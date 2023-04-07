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«Лидс» продлил контракт с вингером на 5 лет

вчера, 01:18

«Лидс» продлил контракт с вингером Джеком Харрисоном.

Новое соглашение с 26-летним футболистом подписано до лета 2028 года.

Харрисон выступает за «павлинов» с июля 2018 года, перейдя на правах аренды из «Манчестер Сити». Летом 2021 года он перешёл в клуб на постоянной основе.

В этом сезоне англичанин провёл за команду 31 матч, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

«Лидс» продлил контракт с вингером на 5 лет

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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 10:08
Контракт длительный это говорит что он нужен команде, больших успехов!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:31
Хорошая новость для Лидса. Харрисон один из лидеров команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:14, ред.
Считаю ,что долгосрочные контракты- всегда правильный ход с обеих сторон сделки. Игрок чувствует себя востребованным, команда не опасается, что вскоре он может уйти бесплатно, тренер знает постоянных исполнителей.
Ну а в случае каких-то разногласий всегда можно найти компромиссное решение.
Главное, чтобы контракт не являлся кабалой для одной из сторон...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 07:48
Думаю что руководство и тренерский штаб знает что делают... если так продлили значит нужен
Василий 50
Василий 50
вчера в 03:47
В пердиве он точно пригодится.
94ztm9pcp8cc
94ztm9pcp8cc
вчера в 02:43
Значит побороздит парень вдоволь просторы чемпионшипа
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:37, ред.
Пять лет в одном клубе и ещё на пять лет продлил контракт. И будет продолжать быть полезным команде.
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