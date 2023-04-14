«Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

«Челси» готовит огромное предложение для полузащитника «Барселоны» Гави. Сообщается, что лондонский клуб хочет подписать футболиста ближайшим летом и готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии.
Также известно, что Гави будет главной трансферной целью «синих» во время летнего окна. В «Челси» рассчитывают на то, что «Барселона», находящаяся в непростых финансовых условиях, не сможет устоять перед заманчивым предложением по трансферу исполнителя.
Сам же Гави, по слухам, пока не определился, остаться ему в «Барсе» или перебраться в Англию.
Что касается Гави, то как по мне идеальным клубом в АПЛ для молодого испанца будет МС! Это идеальный игрок для Гвардиолы и в будущем отличная замена КДБ. Гави отлично видет поле, обладает хорошим пасом, не боится брать игру на себя и смело идет в обводку!
Еще одним вариантом был бы Арсенал, но мы не сможем удовлетворить финансовые запросы ни Барселоны, ни игрока, те же самые Сити и Челси могут удовлетворить финансовые запросы Барселоны и игрока.
А вообще, лучшим вариантом для игрока, это остаться в Барселоне! Думаю клуб сможет решить свои финансовые проблемы и сохранит игрока!
Что касается Гави, то как по мне идеальным клубом в АПЛ для молодого испанца будет МС! Это идеальный игрок для Гвардиолы и в будущем отличная замена КДБ. Гави отлично видет поле, обладает хорошим пасом, не боится брать игру на себя и смело идет в обводку!
Еще одним вариантом был бы Арсенал, но мы не сможем удовлетворить финансовые запросы ни Барселоны, ни игрока, те же самые Сити и Челси могут удовлетворить финансовые запросы Барселоны и игрока.
А вообще, лучшим вариантом для игрока, это остаться в Барселоне! Думаю клуб сможет решить свои финансовые проблемы и сохранит игрока!