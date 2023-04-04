«Эльче» просит засчитать «Барселоне» техническое поражение в матче Примеры

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вчера, 20:12

«Эльче» подал жалобу в испанскую федерацию футбола и требует засчитать «Барселоне» техническое поражение в недавнем матче Примеры, который завершился победой каталонцев 4:0.

В «Эльче» считают, что «Барса» не имела права выпускать на поле в этом поединке хавбека Гави. В клубе делают акцент на том, что ранее судом было отозвано решение о регистрации Гави в качестве игрока первой команды «Барселоны», а потому он якобы не мог принять участие в поединке.

Любопытно, что ранее в Ла Лиге и испанской федерации дали комментарии по данному эпизоду, отметив, что появление Гави на поле было законным. Несмотря на это, «Эльче» все равно направил жалобу.