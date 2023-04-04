«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Уралу» 1:2.
Ибрахима Сиссе вывел уральцев вперед на 33-й минуте. Кейта Бальде на 49-й сравнял. На 72-й Фанил Сунгатуллин забил второй гол хозяев.
В первом матче была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ. «Спартак» отправился в Путь регионов.
Урал с победой, заслужили пройти в промежуточный Финал, где скорее всего встретятся с конями. Ганчаренко есть что им доказывать!)
Ну а Спартак с потерей 5 игроков основы явно потерял в игровых качествах. Защита уязвимая, в атаке исчезла вариативность, реализовывать моменты тоже почти некому. Надо работать больше на тренировках и возвращать уверенность!
Радует, что продолжим путь в пути регионов. Ждём жребия!
Урал с победой, заслужили пройти в промежуточный Финал, где скорее всего встретятся с конями. Ганчаренко есть что им доказывать!)
Ну а Спартак с потерей 5 игроков основы явно потерял в игровых качествах. Защита уязвимая, в атаке исчезла вариативность, реализовывать моменты тоже почти некому. Надо работать больше на тренировках и возвращать уверенность!
Радует, что продолжим путь в пути регионов. Ждём жребия!