Мане и Сане уладили конфликт после драки

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вчера, 16:05

Нападающий «Баварии» ударил в лицо своего партнера по команде после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

По данным источника, футболисты уладили конфликт между собой, а также извинились перед одноклубниками.

«Бавария» не будет разрывать контракт с Мане, как сообщалось ранее, однако сенегальца, скорее всего, оштрафуют.