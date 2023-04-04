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С «Рединга» сняли шесть очков

вчера, 16:32

С «Рединга» сняли шесть очков в связи с тем, что клуб не смог полностью выполнить бизнес-план.

В ноябре 2021 года с «ройялс» сняли 6 очков, аналогичный штраф был отложен до сезона 2022/23. После первого снятия пунктов между «Редингом» и Футбольной Лигой было достигнуто соглашение, при котором этот штраф должен был быть применен только в случае, если не будут выполнены требования согласованного бизнес-плана на текущий сезон. Независимая комиссия по финансовому анализу не смогла подтвердить, что клуб выполнил свои условия.

После наложенных санкций «Рединг» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после 39 матчей с 40 очками, опережая зону вылета на один балл.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:44, ред.
В прошлом сезоне Полу Инсу удалось сохранить Рединг в Чемпионшипе, и в этом году Роялс борятся за сохранение места Шипе, но теперь похоже борьба окончилась, т.к снятие 6 очков отправляет Редингна самое дно Шипа, и только чудо а конкретно победная серия во всех оставшихся матчах Чемпионшипа позволит им остаться и не опуститься в Лигу рангом ниже....да уж, а когдато Рединг и в АПЛ не плохо выступал!
протон
протон
вчера в 21:34
Как там продвигается расследование по Манчестер Сити?!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:09
Ничего, по планам через 10 лет должны быть в Премьер-Лиге
NFFC
NFFC
вчера в 17:10
Это ещё мало сняли!
n5nvc2ehna5f
n5nvc2ehna5f
вчера в 16:36
Трудно будет теперь Редингу удержаться в шипе
Гость
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