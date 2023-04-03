Чеферин: «Итог истории с „Ювентусом“ закономерен, всё было неправильно»

Глава УЕФА раскритиковал создателей европейской Суперлиги.

Этот проект находится в разработке лишь ради публикаций в газетах и самолюбия отдельных заинтересованных личностей. Они стараются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции, если придется вести переговоры с УЕФА , но они не поняли, что здесь нечего обсуждать.

Я согласился обсудить вопрос с сотрудниками их агентства, А22 Sports, и предложил пригласить представителей клубов и фанатских объединений. Карл-Хайнц Румменигге описал это довольно точно: «Для вас это будет Ватерлоо».

Итог истории с «Ювентусом» закономерен, всё было неправильно. Я хочу отметить, что уважаю клуб и всех, кто занимается Суперлигой. Это великие команды, которые представляют собой намного большее, чем идеи их лидеров. Если руководство клуба принимает плохие решения, это не значит, что я буду против клуба в целом, тем более не стану противостоять его футболистам и болельщикам.

Но вот что интересно: из трех клубов, которые возомнили спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб.

Интересно понаблюдать за тем, как они будут спасать футбол.