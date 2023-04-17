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Президент «Барселоны» заявил, что Месси вернётся в клуб

вчера, 10:43

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.

Лапорта фотографировался с болельщиками на трибунах перед игрой с «Хетафе» (0:0). Глава «сине-гранатовых» отвечал на вопросы поклонников команды, когда его спросили о возвращении аргентинца, тот ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что в Ла Лиге полагают, что «Барселона» уже достигла договорённости с Месси.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 19:29
Хотят окончательно похоронить Барселону?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:52
Вообще это непрофессионально объявлять третьим лицам о переходе игрока, до подписания контракта.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:56
Пока это если как и я скажу..
112910415
112910415
вчера в 12:56
итак, вероятность всё повышается !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:13
Веры его словам нет. На выборах он говорил, что Месси не уйдет из Барселоны.
drug01
drug01
вчера в 12:11
Если Президент сказал можно надеяться что отступные уже готовы! Будем наблюдать...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:01
Ещё ничего не решено, но громкое заявление уже сделано.
Ka4iOfficial
Ka4iOfficial
вчера в 11:50, ред.
О, Госпади. Он просто подмигнул, а вы пишите так, будто он уже официально заявил об этом. Зачем так переиначивать всё? Плохие вы СМИ.
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:19
Какая радость для ПСЖ!
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:16
Ну всё, сейчас начнётся, бурный взрыв хайпа, который всем на руку и Ла Лиге и Барселоне. Наверняка в магазинах на складе лежат уже готовые футболки с именем Месси. Хави не боится за матчи с Хетафе и Жироны, которые были сухими, ведь придёт Лео и всё исправит. Осталось подождать немного, лето уже не за горами.
Elliada
Elliada
вчера в 11:09
Пока не объявили официально, не поверю. Перес тоже говорил, что подписали Мбаппе. И что?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:05
Вопрос у мну один:
- Когда он отползёт от двухсот млн?
Это похоже на утку!
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