма был заметен - потом выпал, мой кандидат на замену.
с такой реализащией как у хаверца и без нормального чистого форварда ставь сюда хоть анчелотти, хоть нагельсмана, хоть кого угодно - результата не будет. моменты для того и нужны чтобы их реализовывать, а то у челси в этом сезоне победы только по иксджи.
челси играет по-хозяйски, и это при том что судья - энтони тейлор. от джеймса наконец начала исходить опасность.
центр поля с канте смотрится куда увереннее, понятно что это всего лишь кризисный ливерпуль, но тем не менее.
сразу видно что ливерпуль выбрал своей целью давление через кукурелью, но пока тот справляется и самоотдача на уровне.
феликс в начале тайма был заметен - потом выпал, мой кандидат на замену.
Хорошая вывеска, но унылый футбол. Судя по истории встреч, это очень не интересное противостояние. Ливерпуль хотя бы прервал трехматчевую серию поражений.
Хорошая вывеска, но унылый футбол. Судя по истории встреч, это очень не интересное противостояние. Ливерпуль хотя бы прервал трехматчевую серию поражений.