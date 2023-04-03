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Чеферин: «Итог истории с „Ювентусом“ закономерен, всё было неправильно»

вчера, 20:14

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал создателей европейской Суперлиги.

Этот проект находится в разработке лишь ради публикаций в газетах и самолюбия отдельных заинтересованных личностей. Они стараются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции, если придется вести переговоры с УЕФА, но они не поняли, что здесь нечего обсуждать.

Я согласился обсудить вопрос с сотрудниками их агентства, А22 Sports, и предложил пригласить представителей клубов и фанатских объединений. Карл-Хайнц Румменигге описал это довольно точно: «Для вас это будет Ватерлоо».

Итог истории с «Ювентусом» закономерен, всё было неправильно. Я хочу отметить, что уважаю клуб и всех, кто занимается Суперлигой. Это великие команды, которые представляют собой намного большее, чем идеи их лидеров. Если руководство клуба принимает плохие решения, это не значит, что я буду против клуба в целом, тем более не стану противостоять его футболистам и болельщикам.

Но вот что интересно: из трех клубов, которые возомнили спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб.

Интересно понаблюдать за тем, как они будут спасать футбол.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:33
Ну - ну, сейчас придут и расскажут тебе, что Реал чистый клуб, и судьи с пакетами не уходили.
Завтра заведут дело против Мадрида, что в пакетах были подарки и сувениры с гербом клуба, а это приравнивается по закону как подкуп.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:30
Изначально нельзя было понять, что начали шатать эти клубы? Сначала Ювентус, следом Барселона, теперь уже и про третий клуб заговорили наверху. Так ведь найдут к чему придраться и начнуть в СМИ грязью поливать и вести гнилую кампанию против сливочного клуба.
В его словах читается угроза и в адрес Реала.
Захотят, утопят всех, и плевать они хотели на болельщиков и футболистов представляющих эти клубы.
Брулин
Брулин
вчера в 22:09
Даже не сомневаюсь, что у Реала свои грехи имеются
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:26, ред.
Футбол уже не спасешь, он не будет больше таким как прежде. Третий еврокубок лига конференций, бестолковая лига наций, увеличение участников чемпионата европы это всё ради денег футбольных чиновников. Ни о какой спортивной соревновательности речи и не идет.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 21:05
Чеферин все таки Ювентус закроет !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:00
Деритесь крепче,ироды! От этого выиграет остальной мир!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:54, ред.
Хах. В ход пошли открытые угрозы и подколы.. И это от официального лица, главы УЕФА. Куда катится современный мир? Двойные, а порой тройные стандарты.
Никакие права не соблюдаются никем.
Никакой свободы слова. У кого деньги, тот сильнее. Вот и всё.
Вероятно, более отсталые времена 20-го века были более правильными.
Гость
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