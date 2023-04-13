ПСЖ претендует на полузащитника «Байера» Диаби

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вчера, 18:59

Полузащитник «Байера» попал в сферу интересов ПСЖ . Об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По информации источника, между парижским клубом и окружением футболиста начались переговоры по поводу возможного трансфера.

На счету 23-летнего француза в нынешнем сезоне 37 матчей во всех турнирах, 13 голов и 9 результативных передач.