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вчера, 16:32

С «Рединга» сняли шесть очков в связи с тем, что клуб не смог полностью выполнить бизнес-план.

В ноябре 2021 года с «ройялс» сняли 6 очков, аналогичный штраф был отложен до сезона 2022/23. После первого снятия пунктов между «Редингом» и Футбольной Лигой было достигнуто соглашение, при котором этот штраф должен был быть применен только в случае, если не будут выполнены требования согласованного бизнес-плана на текущий сезон. Независимая комиссия по финансовому анализу не смогла подтвердить, что клуб выполнил свои условия.

После наложенных санкций «Рединг» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после 39 матчей с 40 очками, опережая зону вылета на один балл.