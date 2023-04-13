«Тоттенхэм» заинтересовался Ансу Фати

1681400823

вчера, 18:47

«Тоттенхэм» проявил интерес к нападающему «Барселоны» .

На футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария». Стоимость трансфера может составить до 90 млн фунтов. По информации Mundo Deportivo, игрок дал возможность своему агенту Хорхе Мендесу изучить предложения от других клубов в связи с проблемами с игровым временем, но также сообщается, что форвард хочет остаться в каталонском клубе.