Осечка ПСЖ и возвращение «Баварии». Протокол тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

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сегодня, 00:54

В РПЛ «Зенит» продолжает уверенно лидировать (51 пункт). «Ростов» закрепился на 2-й строчке (44 балла), тройку призеров замыкает «Спартак» (41 балл). ЦСКА и «Динамо» идут в топ-5 (38 и 35 очков соответственно). В зоне стыковых матчей находятся «Пари НН» и «Факел» (19 и 17 баллов соответственно), замыкают таблицу «Химки» (13 очков) и «Торпедо» (10 пунктов).

В АПЛ «Арсенал» находится на вершине таблицы (72 балла), но «Манчестер Сити» со 2-й строчки (64 очка) надеется сместить лондонцев — у «горожан» есть игра в запасе. В топ-5 также расположились «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» (по 50 баллов). Замыкают таблицу «Лидс», «Лестер» и «Саутгемптон» (26, 25 и 23 балла соответственно).

В Серии А «Наполи» прочно обосновался на 1-й строчке (71 пункт), у ближайшего преследователя — «Лацио», 55 баллов. Тройку замкнул «Милан» (51 пункт). В топ-5 попали «Интер» и «Рома» (по 50 очков). «Верона», «Сампдория» и «Кремонезе» идут в конце таблицы (19, 15 и 13 очков соответственно).

В Бундеслиге «Бавария» вернула себе роль лидера (55 баллов), сместив «Боруссию» Дортмунд на 2-е место (53 очка). Тройку замкнул «Унион» (51 пункт). В топ-5 нашлось место для «Фрайбурга» и «Лейпцига» (47 и 45 баллов). Замкнули таблицу «Герта», «Шальке» и «Штутгарт» (22, 21 и 20 очков).

В Лиге 1 ПСЖ продолжает идти на первом месте (66 очков), несмотря на осечку в матче с «Лионом» (0:1). В тройке призеров также находятся «Ланс» и «Марсель» (по 60 баллов). «Монако» и «Лилль» расположились в топ-5 (57 и 52 балла). Замыкают таблицу «Осер» (26 очков), «Труа», «Аяччо» (по 21 пункту) и «Анже» (11 баллов).

В Ла Лиге «Барселона» с весомым запасом лидирует (71 пункт), «Реал» на 2-м месте (59 очков), «Атлетико» замыкает топ-3 (54 балла). «Реал Сосьедад» и «Бетис» имеют в своем активе 48 и 45 очков соответственно. Замыкают таблицу «Эспаньол», «Альмерия» (по 27 баллов) и «Эльче» (13 очков).