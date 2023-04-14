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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

вчера, 09:01

«Челси» готовит огромное предложение для полузащитника «Барселоны» Гави. Сообщается, что лондонский клуб хочет подписать футболиста ближайшим летом и готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии.

Также известно, что Гави будет главной трансферной целью «синих» во время летнего окна. В «Челси» рассчитывают на то, что «Барселона», находящаяся в непростых финансовых условиях, не сможет устоять перед заманчивым предложением по трансферу исполнителя.

Сам же Гави, по слухам, пока не определился, остаться ему в «Барсе» или перебраться в Англию.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:05
Он сам сломает кого хочет.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 23:04
Поживём, увидим! Но Барса чемпионат выигрывает у Реала, а Челси за что борется? За попадание в ЛЕ или в Лигу конференций?
112910415
112910415
вчера в 18:11
любой из вариантов может оказаться удачным .. )
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:13
Заиграет ли в АПЛ? Если он будет вести себя так же, как и в последних нескольких Эль Класико, то его могут сломать в АПЛ.
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:04
Так же, как в этом сезоне? Или как в прошлом? 🤣
Agamaga........
Agamaga........ ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 15:49
Так то в ЛЧ)) Барса так то лидирует в чемпионате, и в ЛЧ будет играть так то.
erla1984
erla1984
вчера в 14:44
мне кажется или нет но челси собирается выходить на поле с 22 мя игроками может тогда будут забивать)))))
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:25
Может, локомотив?
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:22
Смешно вылетать из ЛЕ. Челси так-то еще в ЛЧ. Пусть и ненадолго.
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 14:21
Игроков выше крыши. Куда еще?!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:59
Из Барселоны в Челси? Смешно.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:36
Скорее всего это просто слухи...
Челси не попадает в Лиге чемпионов.
Зачем Гави туда переходить?
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 11:20


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FenixSL
FenixSL
вчера в 11:00
Челси уже купил Энцо за 120
теперь надо дополнить еще одним переоцененным
sova147
sova147
вчера в 10:57
Пока он сам не решил это всё пустые разговоры! Большие деньги он получит а будет ли удачная игра в Челси? У этого клуба сейчас большие проблемы!
adekvat
adekvat
вчера в 10:53
Тренера сперва надо найти, потом игроков подбирать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:52
Боули услышал английскую пословицу "Скажи кто твои пз, и я скажу что у тебя за команда" - вотъ результат, такими темпами скоро Мудрик будет на позиции Кепы играть
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:46
Хорошее предложение его конечно заинтересует,но он наверно еще будет думать,уходить ли ему из Барселоны.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:25
Мясники нынче в цене... Но он никуда не уйдёт...
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:17
А чё в нём такого? 18 лет. И не факт что он вырастет в мастера-игрока топ-уровня.
Его ровесник Пиняев - лучше и перспективнее.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:09
Если Гави уйдёт из Барсы, то ему следует подыскать серьёзный клуб, а не середняка АПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:04
Время удивляться прошло, астрономические суммы в ходу!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:58
Для начала Челси нужно решить кто будет тренеровать команду, а вот после этого заниматься покупкой игроков!
Что касается Гави, то как по мне идеальным клубом в АПЛ для молодого испанца будет МС! Это идеальный игрок для Гвардиолы и в будущем отличная замена КДБ. Гави отлично видет поле, обладает хорошим пасом, не боится брать игру на себя и смело идет в обводку!
Еще одним вариантом был бы Арсенал, но мы не сможем удовлетворить финансовые запросы ни Барселоны, ни игрока, те же самые Сити и Челси могут удовлетворить финансовые запросы Барселоны и игрока.
А вообще, лучшим вариантом для игрока, это остаться в Барселоне! Думаю клуб сможет решить свои финансовые проблемы и сохранит игрока!
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:55, ред.
Что-то мне подсказывает, что Мудрику надо будет искать новый клуб, ну или же отдадут в аренду в тот же Арсенал, и там ему намного больше понравиться, чем в этом хмуром Челси, где победы вообще не присутствуют. Мало того, его даже на матч ЛЧ не выпустили, замену хотя бы и такого даже не было. Лэмпарду он и не сильно нужен, его брал другой тренер. А теперь и Гави хотят взять, "Спасибо тебе, Миша за проделанную твою работу, но ты нам больше не подходишь. У Фрэнка для тебя места нет."
Comentarios
Comentarios ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:51
Да и он не особо нужен своих хватает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:41, ред.
Самым высокооплачиваемым ?
Для настоящего испанца этого мало; он должен быть при этом ещё и счастлив.
То, что этот забияка генетически барселонский игрок, не вызывает сомнений... Атмосфера Камп Ноу Гави, на Стэмфорд Бридж, в Лондоне, не ждёт (имхо).
nu4rgaxzcnk8
nu4rgaxzcnk8
вчера в 09:37
Ещё не факт что он заиграет в АПЛ
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:23
...перейдёт, им просто необходим мальчишка-забеяка, смех и грех...!
Elliada
Elliada
вчера в 09:08
Может, сначала с тренера начать, а потом уже игроков покупать. По-моему, Челси за одно трансферное окно потратила более 500 млн на трансферы. Где результат?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:06
Наврядли он перейдёт в такой Челси.
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