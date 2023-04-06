Хави предложат новый контракт, несмотря на поражение в Эль Класико

«Барселона» намерена продлить контракт с главным тренером команды Хави, несмотря на поражение команды в Эль Класико (0:4).
Данное предложение поступит специалисту в тот момент, когда каталонцы обеспечат себе победу в Ла Лиге. Руководство считает, что Хави способен возродить клуб, ибо понимает его философию. В следующем сезоне боссы коллектива надеются на более убедительное выступление команды в Лиге чемпионов.
С ЛЧ и ЛЕ с треском вылетели, и вчерашний разгромный вылет от Реала тоже заставляет задуматься, для больших ли задач Хави как тренер. Да тут и так все понимают, что его оставляют первым делом для Месси, а потом уже будут смотреть как и что. Мы даже этого не знаем, но возможно у Лео это было условием, чтобы перейти в Барсу, тренером должен остаться Хави.
С ЛЧ и ЛЕ с треском вылетели, и вчерашний разгромный вылет от Реала тоже заставляет задуматься, для больших ли задач Хави как тренер. Да тут и так все понимают, что его оставляют первым делом для Месси, а потом уже будут смотреть как и что. Мы даже этого не знаем, но возможно у Лео это было условием, чтобы перейти в Барсу, тренером должен остаться Хави.
Хави вытащил 3 из 4 матчей против Реала. Вчера стал заложником своих же слов. На Камп Ноу надо играть красиво. Мог бы закрыться и оборонять счёт 1-0. Но пошёл в размен и проиграл. Это как в боксе, идёшь в размен и соперник оказывается чуть точнее и все, нокаут, грогги и нокдаун’
Хави вытащил 3 из 4 матчей против Реала. Вчера стал заложником своих же слов. На Камп Ноу надо играть красиво. Мог бы закрыться и оборонять счёт 1-0. Но пошёл в размен и проиграл. Это как в боксе, идёшь в размен и соперник оказывается чуть точнее и все, нокаут, грогги и нокдаун’