«Реал» надеется подписать нападающего «Вильярреала»

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вчера, 10:12

Нападающий «Вильярреала» может продолжить карьеру в «Реале».

Стоимость отступных по контракту игрока составляет 80 миллионов евро. Вероятно, Чуквуэзе станет заменой , соглашение которого со «сливочными» истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне Ла Лиги Самуэль забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.