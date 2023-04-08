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Камавинга продлит с «Реалом» соглашение на улучшенных условиях

сегодня, 00:18

Полузащитник Эдуардо Камавинга продлит с «Реалом» соглашение на улучшенных условиях.

«Сливочные» хотят предложить футболисту долгосрочный договор. Зарплата игрока станет гораздо больше, а сумма отступных может составить 1 млрд евро. Руководство и тренерский штаб «Реала» довольны уровнем игры француза.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 11:42
Отличное решение!
протон
протон
сегодня в 11:08
Камавинга и есть тот самый бриллиант, который продолжает прогрессировать и тащить в больших матчах.
Он в свои 20 лет наверно сыграл самые драматичные матчи которые вообще могут быть в карьере футболиста , я не знаю что Камавингу удивит ещё. Он играл с Ман. сити когда камбэк сделали невероятный, потом в финале чм камбэк сделали сразу как он вышел на поле, потом в доп. время провели драматичные и серия пенальти, в этом сезоне на Энфилде с 0 2 камбэкнули и разгромили ливер и барсу разгромили. Мне кажется больше нет матчей или ситуаций которые его удивят.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:43
У него и так контракт до 2027 года. Но клубу виднее.
Самое главное. что в этот раз Перес не повёлся на статус Погба и взял Камавингу, а не Поля. Что было дальше, мы все знаем. Погба думал, что может х.. пинать в МЮ, при этом оставаться топиком, а потом в новом клубе снова показывать свой прежний уровень, но как бы не так.
И дело даже не в травме. Да и уверен, что он не торопился восстановиться, как это делают Роналду, Ибрагимович, Рамос и другие профи.
Он лучше как Азар, Бэйл, будет пролонгировать это удовольствие и оттягивать возвращение.

У Рамоса дома тренажёрный зал.
У Погба дома съёмки тик-токов. Раньше с братьями и мамой. Теперь без брата. Умудрился с братом начать судиться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:11
В любом случае игрок будет в шоколаде.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:03
Все правильно делают...но отступные космические просто
UncleZack
UncleZack
сегодня в 05:47
Такими универсалами нельзя разбрасываться.
swed27
swed27
сегодня в 04:46
Деньги решают все
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:16
Глупо бы было не продлить с ним контракт.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:28
Заслужил юный Эдуардо. В этом сезоне папа Карло раскрыл его потенциал, показав его универсальность на поле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:29
Нравится Француз боссам Реала!
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