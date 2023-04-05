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Лукаку ответил на оскорбления от фанатов «Ювентуса» и получил удаление

вчера, 11:24

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:1), гол миланцев забил Ромелу Лукаку.

Футболист отпраздновал взятие ворот, приложив палец к губам. Бельгиец таким образом обратился к сектору с болельщиками туринцев. Ранее по ходу поединка некоторые фанаты «бьянконери» выкрикивали в адрес футболиста оскорбления расистского содержания. Реализовав пенальти, Лукаку ответил своим обидчикам, за что получил вторую желтую карточку в этой игре. По некоторым сведениям, Ромелу в этот момент также сказал «заткнитесь».

Лукаку ответил на оскорбления от фанатов «Ювентуса» и получил удаление

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:35
Как будто у Ювентуса в составе своих нет Куадрадо, Погба и Кина
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:13
Ему что за этот жест карточку дали? Серьезно? Тогда судья неадекватный. Многие игроки так празднуют голы. Ничего особенного в этом нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 15:09
А какой выбор на ваш взгляд должен быть у Лукаку?
Вот смотрите, в европейских чемпионатах играет очень много чернокожих футболистов, но расизм проявляется только к единицам, типа Лукаки и Винисиуса из Реала. Вопрос почему к одним чернокожим хорошо относятся и к ним проявляют уважения не только свои фанаты, но и из других клубов, а к ним плохо относятся как свои, так и чужие?
Расизм ли это?
Я так думаю то, что их оскорбляют по цвету кожи это скорее всего попытка вывести их из себя и не более того.
Лукаку разве забыл какие он интервью давал?
Надо думать, что говорить, а если сказал гадости, то не жди уважения от всего футбольного мира.
Тот же Роналду дан скандальное интервью, он и так то не особо был кому то нужен, а после этого от него отвернулись все большие клубы в Европе и больше его никто не купит. А появления в Манчестере, даже как простой человек таит в себе угрозу его здоровья.
Надо быть порядочным человеком, что бы потом не думать, куда бы убежать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:37
На самом деле плакса играет, как дно. Пенали- его всё.
sova147
sova147
вчера в 13:00
Его впрямь замучили болельщики, надо искать какой-то выход!
ДСА
ДСА
вчера в 12:52
Он все же сам считает себя обезьяной, потому так и ведет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:45
Горячие итальянские парни.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:21
Помню как Широков показал неприличный жест фанатам Зенита, за который играл и получил справедливую КК.
Но здесь же Лукаку показал гибрид а-ля Аршавин-Дзюба и получил вторую ЖК и естественно КК.
А собственно за что?
Очень много игроков забивая мяч прикладывают палец ко рту призывая к тишине, в первую очередь этот жест в адрес к тем кто оскорблял.
Да можно это расценить как провокацию, но опять же надо смотреть ситуацию в целом.
Лукаку не подбегал к трибунам, он просто забил гол с пенальти и стоя в штрафной отпраздновал гол.
Но был ещё один момент. когда игроки Интера запрыгивали на него праздновавши гол, Лукаку, что то эмоционально кричал. Вот может за какие то оскорбления было наказания? Но почему тогда ЖК, тут сразу КК должна быть показана.
В любом случае судья матча допустил ошибку.
Моё мнение: Жест не тянул на ЖК, а если были словестные оскорбления, то эта прямая КК.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:19, ред.
Многие игроки проходят через такую проблему как оскорбление и т.д. Главное в такой ситуации оставаться самим собой и показывать такую игру чтобы таким уникумом закрыть рот. Что собственно Ромелу и делает на протяжении многих лет в составе Нерадзурри.

Но все равно его хейтят на эту тематику. Через это проходили и многие мировые топ игроки. Дани Алвес к такому относился вполне нормально. В него в матче кидали бананы, он подымал и ел. И опять таким жестом закрывал хейтеров, по-другому не назовёшь такую группу людей.
memphis
memphis ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:18
Так это ж Италия))
lotsman
lotsman
вчера в 11:58
Интересно, приложил палец к губам, призывая болельщиков к порядку, чтобы не выкрикивали расистские лозунги и за это жёлтую!!! Получается, что судьи пропагандируют расизм?
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:56
Да он уже прощается с Интером, последние эмоции, далее возврат в Челси.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:49
что этот Лукаку себе позволяет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:39
За что карточку то???
Если б за этот жест наказывали...то у Аршавина возможно вообще карьеры не было бы...
Гость
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