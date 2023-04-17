Президент «Барселоны» заявил, что Месси вернётся в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.
Лапорта фотографировался с болельщиками на трибунах перед игрой с «Хетафе» (0:0). Глава «сине-гранатовых» отвечал на вопросы поклонников команды, когда его спросили о возвращении аргентинца, тот ответил утвердительно.
Ранее сообщалось, что в Ла Лиге полагают, что «Барселона» уже достигла договорённости с Месси.
- Когда он отползёт от двухсот млн?
Это похоже на утку!
- Когда он отползёт от двухсот млн?
Это похоже на утку!