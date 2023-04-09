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Боэли советовался с телеведущим по поводу назначения Лэмпарда

вчера, 15:10

Совладелец «Челси» Тодд Боэли советовался с телеведущим Джеймсом Корденом перед назначением Фрэнка Лэмпарда на пост и.о. главного тренера команды.

Боэли имеет деловые интересы в индустрии развлечений, где он, по сообщениям, подружился с ведущим ток-шоу Корденом. Телеведущий регулярно участвует в своем спортивном комедийном шоу A League of Their Own. Помимо этого, Корден является известным болельщиком «Вест Хэма» и регулярно обсуждает спортивные темы. Например, он выступил с речью перед сборной Англии в рамках передачи Comic Relief.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 21:16
Ну, хорошо хоть не с супермоделью
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:49
Красавчик,еще бы со стриптизершами посовещался!!!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 16:48
Вообще конечно Боэли неплохо было бы с психиатрами советоваться.
я продолжаю настаивать, что Боэли нужно пройти ВКК в центральном лондонском психоневрологическом диспансере, человек болен головой и при этом продолжает руководить Челси.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:34
Ну теперь все вопросы отпали сами собой. Если руководство Челси подбирает главного тренера по такой "профессиональной" методике, то Френки теперь кажется далеко не самым плохим вариантом.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:18
Боэли похоже сам не очень разбирается в футболе. Впрочем, это видно по его решениям.
drug01
drug01
вчера в 15:53
Это стало так модно поговорить с кем то солидным о решении которое должен принять хозяин в назначении тренера для команды... Важно не сделать ошибок
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
А что не с уборщицей , она больше знает!))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:33
Да, мы уверены, просьба отказаться от такого подхода, особенно если цель сделать так чтобы комментарии попадали в блок лучших. Вопрос закрыт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:31
Если провести небольшую аналогию это примерно как у нас советоваться с Черданцевым по поводу каких либо назначений... жуть.)
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