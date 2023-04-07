«Милан» и «Эмполи» голов не забили

«Милан» и «Эмполи» расписали ничью в поединке 29-го тура Серии А (0:0).
В следующем туре «россонери» сыграют с «Болоньей», «синие» сразятся с «Кремонезе».
После матча «Милан» идет на 3-м месте (52 очка), «Эмполи» занимает 14-ю строчку (32 балла).
«Милан» и «Эмполи» расписали ничью в поединке 29-го тура Серии А (0:0).
В следующем туре «россонери» сыграют с «Болоньей», «синие» сразятся с «Кремонезе».
После матча «Милан» идет на 3-м месте (52 очка), «Эмполи» занимает 14-ю строчку (32 балла).
Пиоли решил силы поберечь и выставил со старта полурезервный состав. Так нельзя делать в конце чемпионата. По итогу из зоны лч Моур выбьет и в лч тумаков Спалетти даст. Будут в ле катать в следующем сезоне
У Милана резерва нет . Все те кто вышли на поле в качестве ротации провалили игру. И Ребич и Ориги не пользуются своими шансами, какие это важные три очка были на самом деле. Можно погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.
Какая же мёртвая скамейка у Милана
Сколько шансов уже даёт Пиоли, один гол затолкать не могут.
явно наигрывают на лигочемпионский матч с неаполитанцами, кажется, такая прессинг-модель - лучшее противоядие против Лоботки и Замбо Ангисса, в прошлогоднем матче этих команд в чемпе так и было.
Пиоли решил силы поберечь и выставил со старта полурезервный состав. Так нельзя делать в конце чемпионата. По итогу из зоны лч Моур выбьет и в лч тумаков Спалетти даст. Будут в ле катать в следующем сезоне
У Милана резерва нет . Все те кто вышли на поле в качестве ротации провалили игру. И Ребич и Ориги не пользуются своими шансами, какие это важные три очка были на самом деле. Можно погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.
Какая же мёртвая скамейка у Милана
Сколько шансов уже даёт Пиоли, один гол затолкать не могут.
явно наигрывают на лигочемпионский матч с неаполитанцами, кажется, такая прессинг-модель - лучшее противоядие против Лоботки и Замбо Ангисса, в прошлогоднем матче этих команд в чемпе так и было.
Скоро Наполи выставит Милан за дверь ЛЧ.
Скоро Наполи выставит Милан за дверь ЛЧ.
Коэф. мне понравился 5.0, зашел, а вот с Наполи - мимо...
Посмотрим как последние распределили силы....)
Коэф. мне понравился 5.0, зашел, а вот с Наполи - мимо...
Посмотрим как последние распределили силы....)
Мафия бессмертна !
Мафия бессмертна !