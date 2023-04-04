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«Вест Хэм» должен полностью расплатиться с ЦСКА за переход Влашича

вчера, 08:31

ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за трансфер полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых.

«Вест Хэм» должен ЦСКА ещё порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро.

У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить полное решение. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет ещё 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. Если оплата не поступит, то мы можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции.

Футболист перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Прошлым летом англичане отдали игрока в аренду «Торино» до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:59
Уефа-молодцы, так бы легализовали грабеж и имели нехороший прецедент.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:37
То Спартаку деньги отдать, то теперь ЦСКА...
Что твориться на этом свете?
Фифа поставила «Вест Хэм» в не очень удобную позу, я бы сказал даже неприличную для английского клуба.
Перед «Вест Хэмом» теперь проблема не в деньгах, а в том как отдать эти деньги.
Отдать нельзя, не отдать наказан будешь.
Спасибо правительству Британии. Но это уже их проблемы...
Gahi
Gahi
вчера в 09:37
Если есть возможность нужно добиваться данного решения.
lotsman
lotsman
вчера в 09:33
Зажали англичашки бабки. Могут и не отдать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:31
Российские клубы знатно потеребили нагличан, конкретно Вест Хэм....
58hgpbhhadg4
58hgpbhhadg4
вчера в 08:45
Халява не прокатила, и пришла пора платить по векселям
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:45
Вообще АПЛ оборзела,долги то надо выплачивать!
8749wwsykehg
8749wwsykehg
вчера в 08:43
Правильно, что призвали к ответу за Коляна беспардонные нагличанские морды
swed27
swed27
вчера в 08:38
Коням тоже нужны деньги
Гость
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