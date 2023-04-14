«Реал» интересуется защитником «Челси» Джеймсом

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сегодня, 00:59

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Челси» , сообщает Marca.

По информации источника, в мадридском клубе считают, что футболист может в будущем стать их игроком, несмотря на то, что недавно он продлил контракт с лондонцами.

Также «сливочные» претендуют на защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, соглашение которого с мюнхенцами рассчитано до 2025 года.