Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Перес хочет укрепить «Реал» четырьмя игроками «Челси»

вчера, 08:42

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет усилить состав «сливочных» четырьмя футболистами «Челси».

В сферу интересов клуба из Мадрида попали защитник Рис Джеймс, а также полузащитники Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик и Матео Ковачич.

Известно, что «Реал» хочет укрепить линию нападения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» хочет усилиться защитником «Интера»
Сегодня, 09:55
Слухи«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить полузащитника «Вулверхэмптона»
Сегодня, 09:27
СлухиПолузащитник «Боруссии» Менхенгладбах попал в сферу интересов «Арсенала»
Сегодня, 09:13
СлухиБудущее молодого защитника «Челси» зависит от того, кто возглавит команду
Сегодня, 08:55
Слухи«Ливерпуль» не заинтересован в возвращении Мане
Сегодня, 00:21
Слухи«Бавария» уведомила Гравенберха, что не продаст его в «Ливерпуль»
Вчера, 23:20
Сортировать
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:17
РЛЧ и Кову забирайте, Маунта бы самим продлить, а Джеймс вроде после продления давал интервью, что не собирается уходить.
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:31
статью писал разумный человек
Реал оооочень заинтересован в Ковачиче, игравшем ранее там
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:19
а Перес случайно не хочет целиком купить его? что за бред пишут журналисты
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:50
Всегда подозревал, что Перес знатный тролль!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:14
Джеймс продлил контракт 2 месяца назад на 5.5 лет (и то травматичный).
Маунту америкосы не хотят давать ту ЗП, какую он хочет, контракт до лета 2024-ого года, все идет к тому, что покинет команду.
Ковачич совсем сдал с конца прошлого сезона.
А интерес к вечно травмированному Лофтус-Чику совсем странный.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:34
Ни один не нужен Реалу. Средние игроки. Джеймс был неплох. но сдал. Если наберёт форму, то пожалуйста.
shur
shur
вчера в 09:14
...в очередь, пока Тони с Лукой в строю, подождать придёться,
контрактики у лидеров, только подшить воротничок или на тумбу,
залезать и кричать сколько дедушкам до окончания контракта...!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Выбрал неплохих игроков,если все получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:57
Это он за оптовую закупку скидку хочет?...
j648bhwnrfym
j648bhwnrfym
вчера в 08:55
Оптом оно сподручней укрепляться-то да и скидочку можно попросить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 