«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России

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вчера, 18:55

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Уралу» 1:2.

Ибрахима Сиссе вывел уральцев вперед на 33-й минуте. Кейта Бальде на 49-й сравнял. На 72-й Фанил Сунгатуллин забил второй гол хозяев.