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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Гальтье подаст жалобу в прокуратуру на экс-спортдира «Ниццы» и журналистов

сегодня, 00:29

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подаст жалобу в прокуратуру на бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, независимого журналиста Ромена Молину и журналиста RMC Даниэля Риоло за клевету и нанесённый ущерб.

Об этом сообщил адвокат специалиста Оливье Мартин. Наставник парижан получил множество сообщений и звонков после публикации его номера в соцсети, а также угрозы убийством.

Ранее стало известно о том, что Фурнье в электронном письме, написанном в прошлом году, обвинил Гальтье в расистских и антимусульманских высказываниях, позже отправив письмо руководству «Ниццы», где на тот момент работал Гальтье. На защиту тренера встали в клубах, ранее им возглавляемых.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:38
Слово не воробей!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:49
Существует 400 относительно нечестных способов отодвинуть человека с занимаемой должности....
Благо у "снимателей с должностей" вариантов в нынешней реальности пруд пруди...там и женоненавистничество...и расисм...и рукоприкладство...и финансовые аферы...и политкорректность...и насилие...и ещё оставшиеся 394 причины...
При желании и небольших вложениях ..при нынешнней скорости распросранения информации (неважно правдивой или нет) слить можно кого угодно
Gahi
Gahi
сегодня в 07:16
Занимая такую должность нужно всегда думать, затем что-то говорить, а не в обратном порядке.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:08
Правильно сделает, за базар надо отвечать.
протон
протон
сегодня в 00:59
Ну, электронные письма то подлинные. Только не Гальтье один из адресатов, а какой-то дядя говорит, что Гальтье так говорил. Джентльмену верят на слово? Слов "клевета" и "оговор" во французском языке не существует?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:55
Гость
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