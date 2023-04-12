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Холанд забил 45 голов и установил новый рекорд среди футболистов АПЛ

сегодня, 00:08
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).

Этот мяч стал для норвежца 45-м во всех турнирах в нынешнем сезоне в составе «горожан». Это рекорд для игроков из АПЛ за сезон.

Ранее это достижение принадлежало Мохамеду Салаху (44 гола в кампании 2017/18) и Руду ван Нистелрою (44 гола в кампании 2002/03).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:37
Голевая машина!
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ 7qm3t8sshpsf (раскрыть)
сегодня в 10:23
Видимо с f на конце)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:15
Больше не нужно травм, надо забивать голы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:11
Поздравляем Манчестер Сити с победой,а Холанда с новым рекордрм вАПЛ !!!
dt798rtyr4er
dt798rtyr4er
сегодня в 07:58
Похоже этот рекорд не надолго, он же его и обновит
ОПС
ОПС
сегодня в 07:56
Тут к гадалке ходить не надо, что цифры будут обновляться.
112910415
112910415
сегодня в 07:54
а ведь движение-то продолжается ..
7qm3t8sshpsf
7qm3t8sshpsf
сегодня в 07:42, ред.
Великий бразил Роналдо никогда не играл ни за один Манчестер.
Вы наверное имели ввиду дырявого гея-нарцисса с "у" на конце.
c5fas9uau7a7
c5fas9uau7a7
сегодня в 07:34
Холанд просто зверюгу какая то.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:34
как же Роналдо,упустил такой рекорд,в свое время,играя за Манчестер,в первое пришествие,Великого!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 07:23
Хороший результат, тем более есть отличная возможность улучшить результат. Удачи
swed27
swed27
сегодня в 06:07
Норвежский вундеркинд продолжает удивлять
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:33
И как говорится, это только начало.
Agеnt 47
Agеnt 47
сегодня в 00:34
Пока эти голы пустые,как у аргентинской обузы. Последние 8 лет одни позоры в ЛЧ. Ну надеюсь Холланду повезет превратить голы в титулы…
Elliada
Elliada
сегодня в 00:18
Главное, чтобы эти голы привели к титулам.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:13
А вот это уже серьёзно, впереди новые рекорды!
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