Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Вест Хэм» выплатит «Спартаку» задолженность за аренду Крала

вчера, 19:28

«Вест Хэм» выплатит «Спартаку» полную сумму и полагающиеся проценты по трансферному договору об аренде полузащитника Алекса Крала. Такое решение вынесла палата по статусу игроков ФИФА. Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба.

Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты. В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА. При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Вест Хэм» должен полностью расплатиться с ЦСКА за переход Влашича
Сегодня, 08:31
Чеферин: «Итог истории с „Ювентусом“ закономерен, всё было неправильно»
Вчера, 20:14
В Испании игрок получил красную карточку во время разминки
02 апреля
Бывшему игроку системы «Ньюкасла» запретили посещать все стадионы в Англии
31 марта
СлухиТренер «Челси», которого Тухель ждёт в «Баварии», отстранён от работы
29 марта
СлухиСборную Беларуси могут отстранить от отборочного этапа Евро-2024
24 марта
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:03
Сразу решил глянуть как пошла "вверх" карьера Ларссона , который так рвался сбежать из Спартака , а да никак , один гол в этом году в чемпионате Дании и ноль в Германии
ABir
ABir
вчера в 22:07
Сумма похоже для Спартака не очень большая, но новость приятная
Дoбрыня
Дoбрыня ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:50
Благодарю Вас!.... приятного Вам вечера!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дoбрыня (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
Да, так годится, добавил всем, проверяйте.
Дoбрыня
Дoбрыня ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:47
И последняя....
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:47
Удивительно, приятно
Вoлхв
Вoлхв ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:46
Думаю теперь по ним можно что то сделать?
Борислaв
Борислaв ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:46
Могу только вот так...
hаrut
hаrut ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:45
Я не знаю где взять ссылку и какую...
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 19:43
Федуну на пивко ....
sova147
sova147
вчера в 19:40
Вот и хорошо денежки придут можно играков новых купить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 