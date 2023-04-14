Игроки «Баварии» полагают, что Мане скоро покинет клуб

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вчера, 07:46

Игроки «Баварии» были шокированы поведением форварда , который напал на товарища по команде Лероя Сане после поражения от «Манчестер Сити».

Футболисты мюнхенского клуба теперь полагают, что Мане не задержится надолго в составе команды. Они ожидают, что уже летом игрок будет продан.