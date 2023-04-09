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Месси стал лучшим бомбардиром в истории европейского клубного футбола

сегодня, 00:39
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории европейского клубного футбола.

Аргентинец забил 702-й гол, отличившись в гостевом матче 30-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (2:0).

Таким образом, футболист обошёл форварда Криштиану Роналду, у которого был 701 забитый мяч, причём Лео для этого потребовалось на 105 игр меньше, чем португальцу.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:36
Спорят фаны криша, а мы факты говорим, просто факты.
Холанд хрусталь, не выдержит такой темп 15 лет.
Ну и Месси ещё играть будет 2 - 3 года.
Karkaz
Karkaz ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 10:28
В те годы МЮ доминировал? Ты хоть посмотри что было в те годы, прежде чем писать. Через год, как только Роналду появился в МЮ, вышел на сцену Челси с баблом Абрамовича и сам скупал всех подряд. А перед этим был Арсенал без единого поражения. Арсенал и два раза подряд Челси выигрывали титулы, если ты не вкурсе. И только потом 3 подряд МЮ брал АПЛ. А когда МЮ скупал всех лучших это было с 1993 по 2003.

В Реале да были сильные игроки и дорогой состав, но команды никогда не было. Они даже Лион, несколько лет подряд в 1/8, со всеми звёздами, не могли пройти.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 10:12
За два сезона вполне может догнать. В Барселоне уж точно, два - три года отыграет, если сможет вернуться.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:49
Чего вы тут спорите? Вон, Холанду ВСЕГО 22 года, а он уже наколотил ДВЕСТИ мячей! Так что не за горами то время, когда он побьёт все рекорды Месси и Роналду ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
3ton
3ton ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:37
Зачем эти нелепые оправдания ?
В АПЛ конкуренция ))) в те годы МЮ доминировал в АПЛ и скупал лучших игроков АПЛ , команда ниже второго не опускалась.
В Реале был самый дорогой состав с кучей звезд.
Надо было не на статистику Роналду играть , а на статистику трофеев.
Роналду был хорош м МЮ , дальше он споймал звезду и требовал от Реала и других , чтобы пасовали на его , бил пенальти и штрафные (худший процент )
Роналду раскручивал себя медийно , а Месси делал себя на поле.
Потому и восхищаются Месси и его голами , а у Роналду практически все голы под копирку. Мало голов забитых индивидуально.
Роналду тянул своей игрой только в МЮ , дальше тянули его клубы.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:34
Кто спорит? Роналду в истории. Просто его фанаты выставляют его, как лучшего в истории, а это не так.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 08:59
Браво Лео. Ты герой.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:59
Так Роналду и считают великим, потому что он не только просто голы забивал, но и помогал выигрывать чемпионат и ЛЧ Реалу и МЮ. Сейчас то уже он не тот, понятное дело. Но быть лучшим по голам, это тоже войти в историю.
shur
shur
сегодня в 08:56
...незавидная амплуа защитника, никакой статистики....отбивайся, обороняйся, никто и не вспомнит...
Всегда на слуху нападающие...!
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:47
Сила команды это одно, еще нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Грамотный тренер, настрой команды. Что удалось Аргентине. Ну это ладно.
Во первых, почему Роналду забил меньше мячей. Он играл флангового полузащитника несколько лет. Что в Спортинге, что в МЮ. Месси же играл крайнего нападающего.
Почему меньше трофеев. В АПЛ сложнее выигрывать, больше конкуренции. Меньше сил остаётся на Лигу чемпионов.
Ну и Реал почему то, за 9 лет выступлений Роналду, выиграл всего 2 раза Ла Лигу и всего 2 раза кубок. Тогда Барса была на пике, они выигрывали все трофеи подряд и это не только заслуга Месси. Все видели что делали Хави и Иньеста и другие игроки.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 08:42
И опять во дворе,вам не надоело меську пиарить?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:33
Продолжает бить рекорды... и наверное еще где то будет рекорд. Удачи Мессенышу!
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 08:15
В теории, да. Роналду может перейти в чемпионаты Литвы, Лихтенштейна, Молдовы и т. д. и набить статистику. Только зачем? Назови хоть одного, кого считали великим только за забитые голы? Пеле считают великим из-за 3-х Кубков Мира, а не за мусорную статистику в чемпионате штата.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 08:12
Серьезно?? Твой аргумент в том, что у Роналду команды были слабее, чем у Месси, поэтому Лео выиграл больше трофеев?? Интересно, какие команды, в которых играл Роналду, ты считаешь слабее, чем команды, в которых играл Месси?

Еслы ты имеешь ввиду сборные, то перед ЧМ стоимость Аргентины оценивали в 645 млн, а Португалию в 937 млн
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:11
Плюс если Рона это заденет, он может перейти в следующем сезоне условно в чемпионат Кипра и там уже обойти Месси по европейским голам.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:03
Трофеи это заслуга команды. У Ибрагимовича нет кубка ЛЧ, ЧМ и ЧЕ, но никто не скажет что он слабый игрок и что не тащил в важных матчах. Тоже самое Кейн или Сон, хорошие игроки и тащили сколько раз, но никогда не выиграют даже чемпионат. И таких примеров много. Поэтому будь ты хоть Пеле и Марадоной, если нет сильной команды, то не будет трофеев или будет их мало.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 07:54
Если считать все голы, в том числе голы в лиге верблюдов и за сборную, то у Роналду 834 голов, у Месси 804 голов. Но при этом, Месси сыграл намного меньше матчей. К тому же, у Месси нет такой цели - стать лучшим бомбардиром в истории, поэтому больше отдает голевых и уступает пенальти.

Но всё это неважно. Главное - польза команде. У Месси 42 трофея, у Роналду 32 трофея.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:47
Так есть статистика европейская а есть мировая, вот в мировой Роналду далеко уйдёт в отрыв
ОПС
ОПС
сегодня в 07:45
Роналду кусает локти. Но сейчас придумают считать все голы, а он арабам поназабивает.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 07:28
рост у Месси 170см, далеко не гном
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:04
Месси лучше и точка!). Гном Аполлон! Павлин просто точка ушедший в точку в песках. Будет песчаным королем ахахаха.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:02
Для ПСЖ главным было то чтобы все звезды которые есть в команде забивали больше голов в Лиги Чемпионов УЕФА. И то что главного трофея Европы для клуба до сих пор нет, это исторический факт.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:45
Да тут,как всегда,без Месси не обойтися!!!!
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:45
Вроде Роналду только 1 год отыграл в Спортинге и перешел в МЮ. К тому же, голы за Спортинг тут посчитали
Elliada
Elliada
сегодня в 06:43
Месси сыграл на 105 матчей меньше Роналду, но при этом он:

- лучший бомбардир
- лучший ассистент
- больше выиграл трофеев

Теперь поклонники балласта будут учитывать голы лиги бедуинов, чтобы по количеству голов быть впереди Месси
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:13
Причём у Месси не вспомнить ни одного гола как и у Халланда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:53
Опять дайвер пойдёт в депрессию...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:52
Дырявый весь в слезах.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:25
Причём Месси сразу начинал в сильном клубе, в отличие от Роналду.
Comentarios
Comentarios ответ swed27 (раскрыть)
сегодня в 04:20
Есть халявщик
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