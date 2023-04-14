Игроки «Баварии» полагают, что Мане скоро покинет клуб

Игроки «Баварии» были шокированы поведением форварда Садио Мане, который напал на товарища по команде Лероя Сане после поражения от «Манчестер Сити».
Футболисты мюнхенского клуба теперь полагают, что Мане не задержится надолго в составе команды. Они ожидают, что уже летом игрок будет продан.
Мане в Баварии начал хорошо, а потом всё пошло на перекосяк. Возможно, из-за травмы. Если Бавария решится его продать, не думаю, что какой-нибудь топ клуб захочет его подписать. Скорее всего, перейдет в клуб с уровнем пониже.
Мане в Баварии начал хорошо, а потом всё пошло на перекосяк. Возможно, из-за травмы. Если Бавария решится его продать, не думаю, что какой-нибудь топ клуб захочет его подписать. Скорее всего, перейдет в клуб с уровнем пониже.