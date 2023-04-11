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Рэшфорд хочет играть под руководством тен Хага. Он продлит контракт с МЮ

сегодня, 00:48

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новый контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Форвард доволен прогрессом клуба в нынешнем сезоне. Он считает, что в скором времени МЮ добьется серьезных успехов.

Рэшфорду нравится играть под руководство Эрика тен Хага. «Манчестер Юнайтед» уже провел первый этап переговоров с нападающим.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:23
Человеку хорошо, когда ему комфортно в общении с тренером и партнёрами по команде...
Gahi
Gahi
сегодня в 08:11
Понятно что есть доверие и желание футболиста играть под руководством тренера который верит в него, а это главное для всех сторон.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:07
Точно, а там не факт что тренера не поменяют, как результата не будет.
equipolocal
equipolocal ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 08:04
Спасибо, исправили.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:59
Рэшфорду − это как Роналду?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:49
Это пока идёт игра и тренер доверяет.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 07:48
Все правильно делают и игрок и руководство клуба... удачи МЮ и ему!
swed27
swed27
сегодня в 07:42
Серьезным успехом может стать победа в лиге Европы
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:39, ред.
Ну и правильно делает, ему лучше остаться в Ман Ю, здесь его дом.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Тут только денежный вопрос надо решить.
3q84ee73yu7k
3q84ee73yu7k
сегодня в 04:50
Нравится - не нравится, устроили тут ромашка! Есть контракт, будь добр отрабатывай!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
У Рэшфорда все идет хорошо...
Зачем ему что-то менять в карьере?
FruttyPups
FruttyPups ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:49
спасибо, исправили.
протон
протон
сегодня в 01:43
Он подлит контракт с МЮ
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted 11.04.2023
Исправьте ошибку на "продлит контракт" с МЮ.
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:41
Он подлит контракт с МЮ
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted 11.04.2023
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32
Пишите комментарий в той же новости или материале, где находится ошибка, с хештегом: "Нашёл_Ошибку".
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:27
Дополняют друг друга уже не таким сырым МЮ смотрится. Главный претендент на ЛЕ
протон
протон
сегодня в 01:24
Доброй ночи. если находишь ошибку куда обращаться? https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted
протон
протон
сегодня в 01:15
Ну запросы, действительно, неплохо было бы узнать. И срок планируемого контракта заодно. Рэш в этом сезоне молодец, но что со стабильностью? Сможет ли также отыгрывать в дальнейшем?
Все таки арсенал его навыков довольно ограничен, а главное в его игре, как по мне, это скорость. Она с годами неизбежно снижается.
Мне кажется, года на 3 дать ему контракт и не более, было бы оптимально. А дальше смотреть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Да нормально всё получается сейчас у обоих в Манчестере . Продолжение следует .
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