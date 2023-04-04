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«Эльче» просит засчитать «Барселоне» техническое поражение в матче Примеры

вчера, 20:12
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Эльче» подал жалобу в испанскую федерацию футбола и требует засчитать «Барселоне» техническое поражение в недавнем матче Примеры, который завершился победой каталонцев 4:0.

В «Эльче» считают, что «Барса» не имела права выпускать на поле в этом поединке хавбека Гави. В клубе делают акцент на том, что ранее судом было отозвано решение о регистрации Гави в качестве игрока первой команды «Барселоны», а потому он якобы не мог принять участие в поединке.

Любопытно, что ранее в Ла Лиге и испанской федерации дали комментарии по данному эпизоду, отметив, что появление Гави на поле было законным. Несмотря на это, «Эльче» все равно направил жалобу.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:45
Эльче эти три очка от вылета все равно не спасут. Объективно это худшая команда Ла лиги.
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:11
А почему бы и не попытаться, вдруг получиться, всякое может быть.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:50
Смотри, Эльче. В Европе строго наказывается ущемление ЛГБТшников.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:35
Реалисты-"ЗА"!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:31
Да уж... Барсу теперь хочет обидеть каждый...:)))
Брулин
Брулин
вчера в 20:27
Такое ощущение, что эту новость я уже читал) Совсем плохо с поиском информации?
ДСА
ДСА
вчера в 20:26
0-4 заменят на 0-3.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:26
Будет прикольно если Барса потеряет очки !
Гость
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