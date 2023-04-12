Холанд забил 45 голов и установил новый рекорд среди футболистов АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).
Этот мяч стал для норвежца 45-м во всех турнирах в нынешнем сезоне в составе «горожан». Это рекорд для игроков из АПЛ за сезон.
Ранее это достижение принадлежало Мохамеду Салаху (44 гола в кампании 2017/18) и Руду ван Нистелрою (44 гола в кампании 2002/03).
Вы наверное имели ввиду дырявого гея-нарцисса с "у" на конце.
Вы наверное имели ввиду дырявого гея-нарцисса с "у" на конце.