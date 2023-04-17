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«Реал» надеется подписать нападающего «Вильярреала»

вчера, 10:12

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе может продолжить карьеру в «Реале».

Стоимость отступных по контракту игрока составляет 80 миллионов евро. Вероятно, Чуквуэзе станет заменой Марко Асенсио, соглашение которого со «сливочными» истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне Ла Лиги Самуэль забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.

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Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 12:56
Я думаю Родриго по интересней его. Нафиг он нужен за такие деньги в ротацию
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:33, ред.
В недавнем матче против Мадридского Реала,Самуэль Чуквуэзе показал "товар" лицом, положив двоечку в ворота Куртуа, и знатно повозив защиту Реала, а точнее Начо! Его контракт с Вильярреалом рассчитан до лета 2024 года, так что цену заламывать за него точно не станут, и даже сумма отступных тут не поможет. Думаю договорятся в районе 50 млн и все стороны будут довольны.

Я хотел бы посмотреть на него в составе Арсенала, думаю для конкуренции с Сака было бы самое то. Шустрый, резкий, отличная скорость, все данные для игры в АПЛ....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:24
Самуэль конечно не ТОП игрок, пока, но молодость, старания могут дать плюс к имеющимся достижениям.
Гость
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