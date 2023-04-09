Боэли советовался с телеведущим по поводу назначения Лэмпарда

Совладелец «Челси» Тодд Боэли советовался с телеведущим Джеймсом Корденом перед назначением Фрэнка Лэмпарда на пост и.о. главного тренера команды.
Боэли имеет деловые интересы в индустрии развлечений, где он, по сообщениям, подружился с ведущим ток-шоу Корденом. Телеведущий регулярно участвует в своем спортивном комедийном шоу A League of Their Own. Помимо этого, Корден является известным болельщиком «Вест Хэма» и регулярно обсуждает спортивные темы. Например, он выступил с речью перед сборной Англии в рамках передачи Comic Relief.