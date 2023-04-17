«Реал» надеется подписать нападающего «Вильярреала»

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе может продолжить карьеру в «Реале».
Стоимость отступных по контракту игрока составляет 80 миллионов евро. Вероятно, Чуквуэзе станет заменой Марко Асенсио, соглашение которого со «сливочными» истекает ближайшим летом.
В текущем сезоне Ла Лиги Самуэль забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.
Я хотел бы посмотреть на него в составе Арсенала, думаю для конкуренции с Сака было бы самое то. Шустрый, резкий, отличная скорость, все данные для игры в АПЛ....
Я хотел бы посмотреть на него в составе Арсенала, думаю для конкуренции с Сака было бы самое то. Шустрый, резкий, отличная скорость, все данные для игры в АПЛ....