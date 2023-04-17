Перес хочет укрепить «Реал» четырьмя игроками «Челси»

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вчера, 08:42

Президент «Реала» хочет усилить состав «сливочных» четырьмя футболистами «Челси».

В сферу интересов клуба из Мадрида попали защитник , а также полузащитники , и .

Известно, что «Реал» хочет укрепить линию нападения.