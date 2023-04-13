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Мане и Сане уладили конфликт после драки

вчера, 16:05

Нападающий «Баварии» Садио Мане ударил в лицо своего партнера по команде Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

По данным источника, футболисты уладили конфликт между собой, а также извинились перед одноклубниками.

«Бавария» не будет разрывать контракт с Мане, как сообщалось ранее, однако сенегальца, скорее всего, оштрафуют.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:17
Что вообще происходит с клубом??? Какой-то полный треш.
wcar4a7zyp85
wcar4a7zyp85
вчера в 19:53
Собственно я так и предполагал.
Все счастливы...
Саня Утробин
Саня Утробин ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:29
по счету сразу чувствуется, профессионализм ребят со двора 👏😁
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:00
Теперь они будут постоянно пасовать друг на друга .. Без ударов по воротам... А-ха-ха-ха...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:41
Да ему просто пригрозили, либо на выход либо извиниться, повезло, что он ещё нужен или же Бавария не хочет большого конфликта.
arsenVS
arsenVS
вчера в 17:20
Негр ударил мулата , а виноват бюргер ))
112910415
112910415
вчера в 17:12
вероятно, взаимно встали на колени ! )
shur
shur
вчера в 17:06
...ну вот, хряпнули портвешка и кореша, у нас во дворе столько
драк было, при счёте 37: 24 в пользу соседнего двора, как начнём мутузиться, а после игры в Сельпо и миру-мир...!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:32
На примирении?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:10
Один другого черным наверное назвал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:09
Ну если так то это хорошо, а так последствия могли бы быть плачевными, причём для обоих.
Гость
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