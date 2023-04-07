Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Кержаков: «Просил о возможности тренировать дубль „Зенита“. Мне отказали»

вчера, 19:40

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, как «сине-бело-голубые» не взяли его на работу в роли тренера. Ранее Кержаков работал координатором юношеских команд «Зенита», он отслеживал прогресс игроков и их продвижение по системе клуба.

Воспринимал ли это как серьезную работу? Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю. Мне хочется давать больше.

Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

Там были тренеры в то время у дубля и у «Зенита-2». Но хотели менять тренера одного из «Зенита-2» и ставить из дубля в «Зенит-2» – и освобождалось место. И я попросил дать мне шанс. Это было до того, как в юношескую сборную меня назначили. Буквально за месяц до этого – и мне отказали. Ну, не знаю почему.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Йокановича отправят в отставку. «Динамо» без трофея в юбилейном сезоне
06 апреляВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии7
Ари готов работать в тренерском штабе в одном из клубов Премьер-Лиги
06 апреля
Канчельскис заявил, что не получал предложения возглавить Кыргызстан
04 апреля
Агент Николича высказался о слухах касательно прибытия тренера в «Динамо»
04 апреля
«Динамо» рассматривает экс-тренера сборной России на роль наставника
03 апреля
Дюков: «Тедеско не был в нашем списке кандидатов на пост тренера сборной»
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:57
вот Аршавин понял свой функционал и теперь балдеет на матчТВ и ни за что не отвечает в Зените
alexando1974
alexando1974 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 12:55
сказал что ему стало страшно и уехал! что тут страшного ты живешь не в луганске и не в донецке! а вернешься в общем негатив обеспечен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:50, ред.
Семак понял свой функционал...
Аршавин понял свой функционал...
Радимов понял свой функционал...
Александр не понял свой функционал....
Неужели было тяжело объяснить парню "что он здесь делает"??

Что может быть лучше неплохо оплачиваемой профессии за результаты которой с тебя никто не спросит...??
Ведь какое может быть "отслеживание прогресса игроков и их продвижение их по системе клуба", если никого "отслеживать и двигать" не надо...ибо "отдел по продвижению бразильцев" в приоритете...и делает твою должность приятной оплачиваемой формальностью...
112910415
112910415
сегодня в 06:02
эпизод в жизни джентельмена
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:28
Чем слушать эту галиматью, которая может случиться с каждым бывшим, лучше бы корреспондент спросил у него, почему не получилось на Кипре.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:10
Русская народная пословица гласит : "Рыба ищет где глубже,а 62о-где выгребная яма.Там тоже бывает глубоко и сытно".
minai
minai ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:01
Вот, вот. Я ж говорю - враньё !
Просто он дёргает туда, где тепло .. , где нет России. Очень мило, в лоб его мать, в данный промежуток времени !!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:50
«Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени», — объяснил Кержаков.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:02
Есть чувство, что посодействовали в отрицательную сторону ему. Я видел более полное интервью его. Такое сложилось впечатление.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:43
Думаю что Саня еще себе найдет "свою" команду.
4er5cmz354ba
4er5cmz354ba
вчера в 20:35
Некрасивая история, Саня такого не заслужил
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:27
В общем Саша не попал ... в тренеры дубля Зенита.
minai
minai
вчера в 20:25
Тем временем, злые языки утверждают, что он, дескать, сбежал за границу, потому что об ..пугался ситуации с СВО и "обстановки в стране".
Понятно, что это всё враньё ! ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 