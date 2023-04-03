Гол Кина помог «Эвертону» не проиграть «Тоттенхэму»

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вчера, 23:58

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ (1:1).

Харри Кейн на 68-й минуте реализовал пенальти, а сравнял счет Майкл Кин на 90-й.

Команды доигрывали встречу в меньшинстве: у хозяев удален с поля был Абдулайе Дюкуре на 58-й минуте, у гостей красную карточку получил Лукас Моура на 88-й.

После поединка «ириски» занимают 15-е место (27 очков), «шпоры» идут на 4-й строчке (50 баллов).