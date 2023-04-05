Лукаку ответил на оскорбления от фанатов «Ювентуса» и получил удаление

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:1), гол миланцев забил Ромелу Лукаку.
Футболист отпраздновал взятие ворот, приложив палец к губам. Бельгиец таким образом обратился к сектору с болельщиками туринцев. Ранее по ходу поединка некоторые фанаты «бьянконери» выкрикивали в адрес футболиста оскорбления расистского содержания. Реализовав пенальти, Лукаку ответил своим обидчикам, за что получил вторую желтую карточку в этой игре. По некоторым сведениям, Ромелу в этот момент также сказал «заткнитесь».
Но все равно его хейтят на эту тематику. Через это проходили и многие мировые топ игроки. Дани Алвес к такому относился вполне нормально. В него в матче кидали бананы, он подымал и ел. И опять таким жестом закрывал хейтеров, по-другому не назовёшь такую группу людей.
Но все равно его хейтят на эту тематику. Через это проходили и многие мировые топ игроки. Дани Алвес к такому относился вполне нормально. В него в матче кидали бананы, он подымал и ел. И опять таким жестом закрывал хейтеров, по-другому не назовёшь такую группу людей.
Но здесь же Лукаку показал гибрид а-ля Аршавин-Дзюба и получил вторую ЖК и естественно КК.
А собственно за что?
Очень много игроков забивая мяч прикладывают палец ко рту призывая к тишине, в первую очередь этот жест в адрес к тем кто оскорблял.
Да можно это расценить как провокацию, но опять же надо смотреть ситуацию в целом.
Лукаку не подбегал к трибунам, он просто забил гол с пенальти и стоя в штрафной отпраздновал гол.
Но был ещё один момент. когда игроки Интера запрыгивали на него праздновавши гол, Лукаку, что то эмоционально кричал. Вот может за какие то оскорбления было наказания? Но почему тогда ЖК, тут сразу КК должна быть показана.
В любом случае судья матча допустил ошибку.
Моё мнение: Жест не тянул на ЖК, а если были словестные оскорбления, то эта прямая КК.
Но здесь же Лукаку показал гибрид а-ля Аршавин-Дзюба и получил вторую ЖК и естественно КК.
А собственно за что?
Очень много игроков забивая мяч прикладывают палец ко рту призывая к тишине, в первую очередь этот жест в адрес к тем кто оскорблял.
Да можно это расценить как провокацию, но опять же надо смотреть ситуацию в целом.
Лукаку не подбегал к трибунам, он просто забил гол с пенальти и стоя в штрафной отпраздновал гол.
Но был ещё один момент. когда игроки Интера запрыгивали на него праздновавши гол, Лукаку, что то эмоционально кричал. Вот может за какие то оскорбления было наказания? Но почему тогда ЖК, тут сразу КК должна быть показана.
В любом случае судья матча допустил ошибку.
Моё мнение: Жест не тянул на ЖК, а если были словестные оскорбления, то эта прямая КК.
Вот смотрите, в европейских чемпионатах играет очень много чернокожих футболистов, но расизм проявляется только к единицам, типа Лукаки и Винисиуса из Реала. Вопрос почему к одним чернокожим хорошо относятся и к ним проявляют уважения не только свои фанаты, но и из других клубов, а к ним плохо относятся как свои, так и чужие?
Расизм ли это?
Я так думаю то, что их оскорбляют по цвету кожи это скорее всего попытка вывести их из себя и не более того.
Лукаку разве забыл какие он интервью давал?
Надо думать, что говорить, а если сказал гадости, то не жди уважения от всего футбольного мира.
Тот же Роналду дан скандальное интервью, он и так то не особо был кому то нужен, а после этого от него отвернулись все большие клубы в Европе и больше его никто не купит. А появления в Манчестере, даже как простой человек таит в себе угрозу его здоровья.
Надо быть порядочным человеком, что бы потом не думать, куда бы убежать.
Вот смотрите, в европейских чемпионатах играет очень много чернокожих футболистов, но расизм проявляется только к единицам, типа Лукаки и Винисиуса из Реала. Вопрос почему к одним чернокожим хорошо относятся и к ним проявляют уважения не только свои фанаты, но и из других клубов, а к ним плохо относятся как свои, так и чужие?
Расизм ли это?
Я так думаю то, что их оскорбляют по цвету кожи это скорее всего попытка вывести их из себя и не более того.
Лукаку разве забыл какие он интервью давал?
Надо думать, что говорить, а если сказал гадости, то не жди уважения от всего футбольного мира.
Тот же Роналду дан скандальное интервью, он и так то не особо был кому то нужен, а после этого от него отвернулись все большие клубы в Европе и больше его никто не купит. А появления в Манчестере, даже как простой человек таит в себе угрозу его здоровья.
Надо быть порядочным человеком, что бы потом не думать, куда бы убежать.