Камавинга продлит с «Реалом» соглашение на улучшенных условиях

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сегодня, 00:18

Полузащитник продлит с «Реалом» соглашение на улучшенных условиях.

«Сливочные» хотят предложить футболисту долгосрочный договор. Зарплата игрока станет гораздо больше, а сумма отступных может составить 1 млрд евро. Руководство и тренерский штаб «Реала» довольны уровнем игры француза.