«Барселона» продлит контракт с Бальде. Сумма отступных — 1 млрд евро

«Барселона» намерена сохранить в своём составе защитника Алехандро Бальде.
Каталонский клуб предложил молодому игроку контракт до лета 2027 года, дав гарантии, что его сделка будет зарегистрирована.
Сумма отступных в новом соглашении Бальде составит 1 млрд евро.
10 лет может пылесосить левый фланг.
Пока официального потверждения контракта не будет,остальное всё вода!
Уже обжигались на контракте Гави.
Это в каком же болоте нужно находится,чтобы своих же молодых игроков не могли зарегистрировать и при этом думать о новых подписаниях,какая то фантастика!
Надеюсь в этот раз все будет без сюрпризов неприятных и все таки смогут решить проблему регистраций контрактов своих игроков, уже пора бы выправлять ситуацию с ФФП и прочими финансовыми проблемами.
В клубе собраны топ специалисты, ситуация летом, должна нормализоваться, чтобы вступить в сезон на очень положительной ноте!
10 лет может пылесосить левый фланг.
Пока официального потверждения контракта не будет,остальное всё вода!
Уже обжигались на контракте Гави.
Это в каком же болоте нужно находится,чтобы своих же молодых игроков не могли зарегистрировать и при этом думать о новых подписаниях,какая то фантастика!
Надеюсь в этот раз все будет без сюрпризов неприятных и все таки смогут решить проблему регистраций контрактов своих игроков, уже пора бы выправлять ситуацию с ФФП и прочими финансовыми проблемами.
В клубе собраны топ специалисты, ситуация летом, должна нормализоваться, чтобы вступить в сезон на очень положительной ноте!