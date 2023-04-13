ПСЖ претендует на полузащитника «Байера» Диаби

Полузащитник «Байера» Мусса Диаби попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна.
По информации источника, между парижским клубом и окружением футболиста начались переговоры по поводу возможного трансфера.
На счету 23-летнего француза в нынешнем сезоне 37 матчей во всех турнирах, 13 голов и 9 результативных передач.
Недавно читал статью о якобы новом векторе построения команды ПСЖ, так вот там рассказывали, что парижский клуб хочет избавиться от звезд типа Месси Неймара Рамоса и т.д и т.п....и купить молодых и перспективных французских игроков....двух братьев Тюрамов, Диаби, защитник Милана Тео Эрнандес и еще несколько фамилий....
Недавно читал статью о якобы новом векторе построения команды ПСЖ, так вот там рассказывали, что парижский клуб хочет избавиться от звезд типа Месси Неймара Рамоса и т.д и т.п....и купить молодых и перспективных французских игроков....двух братьев Тюрамов, Диаби, защитник Милана Тео Эрнандес и еще несколько фамилий....