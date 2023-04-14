«Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

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вчера, 09:01

«Челси» готовит огромное предложение для полузащитника «Барселоны» . Сообщается, что лондонский клуб хочет подписать футболиста ближайшим летом и готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии.

Также известно, что Гави будет главной трансферной целью «синих» во время летнего окна. В «Челси» рассчитывают на то, что «Барселона», находящаяся в непростых финансовых условиях, не сможет устоять перед заманчивым предложением по трансферу исполнителя.

Сам же Гави, по слухам, пока не определился, остаться ему в «Барсе» или перебраться в Англию.