Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном приглашении Черчесова

Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:55
дыма без огня не бывает))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:06, ред.
Такая и подобные информации "проскакивают" через день. Обращать на них внимание не стОит. Даже если интересуется, что сие означает ? Ничего. Интересна фантазия пользователей по поводу этой информации. Ознакомлюсь.
Брулин
Брулин
вчера в 18:13
«Ференцварош»: «Новости о Черчесове и «Динамо» – слухи. Он предан работе в нашем клубе»
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:06
Два Арахиса в Динамо - перебор.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:54
Никого не надо приглашать, пусть доработает уже сезон, а по итогам принимать решение.
112910415
112910415
вчера в 15:19
Так себе идея
y33tj3dt7u63
y33tj3dt7u63
вчера в 14:03
Неудачная затея с его приглашением
Capral
Capral ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 13:53
Да, это- серьёзно!
Землянин
Землянин ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 13:52
Чемпионат Польши выйграл как никак 👌
Giovanny
Giovanny
вчера в 13:51
Лучше уж сразу А.Ф. Тарханова пригласить. он клубы коллекционирует.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:41
Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация. Двоих мы не потянем. Пригласим одного.
sybtdquht8us
sybtdquht8us
вчера в 13:34
Не самый плохой вариант...
Capral
Capral ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 13:11
Березовский был нестабильный и старый, часто ошибался, как на пример в игре со Спартаком. Правда, и выручал, как в Краснодаре.
Вальбуэна, да- красавец, технарь, диспетчер!!! Иногда передерживал мяч, но в целом- гениальный футболист!!! Во всем с Вами согласен!!!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:19
Черчесов в чём то Карпина напоминает. Такой же бестрофейник , но разговоров много, хотя бы в России....

Ну а так что, у Черчесова в Динамо в свое время был просто убойный состав, состоящий из практически лучших игроков из России, с классными легами в которых особо выделялся один из лучших игроков прошедшего тогда ЧМ Вальбуэна. Ну да, были 6 побед в группе ЛЕ о которых многие так любят вспоминать, но которых могло и не быть, спасибо выручила в доп.время матча-мучения с Омонией связка Вальбуэна-Самба. Но как бы 4 место в чемпионате с таким составом, вылеты из кубка от Шинника, да хорошие матчи чередовались с невнятными, игра команда была в большей степени нестабильна....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:15
Верная в тексте не И,а ИЛИ.Остальное всё правильно."Динамо" не привыкать менять тренеров,первый(как я понимаю)-безработный,а у второго звезда удачи в Венгрии начинает угасать.Почему нет?
scck5xnzs94j
scck5xnzs94j
вчера в 12:05
Конечно это только слухи, на такой шаг Динамо не пойдёт. Сейчас другое время другое и выбор тренеров велик...
Capral
Capral
вчера в 11:47
Неубедительный ответ. Но, зная руководство ДИНАМО- предположить можно, всё что угодно. А вообще, если хотели достойно отметить 100-летие клуба, надо было приглашать тренера, как минимум Анчелотти, и игроков- уровня Мбаппе и Бензема. Всё остальное- от лукавого...
Черчесов? На мой взгляд- самый обычный тренер, без фантазии и гениального креатива. Он уже был у нас и ничего особенного не показал. И вообще, никогда не понимал тренера- в прошлом вратаря...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:37
Лаконично, понятно и чётко!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 