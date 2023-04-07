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«Милан» и «Эмполи» голов не забили

вчера, 23:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Милан» и «Эмполи» расписали ничью в поединке 29-го тура Серии А (0:0).

В следующем туре «россонери» сыграют с «Болоньей», «синие» сразятся с «Кремонезе».

После матча «Милан» идет на 3-м месте (52 очка), «Эмполи» занимает 14-ю строчку (32 балла).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:20
Милан в Неаполе все потратил.
протон
протон
сегодня в 10:56
Ну там и правда удивительно, что мяч не зашёл, столько моментов, тогда как у Эмполи - ни одного. Милан полностью переиграл соперника на поле, но не повезло.

Пиоли решил силы поберечь и выставил со старта полурезервный состав. Так нельзя делать в конце чемпионата. По итогу из зоны лч Моур выбьет и в лч тумаков Спалетти даст. Будут в ле катать в следующем сезоне
У Милана резерва нет . Все те кто вышли на поле в качестве ротации провалили игру. И Ребич и Ориги не пользуются своими шансами, какие это важные три очка были на самом деле. Можно погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.
Какая же мёртвая скамейка у Милана
Сколько шансов уже даёт Пиоли, один гол затолкать не могут.
явно наигрывают на лигочемпионский матч с неаполитанцами, кажется, такая прессинг-модель - лучшее противоядие против Лоботки и Замбо Ангисса, в прошлогоднем матче этих команд в чемпе так и было.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:12
Слабовато сыграли ,для команды стремящейся в лидеры чемпионата.
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ swed27 (раскрыть)
сегодня в 08:46
🤣
Скоро Наполи выставит Милан за дверь ЛЧ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:25
Очень логично.
Gahi
Gahi ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:22
Понятно у каждого своя стратегия на финишной прямой, но приоритетным остаётся Лига Чемпионов УЕФА. Наполи после победы в гостях над Лечче вопрос с чемпионством у клуба можно уверенно сказать решён. И то что Осимхен всё ещё остаётся в не игры, это и будет решающий ход Спаллетти который и должен решить исход этого противостояния. Удачи
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:15
Милан не хочет в Лигу чемпионов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:02
По всей видимости Милан перед Лигой решил не рисковать и провел тренировку с оппонентами...
Коэф. мне понравился 5.0, зашел, а вот с Наполи - мимо...
Посмотрим как последние распределили силы....)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:33
Милан нестабильно играет, на ровном месте очки потерял
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:59
Милан выдохся в прошлом матче.
swed27
swed27
сегодня в 06:47
Милану пора включаться в борьбу за скудетто Наполи на спаде
Gahi
Gahi
сегодня в 04:57
При любом раскладе Милан должен был одержать победу у себя на поле. Наполи выиграл свой матч в гостях и теперь во вторник увидим как сыграют эти команды в Лиги Чемпионов УЕФА.
q7mq2jpbvjps
q7mq2jpbvjps
сегодня в 02:24
Россонери всю обойму расстреляли в Неаполе
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:44
Милан сыграл в эконом режиме, не самым основным составом. Все таки держат в уме Лигу Чемпионов.
sova147
sova147
сегодня в 00:57
Милан своей нулевой ничьей теряет очки с слабой командой, неужели ему не нужны очки?
issco
issco
сегодня в 00:34
Жиру медленный тупой, Ребич дерево, Флоренци не помню когда в последний раз попадал по воротам, все выше или в никуда, Кетеларе вообще он футболист??? Нахрена выпускать Пиоли игроков которые сам не помнит когда они показывали игру стабильную. Выпускай с первых минут основных игроков, пусть забьют с первых минут и в половине второго тайма на отдых, а не под конец выпускать их. Милан не знает как забить обороняющейся команде. Ориги это тотальный провал. Жиру кассой или голова не в порядке. Забил гол рукой и побежал отпраздновать. Всю жизнь играешь в футбол и тупишь при завершении атаки. Милан это команда непредсказуемая. Уже столько лет продолжается неудачная игра против аутсайдеров или с командами слабее их. Столько нервов тратишь когда смотришь их игру против слабых команд. Думаешь сейчас забьют, а они тупят при завершении атаки.
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 00:03
Милан сдался ...
Мафия бессмертна !
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