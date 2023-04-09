Месси стал лучшим бомбардиром в истории европейского клубного футбола

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сегодня, 00:39

Нападающий ПСЖ стал лучшим бомбардиром в истории европейского клубного футбола.

Аргентинец забил 702-й гол, отличившись в гостевом матче 30-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (2:0).

Таким образом, футболист обошёл форварда , у которого был 701 забитый мяч, причём Лео для этого потребовалось на 105 игр меньше, чем португальцу.