Перес хочет укрепить «Реал» четырьмя игроками «Челси»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет усилить состав «сливочных» четырьмя футболистами «Челси».
В сферу интересов клуба из Мадрида попали защитник Рис Джеймс, а также полузащитники Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Матео Ковачич.
Известно, что «Реал» хочет укрепить линию нападения.
Реал оооочень заинтересован в Ковачиче, игравшем ранее там
Реал оооочень заинтересован в Ковачиче, игравшем ранее там
Маунту америкосы не хотят давать ту ЗП, какую он хочет, контракт до лета 2024-ого года, все идет к тому, что покинет команду.
Ковачич совсем сдал с конца прошлого сезона.
А интерес к вечно травмированному Лофтус-Чику совсем странный.
Маунту америкосы не хотят давать ту ЗП, какую он хочет, контракт до лета 2024-ого года, все идет к тому, что покинет команду.
Ковачич совсем сдал с конца прошлого сезона.
А интерес к вечно травмированному Лофтус-Чику совсем странный.
контрактики у лидеров, только подшить воротничок или на тумбу,
залезать и кричать сколько дедушкам до окончания контракта...!
контрактики у лидеров, только подшить воротничок или на тумбу,
залезать и кричать сколько дедушкам до окончания контракта...!