Полузащитник Эдуардо Камавинга продлит с «Реалом» соглашение на улучшенных условиях.
«Сливочные» хотят предложить футболисту долгосрочный договор. Зарплата игрока станет гораздо больше, а сумма отступных может составить 1 млрд евро. Руководство и тренерский штаб «Реала» довольны уровнем игры француза.
Он в свои 20 лет наверно сыграл самые драматичные матчи которые вообще могут быть в карьере футболиста , я не знаю что Камавингу удивит ещё. Он играл с Ман. сити когда камбэк сделали невероятный, потом в финале чм камбэк сделали сразу как он вышел на поле, потом в доп. время провели драматичные и серия пенальти, в этом сезоне на Энфилде с 0 2 камбэкнули и разгромили ливер и барсу разгромили. Мне кажется больше нет матчей или ситуаций которые его удивят.
Он в свои 20 лет наверно сыграл самые драматичные матчи которые вообще могут быть в карьере футболиста , я не знаю что Камавингу удивит ещё. Он играл с Ман. сити когда камбэк сделали невероятный, потом в финале чм камбэк сделали сразу как он вышел на поле, потом в доп. время провели драматичные и серия пенальти, в этом сезоне на Энфилде с 0 2 камбэкнули и разгромили ливер и барсу разгромили. Мне кажется больше нет матчей или ситуаций которые его удивят.
Самое главное. что в этот раз Перес не повёлся на статус Погба и взял Камавингу, а не Поля. Что было дальше, мы все знаем. Погба думал, что может х.. пинать в МЮ, при этом оставаться топиком, а потом в новом клубе снова показывать свой прежний уровень, но как бы не так.
И дело даже не в травме. Да и уверен, что он не торопился восстановиться, как это делают Роналду, Ибрагимович, Рамос и другие профи.
Он лучше как Азар, Бэйл, будет пролонгировать это удовольствие и оттягивать возвращение.
У Рамоса дома тренажёрный зал.
У Погба дома съёмки тик-токов. Раньше с братьями и мамой. Теперь без брата. Умудрился с братом начать судиться.
Самое главное. что в этот раз Перес не повёлся на статус Погба и взял Камавингу, а не Поля. Что было дальше, мы все знаем. Погба думал, что может х.. пинать в МЮ, при этом оставаться топиком, а потом в новом клубе снова показывать свой прежний уровень, но как бы не так.
И дело даже не в травме. Да и уверен, что он не торопился восстановиться, как это делают Роналду, Ибрагимович, Рамос и другие профи.
Он лучше как Азар, Бэйл, будет пролонгировать это удовольствие и оттягивать возвращение.
У Рамоса дома тренажёрный зал.
У Погба дома съёмки тик-токов. Раньше с братьями и мамой. Теперь без брата. Умудрился с братом начать судиться.