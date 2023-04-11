Рэшфорд хочет играть под руководством тен Хага. Он продлит контракт с МЮ

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новый контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Форвард доволен прогрессом клуба в нынешнем сезоне. Он считает, что в скором времени МЮ добьется серьезных успехов.
Рэшфорду нравится играть под руководство Эрика тен Хага. «Манчестер Юнайтед» уже провел первый этап переговоров с нападающим.
Зачем ему что-то менять в карьере?
Зачем ему что-то менять в карьере?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted 11.04.2023
Исправьте ошибку на "продлит контракт" с МЮ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted 11.04.2023
Исправьте ошибку на "продлит контракт" с МЮ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted 11.04.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348739/reshford-markus-manchester-yunayted 11.04.2023
Все таки арсенал его навыков довольно ограничен, а главное в его игре, как по мне, это скорость. Она с годами неизбежно снижается.
Мне кажется, года на 3 дать ему контракт и не более, было бы оптимально. А дальше смотреть.
Все таки арсенал его навыков довольно ограничен, а главное в его игре, как по мне, это скорость. Она с годами неизбежно снижается.
Мне кажется, года на 3 дать ему контракт и не более, было бы оптимально. А дальше смотреть.