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«Тоттенхэм» заинтересовался Ансу Фати

вчера, 18:47

«Тоттенхэм» проявил интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати.

На футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария». Стоимость трансфера может составить до 90 млн фунтов. По информации Mundo Deportivo, игрок дал возможность своему агенту Хорхе Мендесу изучить предложения от других клубов в связи с проблемами с игровым временем, но также сообщается, что форвард хочет остаться в каталонском клубе.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 07:10
Слишком дорогой хрусталь. если Фати в ла лиге сидит в лазарете часто, то в АПЛ вообще пропишется там, прямо как дома.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:04
За девяносто лимонов можно и расстаться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:30
Ну пусть попробует себя в других чемпионатах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
Барселона сейчас не в том статусе, чтобы по любому пуку со стороны невменяемых родственников, катить бочку на игрока.
Команда строится ... и ещё не скоро будет в топе по Европейским меркам.
Ну а Фати ..., парень после травмы потерялся как в плане физики, так и ментально. Проблема же Хави в том, что ему с трудными ребятами просто напросто некогда возиться.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:11
40 лямов красная цена
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:52
Меньше нужно было скандалить с Барселоной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
Главное, что бы на переговорах папа лишнего не наговорил.
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