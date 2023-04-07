«Лидс» продлил контракт с вингером на 5 лет

«Лидс» продлил контракт с вингером Джеком Харрисоном.
Новое соглашение с 26-летним футболистом подписано до лета 2028 года.
Харрисон выступает за «павлинов» с июля 2018 года, перейдя на правах аренды из «Манчестер Сити». Летом 2021 года он перешёл в клуб на постоянной основе.
В этом сезоне англичанин провёл за команду 31 матч, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
Ну а в случае каких-то разногласий всегда можно найти компромиссное решение.
Главное, чтобы контракт не являлся кабалой для одной из сторон...
Ну а в случае каких-то разногласий всегда можно найти компромиссное решение.
Главное, чтобы контракт не являлся кабалой для одной из сторон...