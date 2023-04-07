«Балтика» и «Родина» голов не забили .

1680896180

вчера, 22:36

«Балтика» и «Родина» сыграли вничью в поединке 26-го тура Первой лиги (0:0).

В следующем туре команда из Калининграда сыграет с «Енисеем», москвичей ждет матч против «Динамо» из Махачкалы.

После матча «Балтика» лидирует (53 пункта), «Родина» идет на 13-м месте (32 балла).