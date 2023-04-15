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«Енисей» и «Балтика» не выявили победителя

вчера, 13:31
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Енисей» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 27-го тура Первой лиги (1:1).

Счёт на 16-й минуте игры открыл нападающий красноярцев Андрей Окладников. Калининградцы отыгрались на 45+2-й усилиями Тамерлана Мусаева.

«Енисей» занимает 4-е место в первенстве с 45 очками. «Балтика» — лидер турнира, у команды 54 балла.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 15:07
Хозяева могли и победить, но судья решил пл своему.... Итог ничья!!
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:48
Счет по игре.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:38
«Енисей» и «Балтика» не выявили победителя

Верим...
И виной всему был автобус с ароматом не по вкусу Игнашевича...
Вот чем хорош балет Большого Театра, там мужики свободно танцуют им ничего не мешает, а казалось бы...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42
Ничья по большому счёту, на данный момент, устраивает обе команды.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:37
Неплохо. Играли на победу, что Енисей, что Балтика. В конце красноярцы инициативу прибрали. И по-моему судьи отменили чистый гол Енисея, вне игры не увидел.
Гость
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