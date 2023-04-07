«Милан» и «Эмполи» голов не забили

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вчера, 23:57

«Милан» и «Эмполи» расписали ничью в поединке 29-го тура Серии А (0:0).

В следующем туре «россонери» сыграют с «Болоньей», «синие» сразятся с «Кремонезе».

После матча «Милан» идет на 3-м месте (52 очка), «Эмполи» занимает 14-ю строчку (32 балла).