Рэшфорд хочет играть под руководством тен Хага. Он продлит контракт с МЮ

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сегодня, 00:48

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новый контракт с нападающим .

Форвард доволен прогрессом клуба в нынешнем сезоне. Он считает, что в скором времени МЮ добьется серьезных успехов.

Рэшфорду нравится играть под руководство . «Манчестер Юнайтед» уже провел первый этап переговоров с нападающим.