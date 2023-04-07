Кержаков: «Просил о возможности тренировать дубль „Зенита“. Мне отказали»

Бывший футболист «Зенита» рассказал о том, как «сине-бело-голубые» не взяли его на работу в роли тренера. Ранее Кержаков работал координатором юношеских команд «Зенита», он отслеживал прогресс игроков и их продвижение по системе клуба.

Воспринимал ли это как серьезную работу? Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю. Мне хочется давать больше.

Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

Там были тренеры в то время у дубля и у «Зенита-2». Но хотели менять тренера одного из «Зенита-2» и ставить из дубля в «Зенит-2» – и освобождалось место. И я попросил дать мне шанс. Это было до того, как в юношескую сборную меня назначили. Буквально за месяц до этого – и мне отказали. Ну, не знаю почему.