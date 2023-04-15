«Динамо» одержало победу над «Пари НН»

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вчера, 15:56

«Динамо» выиграло у «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).

Гости открыли счёт на 67-й минуте встречи — пенальти реализовал Денис Глушаков. Москвичи отыгрались на 79-й, забил Ярослав Гладышев. На 86-й мячом отметился Даниил Фомин. Фёдор Смолов на 90+5-й поставил точку в игре, отличившись с одиннадцатиметрового.

«Динамо» занимает 5-е место в чемпионате России, у команды 39 очков. «Пари НН» находится на 13-й позиции с 19 баллами.