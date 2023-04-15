«Динамо» одержало победу над «Пари НН»

«Динамо» выиграло у «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).
Гости открыли счёт на 67-й минуте встречи — пенальти реализовал Денис Глушаков. Москвичи отыгрались на 79-й, забил Ярослав Гладышев. На 86-й мячом отметился Даниил Фомин. Фёдор Смолов на 90+5-й поставил точку в игре, отличившись с одиннадцатиметрового.
«Динамо» занимает 5-е место в чемпионате России, у команды 39 очков. «Пари НН» находится на 13-й позиции с 19 баллами.
Заслужил ли поражения НН? Абсолютно нет, грамотная опека, грамотный прессинг, выдерживали практически любой натиск на свои ворота, прилично (для аутсайдера) контратаковали. Они заслуживали свое 1 очко, но пропустили два мяча в очень спорных ситуациях. Первый привезен голкипером, который должен был тащить такой простой удар, а пенальти.. спорный: за такое в рпл уже ставились пенальти, а также за такое в рпл уже НЕ ставились пенальти.
С победой Динамо!
Соболезную, НН. Болел за вас
Заслужил ли поражения НН? Абсолютно нет, грамотная опека, грамотный прессинг, выдерживали практически любой натиск на свои ворота, прилично (для аутсайдера) контратаковали. Они заслуживали свое 1 очко, но пропустили два мяча в очень спорных ситуациях. Первый привезен голкипером, который должен был тащить такой простой удар, а пенальти.. спорный: за такое в рпл уже ставились пенальти, а также за такое в рпл уже НЕ ставились пенальти.
С победой Динамо!
Соболезную, НН. Болел за вас
Уж кого-кого, а слабенький Нижний, ещё не имеющий очков весной, да игравший без Сулейманова, должный были убирать в одну калитку, тем более дома.
Но нет, 80 минут в основном демонстрировали такую игру, которую и игрой-то не назвать.
Работа вялая, некомандная, с множеством невынужденных ошибок, впереди зачастую просто беспомощная, и если бы не Ярик Гладышев, один из немногих в текущем Динамо, кто всё ещё чего-то хочет, то финальный свисток
встретили бы при счёте 0:1..
А через несколько минут после ответного гола нам откровенно повезло- дальний удар Фомина был никакующий, но Нигматуллин настолько отморозился, что хоть стой-хоть падай.
Типичная банка валидольного кипера (хотя в целом он проводил матч вполне уверенно)- и игра перевёрнута на ровном месте.
В общем, сораДников, конечно, с победой и очками.
Но вопросов к игре команды настолько много, что если всё останется как есть, то
добывать эти самые очки будент доводиться всё реже..
Уж кого-кого, а слабенький Нижний, ещё не имеющий очков весной, да игравший без Сулейманова, должный были убирать в одну калитку, тем более дома.
Но нет, 80 минут в основном демонстрировали такую игру, которую и игрой-то не назвать.
Работа вялая, некомандная, с множеством невынужденных ошибок, впереди зачастую просто беспомощная, и если бы не Ярик Гладышев, один из немногих в текущем Динамо, кто всё ещё чего-то хочет, то финальный свисток
встретили бы при счёте 0:1..
А через несколько минут после ответного гола нам откровенно повезло- дальний удар Фомина был никакующий, но Нигматуллин настолько отморозился, что хоть стой-хоть падай.
Типичная банка валидольного кипера (хотя в целом он проводил матч вполне уверенно)- и игра перевёрнута на ровном месте.
В общем, сораДников, конечно, с победой и очками.
Но вопросов к игре команды настолько много, что если всё останется как есть, то
добывать эти самые очки будент доводиться всё реже..
Присоединяюсь к вашим поздравлениям всех, кто сегодня болел за Динамо и дождался таки валидольной победной концовки матча. Закончись матч с другим результатом и болельщики не простили бы ни игрокам, ни тем более Главному тренеру, не то что поражение, но даже ничью. Ведь через три дня сто лет со дня основания футбольного клуба.
Что касается самой игры, то сораДник баск уже всё описал добавить нечего. Единственное, мне непонятно, за что лучшим признали Фомина? Человек после зимнего перерыва просто отбывает на поле номер, он не то что не заслуживает капитанскую повязку, он даже места в основе сейчас не заслуживает. А его сегодняшний гол это не плод его самоотверженной работы и мастерства, а чистый фарт и рукопопость Нигматулина. Уж если и заслужил кто из Динамо этот приз, так это Гладышев, разбудивший сонное царство и, положивший начало рождению победного результата команды в поединке. остаются вопросы и к Захаряну. Если Арсен и дальше так будет играть, он не только упадёт в цене, но и потеряет шансы на переезд в Европу.
А Йокановичу пора наконец-то покончить с мягкотелостью и начать жёстче спрашивать с футболистов. Чемпионат выходит на финишную прямую, пора включаться в борьбу за оставшиеся два призовых места, на которые претендуют по меньшей мере пять клубов. Болейте за своих, а не против чужих!
Присоединяюсь к вашим поздравлениям всех, кто сегодня болел за Динамо и дождался таки валидольной победной концовки матча. Закончись матч с другим результатом и болельщики не простили бы ни игрокам, ни тем более Главному тренеру, не то что поражение, но даже ничью. Ведь через три дня сто лет со дня основания футбольного клуба.
Что касается самой игры, то сораДник баск уже всё описал добавить нечего. Единственное, мне непонятно, за что лучшим признали Фомина? Человек после зимнего перерыва просто отбывает на поле номер, он не то что не заслуживает капитанскую повязку, он даже места в основе сейчас не заслуживает. А его сегодняшний гол это не плод его самоотверженной работы и мастерства, а чистый фарт и рукопопость Нигматулина. Уж если и заслужил кто из Динамо этот приз, так это Гладышев, разбудивший сонное царство и, положивший начало рождению победного результата команды в поединке. остаются вопросы и к Захаряну. Если Арсен и дальше так будет играть, он не только упадёт в цене, но и потеряет шансы на переезд в Европу.
А Йокановичу пора наконец-то покончить с мягкотелостью и начать жёстче спрашивать с футболистов. Чемпионат выходит на финишную прямую, пора включаться в борьбу за оставшиеся два призовых места, на которые претендуют по меньшей мере пять клубов. Болейте за своих, а не против чужих!