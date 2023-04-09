Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории европейского клубного футбола.
Аргентинец забил 702-й гол, отличившись в гостевом матче 30-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (2:0).
Таким образом, футболист обошёл форварда Криштиану Роналду, у которого был 701 забитый мяч, причём Лео для этого потребовалось на 105 игр меньше, чем португальцу.
Холанд хрусталь, не выдержит такой темп 15 лет.
Ну и Месси ещё играть будет 2 - 3 года.
Холанд хрусталь, не выдержит такой темп 15 лет.
Ну и Месси ещё играть будет 2 - 3 года.
В Реале да были сильные игроки и дорогой состав, но команды никогда не было. Они даже Лион, несколько лет подряд в 1/8, со всеми звёздами, не могли пройти.
В Реале да были сильные игроки и дорогой состав, но команды никогда не было. Они даже Лион, несколько лет подряд в 1/8, со всеми звёздами, не могли пройти.
В АПЛ конкуренция ))) в те годы МЮ доминировал в АПЛ и скупал лучших игроков АПЛ , команда ниже второго не опускалась.
В Реале был самый дорогой состав с кучей звезд.
Надо было не на статистику Роналду играть , а на статистику трофеев.
Роналду был хорош м МЮ , дальше он споймал звезду и требовал от Реала и других , чтобы пасовали на его , бил пенальти и штрафные (худший процент )
Роналду раскручивал себя медийно , а Месси делал себя на поле.
Потому и восхищаются Месси и его голами , а у Роналду практически все голы под копирку. Мало голов забитых индивидуально.
Роналду тянул своей игрой только в МЮ , дальше тянули его клубы.
В АПЛ конкуренция ))) в те годы МЮ доминировал в АПЛ и скупал лучших игроков АПЛ , команда ниже второго не опускалась.
В Реале был самый дорогой состав с кучей звезд.
Надо было не на статистику Роналду играть , а на статистику трофеев.
Роналду был хорош м МЮ , дальше он споймал звезду и требовал от Реала и других , чтобы пасовали на его , бил пенальти и штрафные (худший процент )
Роналду раскручивал себя медийно , а Месси делал себя на поле.
Потому и восхищаются Месси и его голами , а у Роналду практически все голы под копирку. Мало голов забитых индивидуально.
Роналду тянул своей игрой только в МЮ , дальше тянули его клубы.
Всегда на слуху нападающие...!
Всегда на слуху нападающие...!
Во первых, почему Роналду забил меньше мячей. Он играл флангового полузащитника несколько лет. Что в Спортинге, что в МЮ. Месси же играл крайнего нападающего.
Почему меньше трофеев. В АПЛ сложнее выигрывать, больше конкуренции. Меньше сил остаётся на Лигу чемпионов.
Ну и Реал почему то, за 9 лет выступлений Роналду, выиграл всего 2 раза Ла Лигу и всего 2 раза кубок. Тогда Барса была на пике, они выигрывали все трофеи подряд и это не только заслуга Месси. Все видели что делали Хави и Иньеста и другие игроки.
Во первых, почему Роналду забил меньше мячей. Он играл флангового полузащитника несколько лет. Что в Спортинге, что в МЮ. Месси же играл крайнего нападающего.
Почему меньше трофеев. В АПЛ сложнее выигрывать, больше конкуренции. Меньше сил остаётся на Лигу чемпионов.
Ну и Реал почему то, за 9 лет выступлений Роналду, выиграл всего 2 раза Ла Лигу и всего 2 раза кубок. Тогда Барса была на пике, они выигрывали все трофеи подряд и это не только заслуга Месси. Все видели что делали Хави и Иньеста и другие игроки.
Еслы ты имеешь ввиду сборные, то перед ЧМ стоимость Аргентины оценивали в 645 млн, а Португалию в 937 млн
Еслы ты имеешь ввиду сборные, то перед ЧМ стоимость Аргентины оценивали в 645 млн, а Португалию в 937 млн
Но всё это неважно. Главное - польза команде. У Месси 42 трофея, у Роналду 32 трофея.
Но всё это неважно. Главное - польза команде. У Месси 42 трофея, у Роналду 32 трофея.
- лучший бомбардир
- лучший ассистент
- больше выиграл трофеев
Теперь поклонники балласта будут учитывать голы лиги бедуинов, чтобы по количеству голов быть впереди Месси
- лучший бомбардир
- лучший ассистент
- больше выиграл трофеев
Теперь поклонники балласта будут учитывать голы лиги бедуинов, чтобы по количеству голов быть впереди Месси