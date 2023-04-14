Гальтье подаст жалобу в прокуратуру на экс-спортдира «Ниццы» и журналистов

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сегодня, 00:29

Главный тренер ПСЖ подаст жалобу в прокуратуру на бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, независимого журналиста Ромена Молину и журналиста RMC Даниэля Риоло за клевету и нанесённый ущерб.

Об этом сообщил адвокат специалиста Оливье Мартин. Наставник парижан получил множество сообщений и звонков после публикации его номера в соцсети, а также угрозы убийством.

Ранее стало известно о том, что Фурнье в электронном письме, написанном в прошлом году, обвинил Гальтье в расистских и антимусульманских высказываниях, позже отправив письмо руководству «Ниццы», где на тот момент работал Гальтье. На защиту тренера встали в клубах, ранее им возглавляемых.