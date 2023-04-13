«Бавария» может разорвать контракт с Мане из-за конфликта игрока с Сане

Нападающий «Баварии» Садио Мане ударил в лицо своего одноклубника Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
По данным источника, руководство мюнхенского клуба рассматривает варианты наказания Мане, среди которых штраф, отстранение от игр и даже разрыв контракта с футболистом.
На сегодняшней тренировке боссы «Баварии» ожидают извинений перед командой от сенегальца.
У парня явно с головой непорядок, понятно проиграли, эмоции, не остыли, но сам-то косячил на поле как хотел и решил воспитывать коллегу по ремеслу таким рабовладельческим способом.
А тренер зачем? А семья?) А маму зачем огорчать? Небось старушка копит деньжата чтобы в трюме переплыть лужу и высадиться в Европе)
У него взгляд неадеквата!
Гнать его тряпками из Баварии!
У парня явно с головой непорядок, понятно проиграли, эмоции, не остыли, но сам-то косячил на поле как хотел и решил воспитывать коллегу по ремеслу таким рабовладельческим способом.
А тренер зачем? А семья?) А маму зачем огорчать? Небось старушка копит деньжата чтобы в трюме переплыть лужу и высадиться в Европе)
У него взгляд неадеквата!
Гнать его тряпками из Баварии!
С ним никто слёзно прощаться не будет, он не игрок основного состава, он своё лицо показал ещё при Нагельсмане, не удивлюсь, что он шепнул кое-кому, кое-что на счёт Юлиана. Как теперь на эту ситуацию будет смотреть его село: "Мане выгоняют из Баварии за рукоприкладство".
Тащите его в Рому, Ювентус, Мец.
С ним никто слёзно прощаться не будет, он не игрок основного состава, он своё лицо показал ещё при Нагельсмане, не удивлюсь, что он шепнул кое-кому, кое-что на счёт Юлиана. Как теперь на эту ситуацию будет смотреть его село: "Мане выгоняют из Баварии за рукоприкладство".
Тащите его в Рому, Ювентус, Мец.