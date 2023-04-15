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«Динамо» одержало победу над «Пари НН»

вчера, 15:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Динамо» выиграло у «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).

Гости открыли счёт на 67-й минуте встречи — пенальти реализовал Денис Глушаков. Москвичи отыгрались на 79-й, забил Ярослав Гладышев. На 86-й мячом отметился Даниил Фомин. Фёдор Смолов на 90+5-й поставил точку в игре, отличившись с одиннадцатиметрового.

«Динамо» занимает 5-е место в чемпионате России, у команды 39 очков. «Пари НН» находится на 13-й позиции с 19 баллами.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 11:58
А что, все вратари кто пропускают между ног- барахло? Наш замечательный вратарь Н.П.Гонтарь, в 1979г., в игре со Спартаком, решающий гол пропустил между ног от Г.Ярцева, и ДИНАМО проиграло 1:2. И что, Гонтарь тоже барахло?! Много случаев в мировой истории, когда вратари пропускали подобные мячи.
Смотрю, вас не очень обрадовала победа ДИНАМО...
Gotlib
Gotlib ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 11:49
Нигматуллин и первый гол пропустил между ног. Барахло, а не вратарь.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:16
Находящийся на низком старте в пердив, НиНо должен был выносить никакое Димано.... но пара игрочишков вдохновили москвичей на отскок. Надеюсь, Нигматуллину пожелаем удачи в других клубах...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:59
"Сорадник" баск, с таким отвращением описал гол Фомина, что сложилось впечатление, что он очень расстроился и огорчился. "Никакущий удар". Точно такой, "никакущий" гол, мы пропустили в Ташкенте в 1970, но его никто не отменил, а ЦСКА получил золотые медали. Точно такой "никакущий" гол забил О.Блохин в финале кубка СССР Шахтеру, в 1978г., и кубок вручили киевлянам.
Путь он, сто раз будет никакущий- но это гол!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:36, ред.
Доброго Здоровья протон!
Присоединяюсь к вашим поздравлениям всех, кто сегодня болел за Динамо и дождался таки валидольной победной концовки матча. Закончись матч с другим результатом и болельщики не простили бы ни игрокам, ни тем более Главному тренеру, не то что поражение, но даже ничью. Ведь через три дня сто лет со дня основания футбольного клуба.
Что касается самой игры, то сораДник баск уже всё описал добавить нечего. Единственное, мне непонятно, за что лучшим признали Фомина? Человек после зимнего перерыва просто отбывает на поле номер, он не то что не заслуживает капитанскую повязку, он даже места в основе сейчас не заслуживает. А его сегодняшний гол это не плод его самоотверженной работы и мастерства, а чистый фарт и рукопопость Нигматулина. Уж если и заслужил кто из Динамо этот приз, так это Гладышев, разбудивший сонное царство и, положивший начало рождению победного результата команды в поединке. остаются вопросы и к Захаряну. Если Арсен и дальше так будет играть, он не только упадёт в цене, но и потеряет шансы на переезд в Европу.
А Йокановичу пора наконец-то покончить с мягкотелостью и начать жёстче спрашивать с футболистов. Чемпионат выходит на финишную прямую, пора включаться в борьбу за оставшиеся два призовых места, на которые претендуют по меньшей мере пять клубов. Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
вчера в 18:54
Уверенная победа бело-голубых
Capral
Capral
вчера в 18:02
Вроде выгнали дятла из Герты, по моим данным. Однако, долго держали его, долго...
протон
протон
вчера в 17:22
Наконец-то победа. Тюкавин снова молодец, ни забил, так пенальти заработал. Фома наконец-то проснулся. Смолов, в коем то веке пользу команде принес. Ярик - красава, вдохновил команду, сравняв счёт. Ребята, можете, ведь, играть, когда захотите. Ну так не останавливайтесь!!! Вперёд Динамо!!!
Всех болельщиков Динамо с победой !!! Опять потрепали нам нервы, но все-таки выиграли... Удачи динамовцам в следующих матчах !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:11
Лучше три очка, чем без очка). Если даже унесли и то результат. С победой!
dok66
dok66
вчера в 17:03
Третий гол точно был лишним . По игре 2-1 , не смотря на откровенно слабую игру Динамо . С тренером Динамо явно не угадало .
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:00
То, громадное количество нереализованных моментов, которое ДИНАМО имело в играх с Сочи и в кубке, команда реализовала в игре со Спартаком, и сегодня .В футболе, как и в жизни- должна быть определенная логика, и справедливость...
Capral
Capral
вчера в 16:36
Ох, какже надоело это нытьё... Не нравится игра ДИНАМО?! Герта- вам в помощь!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:33, ред.
Привет, Володя!
Спасибо! Желаю и вам добиться победы в Свердловске!
Игра конечно ужасающая, но в очередной раз говорить о причинах не хочу. Тот, кто хоть немного разбирается в футболе- меня поймет...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:27
Виктор, с победой!
баск
баск
вчера в 16:25, ред.
Отскочили мы сегодня..

Уж кого-кого, а слабенький Нижний, ещё не имеющий очков весной, да игравший без Сулейманова, должный были убирать в одну калитку, тем более дома.
Но нет, 80 минут в основном демонстрировали такую игру, которую и игрой-то не назвать.

Работа вялая, некомандная, с множеством невынужденных ошибок, впереди зачастую просто беспомощная, и если бы не Ярик Гладышев, один из немногих в текущем Динамо, кто всё ещё чего-то хочет, то финальный свисток
встретили бы при счёте 0:1..

А через несколько минут после ответного гола нам откровенно повезло- дальний удар Фомина был никакующий, но Нигматуллин настолько отморозился, что хоть стой-хоть падай.
Типичная банка валидольного кипера (хотя в целом он проводил матч вполне уверенно)- и игра перевёрнута на ровном месте.

В общем, сораДников, конечно, с победой и очками.
Но вопросов к игре команды настолько много, что если всё останется как есть, то
добывать эти самые очки будент доводиться всё реже..
Capral
Capral
вчера в 16:19, ред.
Кстати, гол Фомина, напомнил мне гол В.Федотова в ворота ДИНАМО, в том, трагическом матче ДИНАМО-ЦСКА, в 1970...
Capral
Capral
вчера в 16:13, ред.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:05
    Болельщиков Динамо с волевой победой вашего любимого клуба!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:04
    Поздравляю болельщиков Динамо с победой
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 16:01
    Заслужило ли Динамо победу? Думаю, да, они старались, давили весь матч, и 90% этого давления вообще не волновало гостей.

    Заслужил ли поражения НН? Абсолютно нет, грамотная опека, грамотный прессинг, выдерживали практически любой натиск на свои ворота, прилично (для аутсайдера) контратаковали. Они заслуживали свое 1 очко, но пропустили два мяча в очень спорных ситуациях. Первый привезен голкипером, который должен был тащить такой простой удар, а пенальти.. спорный: за такое в рпл уже ставились пенальти, а также за такое в рпл уже НЕ ставились пенальти.

    С победой Динамо!
    Соболезную, НН. Болел за вас
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 15:58
    Подарок болельщикам в канун юбилея
    Гость
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