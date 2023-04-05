Лукаку ответил на оскорбления от фанатов «Ювентуса» и получил удаление

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вчера, 11:24

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:1), гол миланцев забил .

Футболист отпраздновал взятие ворот, приложив палец к губам. Бельгиец таким образом обратился к сектору с болельщиками туринцев. Ранее по ходу поединка некоторые фанаты «бьянконери» выкрикивали в адрес футболиста оскорбления расистского содержания. Реализовав пенальти, Лукаку ответил своим обидчикам, за что получил вторую желтую карточку в этой игре. По некоторым сведениям, Ромелу в этот момент также сказал «заткнитесь».