Тренера ПСЖ обвинили в исламофобии и расизме. Нанял охрану, угрожают расправой

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сегодня, 13:21

Якобы жаловался на «черных и мусульманских отбросов».

Хватает бытовых расистов возраста Кристофа

Гальтье получил тысячи сообщений. Есть поддержка, а есть угрозы. Желаем охранникам Кристофа никогда не вступать в дело. Бывший директор «Ниццы» Фурнье отрицает, что это он слил переписку. Но письма оказались в прессе. Говорят, в Ницце к Гальтье подходили с претензиями на «засилье черных и мусульман» в команде. Если сам Кристоф жаловался директору клуба на этнический состав заявки, а не за счет трансферов набирал тех, кто ему подходит по типу личности и мастерству, то по уровню интеллекта не тянет работать в ПСЖ .

Называл игроков «отребьем»? Сам такой. Среди белых, азиатов, индусов и темнокожих много ужасных людей. Плохие никогда не были в дефиците, а чтобы стать чуть лучше, нужно много работать над собой. Если Гальтье жаловался, что половина команды в пятницу вечером в мечети, то не разбирается во французском футболе и в жизни.

Зидана, Канте, Анри, Рибери, Абидаля, Погба, Анелька, Бензема и Дембеле куда деть? Вера это личное. Анри после перехода в ислам не стал другим как игрок. Также Тити всегда являлся непростым мужиком с набором некрасивых поступков, вроде измен жене. Смотреть надо на человека, пусть социальные коды и оставляют очевидный отпечаток.

Не исключено, что наставника ПСЖ оклеветали

Обвинения в адрес Гальтье построены на переписке, слитой в прессу. Подлинные ли письма? В ПСЖ начали расследование. Бывшие коллеги Кристофа высказываются, ведь случай серьезный. Для Франции важно не начать войну рас внутри страны. В поддержку наставника ПСЖ выступили в «Сент-Этьене».

Бывший босс твердит, что не слышал от Гальтье расистских ремарок. Но Кристоф интересовался у врачей, как пост в Рамадан сказывается на здоровье игроков. Тренеру нужен результат. Привел имама, чтобы объяснял футболистам «Сент-Этьена» о праве прервать голодание во время интенсивных физических нагрузок.

Также многие наставники побаиваются формирования группировок. Не приглашают по семь человек из Бразилии или Аргентины, чтобы не разбивать раздевалку на кланы, которым проще найти конфликты. Тренерам важны все нюансы. Гальтье отпускал игроков с тренировок в пятницу вечером в мечеть.

Наставникам выгодны в меру верующие подопечные. Не важна религия, главное, чтобы меньше пил и реже водился с дурными компаниями. Впрочем, уходить в загулы могут люди, которые постятся и ходят в церковь, мечеть и любой другой дом молитвы. Канте пьяным не видели, а Мареза видели.

Гальтье очень слабый тренер для Мбаппе и Месси

Кристоф не решил ни один важный тренерский вопрос в Париже. А если еще и расист, то это история о глупости менеджеров ПСЖ . Надо проверять тех, кому отдаешь в руки судьбу Месси, Рамоса и Мбаппе. У шейхов есть буквально разведка. Хотя любой частный детектив нарыл бы для катарцев досье на Гальтье.

Была ли репутация исламофоба и расиста? Такие вещи не скрыть внутри футбольной кухни. Все знали, что президент Федерации футбола Франции Ле Грэ лезет к сотрудницам. Все знали, что Платини любит деньги. Знают обо всех, но часто молчат. ПСЖ управляют люди, которые сначала делают, а потом думают.

Назначение Гальтье было ошибкой. Поражения и проблемы в раздевалке это подчеркивают. Поэтому Зидан и не спешит в ПСЖ , знает о бардаке. Гальтье надо выгнать из-за работы. Но письмо влияет, если в суде не докажут факт клеветы. А окажется расистом, то потеряет доверие темнокожих и мусульман.

С другой стороны, Мбаппе и его коллеги не вчера родились. Дети мигрантов окружены скрытыми и открытыми расистами. Думаете, Килиана никогда не обзывали одноклассники? Мусульман тоже не жаловали, но одно дело случайный идиот, а другое – бывший футболист и наставник будущего чемпиона Франции.

До решения суда Кристоф останется в «чистилище»

Большинство никогда не поймет меньшинство. Агрессор не понимает жертву. Но блаженны чистые сердцем. Им обычно не везет в жизни, но всегда приятно, когда хорошие парни побеждают. Если Гальтье расист, то скатертью ему дорога. Но не забываем сюжет фильма с Миккельсеном «Охота». Любого могут оклеветать на ровном месте. Ждём суда, где многое выяснят. А пока это наука для каждого родителя. Воспитывайте в детях эмпатию, чтобы не были ограниченными эгоистами. Не все ровно такие, как ты, автоматически хорошие. И не все иные, независимо от различий, плохие люди.

В футболе Марокко выбивал Португалию. Впрочем, разница в оценках есть. Роналду не называли «обезьяной» после поражения. А почитайте, что пишут Упамекано после ошибки в Манчестере. Если немцы снова смело, хотя и анонимно включают расизм, то надо задуматься о том, куда идем.

А в случае с Гальтье ждём вердикт в иске о клевете. Отдельные игроки-мусульмане, вроде Йылмаза, заступаются за Кристофа, для него это хороший знак. Но надо услышать других бывших подопечных. Допускаем, что тренера злило влияние поста на форму ключевых футболистов.

Но доказывать с имамами на твоей стороне, что спортсмену разрешено пить воду днем в Рамадан, и быть расистом – разные вещи. За ксенофобию надо выгонять с позором. А в случае голодания это дискуссия, что полезно команде и не нарушает чужие права.