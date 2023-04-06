Хави предложат новый контракт, несмотря на поражение в Эль Класико

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06 апреля 2023, 14:16

«Барселона» намерена продлить контракт с главным тренером команды , несмотря на поражение команды в Эль Класико (0:4).

Данное предложение поступит специалисту в тот момент, когда каталонцы обеспечат себе победу в Ла Лиге. Руководство считает, что Хави способен возродить клуб, ибо понимает его философию. В следующем сезоне боссы коллектива надеются на более убедительное выступление команды в Лиге чемпионов.