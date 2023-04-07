«Балтика» и «Родина» голов не забили .

«Балтика» и «Родина» сыграли вничью в поединке 26-го тура Первой лиги (0:0).
В следующем туре команда из Калининграда сыграет с «Енисеем», москвичей ждет матч против «Динамо» из Махачкалы.
После матча «Балтика» лидирует (53 пункта), «Родина» идет на 13-м месте (32 балла).
Незнаю как кому , но мне очень понравилось то что продемонстрировали команды на футбольном поле . Шикарный открытый футбол с кучей голевых моментов и как говорится, итоговый счёт на табло не соответствует увиденному . Первые пятнадцать минут команда гостей Родина даже прижала команду хозяев поля к своей штрафной и было несколько хороших моментов для взятия ворот. Потом игра выравнилась и обе команды имели свой шанс для взятия ворот. Но в концовке матч прошёл под диктовку хозяев поля с кучей голевых моментов, но счёт так и не изменился. Я думаю болельщикам обеих команд понравился матч и может быть он даже был справедлив , хоть и всё таки небольшое преимущество было у команды хозяев поля Балтики . Но это футбол, и этим он и хорош 👍.
Незнаю как кому , но мне очень понравилось то что продемонстрировали команды на футбольном поле . Шикарный открытый футбол с кучей голевых моментов и как говорится, итоговый счёт на табло не соответствует увиденному . Первые пятнадцать минут команда гостей Родина даже прижала команду хозяев поля к своей штрафной и было несколько хороших моментов для взятия ворот. Потом игра выравнилась и обе команды имели свой шанс для взятия ворот. Но в концовке матч прошёл под диктовку хозяев поля с кучей голевых моментов, но счёт так и не изменился. Я думаю болельщикам обеих команд понравился матч и может быть он даже был справедлив , хоть и всё таки небольшое преимущество было у команды хозяев поля Балтики . Но это футбол, и этим он и хорош 👍.