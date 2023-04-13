Мане и Сане уладили конфликт после драки

Нападающий «Баварии» Садио Мане ударил в лицо своего партнера по команде Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).
По данным источника, футболисты уладили конфликт между собой, а также извинились перед одноклубниками.
«Бавария» не будет разрывать контракт с Мане, как сообщалось ранее, однако сенегальца, скорее всего, оштрафуют.
Все счастливы...
Все счастливы...
драк было, при счёте 37: 24 в пользу соседнего двора, как начнём мутузиться, а после игры в Сельпо и миру-мир...!
драк было, при счёте 37: 24 в пользу соседнего двора, как начнём мутузиться, а после игры в Сельпо и миру-мир...!