«Бавария» может разорвать контракт с Мане из-за конфликта игрока с Сане

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вчера, 11:17

Нападающий «Баварии» ударил в лицо своего одноклубника после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По данным источника, руководство мюнхенского клуба рассматривает варианты наказания Мане, среди которых штраф, отстранение от игр и даже разрыв контракта с футболистом.

На сегодняшней тренировке боссы «Баварии» ожидают извинений перед командой от сенегальца.