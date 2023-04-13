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«Бавария» может разорвать контракт с Мане из-за конфликта игрока с Сане

вчера, 11:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Садио Мане ударил в лицо своего одноклубника Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По данным источника, руководство мюнхенского клуба рассматривает варианты наказания Мане, среди которых штраф, отстранение от игр и даже разрыв контракта с футболистом.

На сегодняшней тренировке боссы «Баварии» ожидают извинений перед командой от сенегальца.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:02
Добрый день! Случайно нажал на "жалобу" к вашему коменту про Гави. Сорри!
протон
протон
вчера в 20:24
Зря Мане из Ливерпуля ушёл
salleeh
salleeh
вчера в 16:58
Когда Фергюсон заехал бутсой по голове Бекхэму, все посчитали это нормальным и Алексу даже не пришлось извиняться. Сане уже давно играет в свой футбол, отдельный от команды, а Салихамиджич его покрывает, потому что этот «подранок» его приобретение, так и не заиграл. Сане та ещё фиалка, только языком может играть, явно он не за события на поле получил по морде, по ходу задел ещё Садио. Короче Мане – красавчик, ничего ему не будет, давай парень прибей там Киммиха, Хасана и Кана…)))
u2wbb4crvxgw
u2wbb4crvxgw
вчера в 14:32
Да, уж, Мане заехал Сане, это блин не комильфо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:20
Выгонят-поедет к Кокорину на Кипр играть.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:14
Бавария прям с Челси соревнуется у кого хуже
Бубнин
Бубнин ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:12
По-моему, еще один пример того, что лучше восхищаться скромностью и трудолюбием, возможностью людей обладать такими качествами, но не скромным и трудолюбивым человеком. Человек сегодня проявит себя так, завтра по-другому, а послезавтра его вообще не будет. Да и мотивы "добрых дел" известны только ему.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:08
За что так серчаете на Италию?)
Зачем он там нужен.
Хватит Балотелли было.....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:06
Не их он игрок всё же, это видно уже.
Лучше бы брали Роналду. Глядишь и ЛЧ бы взяли.
Такой клуб как Бавария рассчитывает на голы Шупо-Мотинга.
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
...когда за тридцать, не только физиология у человека меняется...! Сплошные болячки и моральная неудовлетворённость...!!! В футболе.....
112910415
112910415
вчера в 11:38
желательно прогнать этого баклана
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:36, ред.
Ну вот и всё, а я говорил, что не будет хорошего после таких его действий. Кто писал, что я не прав и обрушил свою критику на Мане, а Сане такой хороший, ребят, талант и умение играть у Мане есть и это не обсуждается, он красавчик по игре, моменты и удары, Сане тоже играть умеет, но дело в том, что сенегалец ведёт себя некорректно за полем, рукоприкладство, и ещё по отношению к своим? Ну это переходит все рамки.

С ним никто слёзно прощаться не будет, он не игрок основного состава, он своё лицо показал ещё при Нагельсмане, не удивлюсь, что он шепнул кое-кому, кое-что на счёт Юлиана. Как теперь на эту ситуацию будет смотреть его село: "Мане выгоняют из Баварии за рукоприкладство".

Тащите его в Рому, Ювентус, Мец.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:32
Надо серьезно наказать,нечего руки распускать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:24, ред.
Это будет правильный ход во всех отношениях.

У парня явно с головой непорядок, понятно проиграли, эмоции, не остыли, но сам-то косячил на поле как хотел и решил воспитывать коллегу по ремеслу таким рабовладельческим способом.

А тренер зачем? А семья?) А маму зачем огорчать? Небось старушка копит деньжата чтобы в трюме переплыть лужу и высадиться в Европе)

У него взгляд неадеквата!
Гнать его тряпками из Баварии!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:22
Совсем всё плохо с моральным состоянием команды.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:21
Вот уж неожидал от него такого....скромняга, трудяга, а тут на тебе....то против Нагельсмана пер, теперь вот с одноклубниками базарит.....в Ливерпуле этого за ним не замечалось...
Гость
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