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Игроки «Баварии» полагают, что Мане скоро покинет клуб

вчера, 07:46

Игроки «Баварии» были шокированы поведением форварда Садио Мане, который напал на товарища по команде Лероя Сане после поражения от «Манчестер Сити».

Футболисты мюнхенского клуба теперь полагают, что Мане не задержится надолго в составе команды. Они ожидают, что уже летом игрок будет продан.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:02
Значит ТТ не будет цацкаться с Сане. Отличная новость…👍
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:16
Мане, лично взял под свою защиту Тухель. Если админ разрешит- могу ссылку скинуть на немецкий источник...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:24
Тёмную ему сделать надо, а не считать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:40
Не видать Баварии удачи.
Что-то не то с ней происходит.
salleeh
salleeh
вчера в 11:17
Я не поменял бы Садио на всех футболистов Баварии. Стоячая Бавария и импульсивный Мане, уж слишком высок контраст. У Баварии нет контратак, нет быстрых решений, она занимается на поле физкультурой. Чтобы Мане заиграл как положено, ему нужны пару креативных диспетчеров, а не тугой Киммих, который всё время обыгрывается там с вратарём и с защитой. Мане постоянно заряжен, открывается хорошо, но нет острых передач и он угасает от этого бреда в исполнении Баварцев. ТТ не сможет исправить ситуацию, здесь нужен авторитетный тренер, по типу Зидана или Анчелотти. А по хорошему виноваты Хасан и Кан, это Салихомиджич постоянно пихал при Флике в основу Сане, уж Флик то понимал никчемность Сане и держал его в запасе. Мрачные перспективы у Баварии…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:59
Опять сми из мухи слона раздувают. Скоро будет новость, что Мане перестал бриться и ночует в машине перед окнами Лероя). Хотя, Баварии Мане за копейки достался, летом смогут скинуть почти ничего не потеряв, может так и лучше будет, чем судьбу испытывать, заодно и другим урок будет
Gahi
Gahi
вчера в 10:03
Смена тренера повлияло на атмосферу в команде Баварии, возможно это так же отразиться и на результатах.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:53
Нашли крайнего )
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:49, ред.
Футболисты полагают, что покинет команду. Да они сами теперь против него, они так решили единогласно, кто-то из них сделает что-то такое, что не понравиться Мане, он и им леща пропишет. Зачем он вообще нужен сейчас Баварии, он уже прошлая история, своё отыграл и познал истину футбола и думает, что теперь он мастер раз распускает свои руки. С его репутацией, мало теперь кто возьмётся за него. Не знаю даже какие клубы захотят его купить, хотя Мартинес и дальше прекрасно играет и всем всё равно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:35
А как хорошо начинал Мане, в Ливерпуле держал и цементировал весь центр, с сумасшедшими техническими показателями, затем жаба и звёздность Салаха сделали свое дело...
Бавария..., травма.... пятак товарища по команде и неизвестность, сулящая испытания...
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 08:35
Покупатель найдется, он ещё себя покажет.
Elliada
Elliada
вчера в 08:22
Все говорят, что без Мане Ливерпуль развалился, но, как видим, без Ливерпуля Мане тоже успеха не добился. Всё-таки Клоппу нужно было помирить Салаха и Мане, а не стоять в сторонке или принимать сторону Салаха. Теперь у Ливерпуля новая проблема - конфликт Джордана и Алиссона. Что будет делать Клопп?

Мане в Баварии начал хорошо, а потом всё пошло на перекосяк. Возможно, из-за травмы. Если Бавария решится его продать, не думаю, что какой-нибудь топ клуб захочет его подписать. Скорее всего, перейдет в клуб с уровнем пониже.
ДСА
ДСА
вчера в 08:08
Еще нужно найти покупателя, не за даром же его отдавать.
Гость
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