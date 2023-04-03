Гол Кина помог «Эвертону» не проиграть «Тоттенхэму»

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ (1:1).
Харри Кейн на 68-й минуте реализовал пенальти, а сравнял счет Майкл Кин на 90-й.
Команды доигрывали встречу в меньшинстве: у хозяев удален с поля был Абдулайе Дюкуре на 58-й минуте, у гостей красную карточку получил Лукас Моура на 88-й.
После поединка «ириски» занимают 15-е место (27 очков), «шпоры» идут на 4-й строчке (50 баллов).
ТТХ не топ-клуб...
ТТХ не топ-клуб...
Огромный респект Эвертону, я по статистике вижу настоящий бой. Я бы даже завтра на работе посмотрел бы этот матч в фоновом режиме
Огромный респект Эвертону, я по статистике вижу настоящий бой. Я бы даже завтра на работе посмотрел бы этот матч в фоновом режиме
все 90 как заводные, ничья это результат закономерный!!!
все 90 как заводные, ничья это результат закономерный!!!