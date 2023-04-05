Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» хочет усилиться нападающим «Барселоны»

вчера, 09:23

Нападающий Усман Дембеле может покинуть «Барселону», одним из возможных вариантов продолжения карьеры футболиста является чемпионат Англии.

В этом случае француз, вероятнее всего, предпочтет перейти в «Ливерпуль». Игрок хотел бы стать частью нового проекта «красных».

Другой клуб из Англии также хотел бы пригласить Дембеле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» хочет усилить состав полузащитником «Айнтрахта»
Сегодня, 10:12
Слухи«Лестер» может купить голкипера «Валенсии»
Сегодня, 09:15
Слухи«Вулверхэмптон» намерен приобрести полузащитника «Реала»
Вчера, 15:36
Слухи«Ливерпуль» хочет усилиться чемпионом мира
Вчера, 14:49
СлухиПавар может перейти в «Манчестер Сити»
Вчера, 12:27
Слухи«Тоттенхэм» хочет усилиться воспитанником «Барселоны»
Вчера, 10:43
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:25
не нужен он красным! имхо
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:22
Он в Ла Лиге травмируется. А в АПЛ вообще ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 10:45
А что не так с Нуньесом ?
По части техники и физ. данных уругваец крут. Есть конечно огрехи в плане игрового мышления и командных действий, но это поправимо.
drug01
drug01
вчера в 10:41
Ливерпуль и Барселона готовы меняться игроками, сами игроки говорят об этом
ets2hv26g36q
ets2hv26g36q
вчера в 10:25
Вряд ли этот ленивый типок может усилить Ливер
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:08
Лиж бы не получилось как с Нуньсом. Ливерпулю очень не хватает квалифицированного нападающего. Но Дембеле далеко не факт что станет палочкой выручалочкой в этом аспекте. Так что Ливерпулю не стоит спешить с подписанием. Рассмотреть и другие варианты которые больше могут подойти команде!
kf2sjrmdjphy
kf2sjrmdjphy
вчера в 09:53
Это не игрок Ливерпуля,не его стиль игры
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 