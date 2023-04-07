Кержаков: «Просил о возможности тренировать дубль „Зенита“. Мне отказали»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, как «сине-бело-голубые» не взяли его на работу в роли тренера. Ранее Кержаков работал координатором юношеских команд «Зенита», он отслеживал прогресс игроков и их продвижение по системе клуба.
Воспринимал ли это как серьезную работу? Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю. Мне хочется давать больше.
Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.
Там были тренеры в то время у дубля и у «Зенита-2». Но хотели менять тренера одного из «Зенита-2» и ставить из дубля в «Зенит-2» – и освобождалось место. И я попросил дать мне шанс. Это было до того, как в юношескую сборную меня назначили. Буквально за месяц до этого – и мне отказали. Ну, не знаю почему.
Аршавин понял свой функционал...
Радимов понял свой функционал...
Александр не понял свой функционал....
Неужели было тяжело объяснить парню "что он здесь делает"??
Что может быть лучше неплохо оплачиваемой профессии за результаты которой с тебя никто не спросит...??
Ведь какое может быть "отслеживание прогресса игроков и их продвижение их по системе клуба", если никого "отслеживать и двигать" не надо...ибо "отдел по продвижению бразильцев" в приоритете...и делает твою должность приятной оплачиваемой формальностью...
Аршавин понял свой функционал...
Радимов понял свой функционал...
Александр не понял свой функционал....
Неужели было тяжело объяснить парню "что он здесь делает"??
Что может быть лучше неплохо оплачиваемой профессии за результаты которой с тебя никто не спросит...??
Ведь какое может быть "отслеживание прогресса игроков и их продвижение их по системе клуба", если никого "отслеживать и двигать" не надо...ибо "отдел по продвижению бразильцев" в приоритете...и делает твою должность приятной оплачиваемой формальностью...
Просто он дёргает туда, где тепло .. , где нет России. Очень мило, в лоб его мать, в данный промежуток времени !!
Просто он дёргает туда, где тепло .. , где нет России. Очень мило, в лоб его мать, в данный промежуток времени !!
Понятно, что это всё враньё ! ))
Понятно, что это всё враньё ! ))