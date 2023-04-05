«Ливерпуль» хочет усилиться нападающим «Барселоны»

Нападающий Усман Дембеле может покинуть «Барселону», одним из возможных вариантов продолжения карьеры футболиста является чемпионат Англии.
В этом случае француз, вероятнее всего, предпочтет перейти в «Ливерпуль». Игрок хотел бы стать частью нового проекта «красных».
Другой клуб из Англии также хотел бы пригласить Дембеле.
По части техники и физ. данных уругваец крут. Есть конечно огрехи в плане игрового мышления и командных действий, но это поправимо.
По части техники и физ. данных уругваец крут. Есть конечно огрехи в плане игрового мышления и командных действий, но это поправимо.