«Ливерпуль» хочет усилиться нападающим «Барселоны»

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вчера, 09:23

Нападающий может покинуть «Барселону», одним из возможных вариантов продолжения карьеры футболиста является чемпионат Англии.

В этом случае француз, вероятнее всего, предпочтет перейти в «Ливерпуль». Игрок хотел бы стать частью нового проекта «красных».

Другой клуб из Англии также хотел бы пригласить Дембеле.