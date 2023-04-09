В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном приглашении Черчесова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слухах касательно возможного приглашения в клуб Станислава Черчесова или Марко Николича.
Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слухах касательно возможного приглашения в клуб Станислава Черчесова или Марко Николича.
Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация.
Черчесов? На мой взгляд- самый обычный тренер, без фантазии и гениального креатива. Он уже был у нас и ничего особенного не показал. И вообще, никогда не понимал тренера- в прошлом вратаря...
Черчесов? На мой взгляд- самый обычный тренер, без фантазии и гениального креатива. Он уже был у нас и ничего особенного не показал. И вообще, никогда не понимал тренера- в прошлом вратаря...
Ну а так что, у Черчесова в Динамо в свое время был просто убойный состав, состоящий из практически лучших игроков из России, с классными легами в которых особо выделялся один из лучших игроков прошедшего тогда ЧМ Вальбуэна. Ну да, были 6 побед в группе ЛЕ о которых многие так любят вспоминать, но которых могло и не быть, спасибо выручила в доп.время матча-мучения с Омонией связка Вальбуэна-Самба. Но как бы 4 место в чемпионате с таким составом, вылеты из кубка от Шинника, да хорошие матчи чередовались с невнятными, игра команда была в большей степени нестабильна....
Ну а так что, у Черчесова в Динамо в свое время был просто убойный состав, состоящий из практически лучших игроков из России, с классными легами в которых особо выделялся один из лучших игроков прошедшего тогда ЧМ Вальбуэна. Ну да, были 6 побед в группе ЛЕ о которых многие так любят вспоминать, но которых могло и не быть, спасибо выручила в доп.время матча-мучения с Омонией связка Вальбуэна-Самба. Но как бы 4 место в чемпионате с таким составом, вылеты из кубка от Шинника, да хорошие матчи чередовались с невнятными, игра команда была в большей степени нестабильна....