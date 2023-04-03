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Гол Кина помог «Эвертону» не проиграть «Тоттенхэму»

вчера, 23:58
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ (1:1).

Харри Кейн на 68-й минуте реализовал пенальти, а сравнял счет Майкл Кин на 90-й.

Команды доигрывали встречу в меньшинстве: у хозяев удален с поля был Абдулайе Дюкуре на 58-й минуте, у гостей красную карточку получил Лукас Моура на 88-й.

После поединка «ириски» занимают 15-е место (27 очков), «шпоры» идут на 4-й строчке (50 баллов).

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:04
Мёртвый матч, ещё и красные карты.
bwc827fuepz6
bwc827fuepz6
сегодня в 06:35
Похоже ирискам удастся отскочить от чемпионшипа
Gahi
Gahi
сегодня в 05:32
Молодцы, Эвертон с 58 минуты играли в меньшинстве держались до конца матча и сравняли счёт. Респект
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:24
Кейн не лидер...
ТТХ не топ-клуб...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:16
Да как вообще такое возможно то, а? Матч не смотрел, зашел проверить ставку, гляжу - а там споры пол игры были в большинстве и ничего не сделали противники. Что ж это за игра то такая?! Во сколько раз состав Тоттенхэма дороже состава Эвертона? 61% владения и только 2 удара в створ! ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?? Обзор матча жду с нетерпением, позор бездарям. Учитесь у Краснодара, как побеждать в большинстве и на классе.

Огромный респект Эвертону, я по статистике вижу настоящий бой. Я бы даже завтра на работе посмотрел бы этот матч в фоновом режиме
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:25
Эвертон медленно, но верно отходит от опасной зоны вылета.
3yanqfrx25p6
3yanqfrx25p6
сегодня в 00:16
Кейн молодец что всё забивает, но ничья подвела его команду
shur
shur
сегодня в 00:03
...концовка просто улёт, взбадрили, вот что значит физика,
все 90 как заводные, ничья это результат закономерный!!!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:03
Отличная боевая ничья!
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