«Реал» интересуется защитником «Челси» Джеймсом

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Челси» Рису Джеймсу, сообщает Marca.
По информации источника, в мадридском клубе считают, что футболист может в будущем стать их игроком, несмотря на то, что недавно он продлил контракт с лондонцами.
Также «сливочные» претендуют на защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, соглашение которого с мюнхенцами рассчитано до 2025 года.
Типа Челси вынуждены продать игрока чтобы помочь Реалу? Чёт ничего не пойму. А так конечно слово "синие" тоже можно было в кавычки взять, наверняка это речь о Челси.
Типа Челси вынуждены продать игрока чтобы помочь Реалу? Чёт ничего не пойму. А так конечно слово "синие" тоже можно было в кавычки взять, наверняка это речь о Челси.