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«Челси» и «Ливерпуль» поделили очки

вчера, 23:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью 0:0 в перенесенном поединке 8-го тура чемпионата Англии.

Это был первый матч лондонцев после увольнения главного тренера Грэма Поттера. В прошедшей игре командой руководил его бывший помощник Бруно Сальтор.

«Ливерпуль» с 43 очками идет 8-м. У «Челси» 39 баллов и 11-е место.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:18
Просто потому, что Челси сейчас без рулевого.
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 02:51
Два неудачника АПЛ !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:37
Команды находятся в одинаковым низком эмоциональном состоянии и не важной форме - нулевая ничья закономерна.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Как я и предполагал...
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:24
Если наши чудо менеджеры, не смогут продлить контракт в Канте, их надо всех на выход.
протон
протон
сегодня в 00:05
По первому тайму: поттера поперли и сразу пошел поттербол - тут тебе и нормальный состав, и прессинг, и куча моментов с первой минуты матча. кепа правда как всегда норовит привезти, но это у него перманентно.
с такой реализащией как у хаверца и без нормального чистого форварда ставь сюда хоть анчелотти, хоть нагельсмана, хоть кого угодно - результата не будет. моменты для того и нужны чтобы их реализовывать, а то у челси в этом сезоне победы только по иксджи.
челси играет по-хозяйски, и это при том что судья - энтони тейлор. от джеймса наконец начала исходить опасность.
центр поля с канте смотрится куда увереннее, понятно что это всего лишь кризисный ливерпуль, но тем не менее.
сразу видно что ливерпуль выбрал своей целью давление через кукурелью, но пока тот справляется и самоотдача на уровне.
феликс в начале тайма был заметен - потом выпал, мой кандидат на замену.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:00
Команды даже не стремились победить. Как будто до матча решили разойтись миром. А это странно, учитывая, что Челси и Ливерпулю нужны очки, чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон.

Хорошая вывеска, но унылый футбол. Судя по истории встреч, это очень не интересное противостояние. Ливерпуль хотя бы прервал трехматчевую серию поражений.
Гость
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