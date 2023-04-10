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«Барселона» продлит контракт с Бальде. Сумма отступных — 1 млрд евро

вчера, 22:39

«Барселона» намерена сохранить в своём составе защитника Алехандро Бальде.

Каталонский клуб предложил молодому игроку контракт до лета 2027 года, дав гарантии, что его сделка будет зарегистрирована.

Сумма отступных в новом соглашении Бальде составит 1 млрд евро.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:00, ред.
не отступные, а крепостные
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:43
На заборе тоже много чего написано.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:41
Такие отступные - это показатель того, насколько игрок важен для клуба. Бальде - это будущее Барселоны. Достойная смена Альбе. Хорошо, если удастся его сохранить в составе.
протон
протон
сегодня в 00:22
Бальде 20 лет. Пожалуй, самый талантливый фланговый защитник из молодых. Даже не знаю с кем сравнить. Подписать Барселоне своего выпускника просто необходимо!!!
10 лет может пылесосить левый фланг.
Пока официального потверждения контракта не будет,остальное всё вода!
Уже обжигались на контракте Гави.
Это в каком же болоте нужно находится,чтобы своих же молодых игроков не могли зарегистрировать и при этом думать о новых подписаниях,какая то фантастика!
Надеюсь в этот раз все будет без сюрпризов неприятных и все таки смогут решить проблему регистраций контрактов своих игроков, уже пора бы выправлять ситуацию с ФФП и прочими финансовыми проблемами.
В клубе собраны топ специалисты, ситуация летом, должна нормализоваться, чтобы вступить в сезон на очень положительной ноте!
sova147
sova147
вчера в 23:14, ред.
Бальде для Барселоны очень важен и контракт как раз кстати
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:12
Отступные какие то слишком завышенные,молодой парень.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:51
Или евро так обесценился, или футболист настолько хорош.
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