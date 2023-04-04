«Вест Хэм» должен полностью расплатиться с ЦСКА за переход Влашича

ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за трансфер полузащитника . Об этом сообщил генеральный директор московского клуба .

Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА . Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых.

«Вест Хэм» должен ЦСКА ещё порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро.