«Вест Хэм» выплатит «Спартаку» задолженность за аренду Крала

«Вест Хэм» выплатит «Спартаку» полную сумму и полагающиеся проценты по трансферному договору об аренде полузащитника . Такое решение вынесла палата по статусу игроков ФИФА . Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба.

Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты. В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА . При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде ( CAS ).