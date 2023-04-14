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«Реал» интересуется защитником «Челси» Джеймсом

сегодня, 00:59

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Челси» Рису Джеймсу, сообщает Marca.

По информации источника, в мадридском клубе считают, что футболист может в будущем стать их игроком, несмотря на то, что недавно он продлил контракт с лондонцами.

Также «сливочные» претендуют на защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, соглашение которого с мюнхенцами рассчитано до 2025 года.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:57
Он совсем недавно продлил контракт до 2028 года. Хотел бы уйти, не продлевал.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:01
Пусть забирают,их там,как татар-монгол,этот чудик ,хозяин понакупал,теперь сам не поймет,ты кто,а ты кто?! Так и в Челси тоже самое!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:45
Главное договориться
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:36
Такие игроки нужны для ротации.
протон
протон
сегодня в 01:03
"Синие будут вынуждены продать летом как минимум одного игрока. Причиной трансфера является тот факт, что Дани Карвахаль, являющийся основным правым защитником мадридцев, часто получает травмы и в январе отпраздновал своё 31-летие".

Типа Челси вынуждены продать игрока чтобы помочь Реалу? Чёт ничего не пойму. А так конечно слово "синие" тоже можно было в кавычки взять, наверняка это речь о Челси.
Гость
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