«Енисей» и «Балтика» не выявили победителя

«Енисей» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 27-го тура Первой лиги (1:1).
Счёт на 16-й минуте игры открыл нападающий красноярцев Андрей Окладников. Калининградцы отыгрались на 45+2-й усилиями Тамерлана Мусаева.
«Енисей» занимает 4-е место в первенстве с 45 очками. «Балтика» — лидер турнира, у команды 54 балла.
Верим...
И виной всему был автобус с ароматом не по вкусу Игнашевича...
Вот чем хорош балет Большого Театра, там мужики свободно танцуют им ничего не мешает, а казалось бы...)))
Верим...
И виной всему был автобус с ароматом не по вкусу Игнашевича...
Вот чем хорош балет Большого Театра, там мужики свободно танцуют им ничего не мешает, а казалось бы...)))