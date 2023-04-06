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Хави предложат новый контракт, несмотря на поражение в Эль Класико

06 апреля 2023, 14:16

«Барселона» намерена продлить контракт с главным тренером команды Хави, несмотря на поражение команды в Эль Класико (0:4).

Данное предложение поступит специалисту в тот момент, когда каталонцы обеспечат себе победу в Ла Лиге. Руководство считает, что Хави способен возродить клуб, ибо понимает его философию. В следующем сезоне боссы коллектива надеются на более убедительное выступление команды в Лиге чемпионов.

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Барселона  Хави
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:37
Дайте Хави поработать!
амурец
амурец
вчера в 00:48
Все таки наверное Хави сможет построить новую команду, есть у него для этого задатки, главное гнома не пускать обратно
протон
протон
06 апреля в 17:08
При отсутствии 4 основных игроков первый тайм барса провела хорошо. Пропустила в концовке тайма и поплыла. Хави однозначно должен продолжить работать с командой! Надеялся что будет 2 трофея. Но видимо команда ещё не готова к такому.
Хави вытащил 3 из 4 матчей против Реала. Вчера стал заложником своих же слов. На Камп Ноу надо играть красиво. Мог бы закрыться и оборонять счёт 1-0. Но пошёл в размен и проиграл. Это как в боксе, идёшь в размен и соперник оказывается чуть точнее и все, нокаут, грогги и нокдаун’
УЕСКА
УЕСКА
06 апреля в 16:49
Правильно. Одна неудача не может перечеркнуть всю работу, которую Хави проделал с командой. Он наладил игру в обороне и Барса меньше всех пропускает в лиге. Теперь надо заняться атакой. Успехов Хави с Барсой!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
06 апреля в 16:17
Ну забрать у Реала чемп - это тоже надо постараться... Но в атаке у команды нет стержня...
КЭТиК
КЭТиК
06 апреля в 16:10
Но 0-4 всё же очень больно.
Comentarios
Comentarios
06 апреля в 15:17
Если вернется Месси все посыпется у Хави авторитета не будет.
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 14:47, ред.
С одной стороны Хави неплохо работает, он свой для Барсы. С другой же стороны, он слил все матчи, в которых решалась какая-либо турнирная судьба. Нагельсмана надо брать, пока свободен.

С ЛЧ и ЛЕ с треском вылетели, и вчерашний разгромный вылет от Реала тоже заставляет задуматься, для больших ли задач Хави как тренер. Да тут и так все понимают, что его оставляют первым делом для Месси, а потом уже будут смотреть как и что. Мы даже этого не знаем, но возможно у Лео это было условием, чтобы перейти в Барсу, тренером должен остаться Хави.
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