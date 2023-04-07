«Лидс» продлил контракт с вингером на 5 лет

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вчера, 01:18

«Лидс» продлил контракт с вингером .

Новое соглашение с 26-летним футболистом подписано до лета 2028 года.

Харрисон выступает за «павлинов» с июля 2018 года, перейдя на правах аренды из «Манчестер Сити». Летом 2021 года он перешёл в клуб на постоянной основе.

В этом сезоне англичанин провёл за команду 31 матч, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.