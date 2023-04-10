«Барселона» продлит контракт с Бальде. Сумма отступных — 1 млрд евро

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вчера, 22:39

«Барселона» намерена сохранить в своём составе защитника .

Каталонский клуб предложил молодому игроку контракт до лета 2027 года, дав гарантии, что его сделка будет зарегистрирована.

Сумма отступных в новом соглашении Бальде составит 1 млрд евро.