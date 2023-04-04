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«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России

вчера, 18:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Уралу» 1:2.

Ибрахима Сиссе вывел уральцев вперед на 33-й минуте. Кейта Бальде на 49-й сравнял. На 72-й Фанил Сунгатуллин забил второй гол хозяев.

В первом матче была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ. «Спартак» отправился в Путь регионов.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:23
Вполне ожидаемый проигрыш ,т.к. команда в глубокой психологической яме . Не идут дела у лидеров ,а у молодняка ,с его ещё неустаканившейся психикой , тем более . Как трудно Абаскалю было создавать коллектив единомышленников ,так и легко его удалось разрушить Мешкову , Безбородову ,Кукуляку и Карасёву ,всего за три матча . Сколько лет болею за Спартак .столько и говорю ,что в команде просто необходим штатный психолог . Абаскаля одного на всех не хватает .
Галя Каблукова
Галя Каблукова ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:09
Я за Спартак
Сп62
Сп62 ответ True Story (раскрыть)
вчера в 21:52
А кто в футболе не дурак, тот болеет за Спартак.🤪
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:49
Дзюба приехал в Москву и сглазил...
True Story
True Story
вчера в 21:37
Кто мужик и натурал, тот болеет за Урал (в этом матче)!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 20:50
похоже нашим клубам в ближайшей перспективе еврокубки не светят и новый формат кубка России показал свою состоятельность. сейчас мы уже поняли его формат ( это вообще было сделать очень трудно) фонбет на этот розыгрыш кубка выделил 1 миллиард рублей! если не потерять этого спонсора, а ещё и найти других желающих стать спонсорами кубка России у этого турнира есть большие шансы стать очень популярным в нашей стране. сейчас уже стало понятно, что играть по серьёзному уже стоит начинать с группового этапа и пытаться остаться в пути рпл ( хорошие призовые и есть шанс на ошибку в отличие пути регионов) на ранних стадиях турнира интересно было наблюдать за любительскими командами из медийного футбола. сейчас уже всем понятно, что fan id убийца футбола и паспорт болельщика не стоит вводить хотябы в кубке России и на следующий сезон ( в идеале возвращение фанатов на игры кубка, где не нужен fan id) сегодня в Екатеренбурге на трибунах собралось 25000 зрителей, такой атмосферы мы давно уже не видели! в чемпионате с fan id собралось бы 2500... ( паспорт болельщика нужно делать прямо в торговых центрах и фудкортах, денег потрачено правительством очень много на fan id и понятно, что "обратную" по закону они не дадут, ну так стоит сделать так чтобы оформление этого паспорта не занимало много времени и нахождения в очередях в мфц...считаю следующий розыгрыш кубка России станет ещё интереснее этого, главное не потерять богатого спонсора
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:36
6 весенних матчей - 1 победа......
Что то с Абаскалем не так...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 20:31, ред.
интересную игру мы посмотрели, обоюдоострую где победить могла любая команда, сильнее сегодня оказался урал. болельщики Спартака на различных интернет форумах шутили перед матчем в Екатеренбурге, что за урал обязательно забьёт футболист, который не мог до этого отличиться несколько сезонов или просидел на банке последнее время...так оно и вышло, забил Сиссе, хлёстким ударом положив мяч в самый угол ворот Максименко из-за штрафной. до этого этот парень не забивал 8 лет! скинул ему под удар наш Ромка Зобнин, вообще Роману давно уже пора на банку, всё порит, решения не верные в игровых моментах у Романа только море желания и бестолковой беготни ...Сингаттулин что за мяч в угол положил во втором тайме? как у них это получается? оба гола урала были на загляденье сегодня. стоит ещё отметить работу в клубе Ганчаренко, Спартак сравнял счёт после отменной передачи Литвинова на Бальде и тот убежав от Бивеева сравнял счёт, дальше был момент игры когда красно - белые могли выйти вперёд и полностью контролировали ход встречи. Бивеев просто ели дышал, а Кейта раз за разом с Мозесом убегали на оперативный простор и если бы чуть везения ( Мозес один раз отдал передачу на Кейта Бальде, а нужно было отдать направо где наш футболист выбегал уже один на один с вратарём урала. Бальде мог забить второй гол, но пробил в Помазуна) Спартак вернулся бы из сибири с победой. Ганчаренко вовремя сделал тройную замену, убрал Филипенко, который был на карточке и уставшего Бивеева, урал сразу выравнил игру и отодвинул мяч от своих ворот...до игры думал, что Влут "тянет кичу на зоне"в Нидерландах, на деле оказалось футболист вышел в основном составе за уралмаш🤷‍♂️ вобщем игра понравилась, урал идёт в финал пути рпл, Спартак спускается в путь регионов, ждём в пятницу жеребьёвку кубка России
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:28
Спартак ищет Зенит.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:26
Привет, Володя!
Обидно не мне, обидно Спартаку- ты неправильно меня понял.
112910415
112910415
вчера в 20:23
отлично играл Урал !
Сп62
Сп62
вчера в 20:18
Цыплят будем считать в мае.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:00
    Проигрыш Спартака был очевиден с первых минут игры.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:59
    Очевидно, что Абаскаль провалил зимнюю подготовку
    shur
    shur
    вчера в 19:54
    ...«Спартак» отправился на спасение рабов в Регионы...!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 19:50
    Те, кто высмеивал вылет Зенита из Кубка-досмеялись?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 19:38
    Финал ЦСКА - Ростов
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:37, ред.
    Виктор, привет! Тебе обидно, а мне радостно! В футболе самыми красивыми и бывают ШАЛЬНЫЕ голы.
    Удачи вам в сегодняшнем матче.
    Palgrist
    Palgrist
    вчера в 19:37
    В спартаке давно пора менять тренера, этот исчерпал свои возможности, стал нервным и безразличным.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:36
    Урал был просто лучше, вот и всё.
    Урал с победой!!!
    cska1948
    cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Эдуард Григорьевич, добрый вечер! Я считаю, что в лице Помазуна мы увидим достойную замену Игорю. А Сингатулин забил ПОБЕДНЫЙ гол и поэтому для меня он лучший в этом матче.
    KTS16
    KTS16
    вчера в 19:34
    На классе
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:33
    Разработчика формулы проведения розыгрыша Кубка России этого сезона надо номинировать на отдельную футбольную премию. Это ж надо так замутить, что в случае сегодняшнего поражения, команды всё равно имеют шанс завоевать заветный трофей.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:32
    В принципе ожидаемо
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    вчера в 19:31
    Еххуууу!!! Урал с победой!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:21
    А мне игра Помазуна понравилась.
    Будь здрав Володя.
    Valeriy-48
    Valeriy-48
    вчера в 19:18
    Во многие клубы ЛФЛ вратарь нужен.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:15
    Играть без Промеса и Соболева в атаке, и Джикии в защите- это подвиг, кто бы что не говорил. К Спартаку не испытываю любовных чувств, но всегда уважал как великий клуб. Два шальных дальних удара и два гола при равной игре. Обидно...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ DaslerU (раскрыть)
    вчера в 19:15
    С кем подбирать? Зобниным?
    Гость
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