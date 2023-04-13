«Тоттенхэм» заинтересовался Ансу Фати

«Тоттенхэм» проявил интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати.
На футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария». Стоимость трансфера может составить до 90 млн фунтов. По информации Mundo Deportivo, игрок дал возможность своему агенту Хорхе Мендесу изучить предложения от других клубов в связи с проблемами с игровым временем, но также сообщается, что форвард хочет остаться в каталонском клубе.
Команда строится ... и ещё не скоро будет в топе по Европейским меркам.
Ну а Фати ..., парень после травмы потерялся как в плане физики, так и ментально. Проблема же Хави в том, что ему с трудными ребятами просто напросто некогда возиться.
Команда строится ... и ещё не скоро будет в топе по Европейским меркам.
Ну а Фати ..., парень после травмы потерялся как в плане физики, так и ментально. Проблема же Хави в том, что ему с трудными ребятами просто напросто некогда возиться.