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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ претендует на полузащитника «Байера» Диаби

вчера, 18:59

Полузащитник «Байера» Мусса Диаби попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По информации источника, между парижским клубом и окружением футболиста начались переговоры по поводу возможного трансфера.

На счету 23-летнего француза в нынешнем сезоне 37 матчей во всех турнирах, 13 голов и 9 результативных передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:48
А вот это уже интересный вариант....ПСЖ хочет вернуть своего воспитанника,который шикарно ра крылся в Байере и уже несколько сезонов показывает там отличную игру. Может сыграть как левого так и правого вингера. Обладает хорошим дриблингом и отличной скоростью. Знаю что за ним следит еще и Арсенал, но в финансовом плане нам будет сложно тягаться с ПСЖ.
Недавно читал статью о якобы новом векторе построения команды ПСЖ, так вот там рассказывали, что парижский клуб хочет избавиться от звезд типа Месси Неймара Рамоса и т.д и т.п....и купить молодых и перспективных французских игроков....двух братьев Тюрамов, Диаби, защитник Милана Тео Эрнандес и еще несколько фамилий....
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Не думаю что он поменяет Бундеслигу на Фермерскую.
Гость
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